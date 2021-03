5 célébrités vivent une aventure inédite avec l’OPPO Reno5

Des scènes époustouflantes du sud tunisien filmées grâce à la dernière technologie Vidéo Highlight IA d’OPPO

Les représentants officiels de la marque OPPO en Tunisie : Yassine Ben Gamra, Maram Ben Aziza, Nasseem Ziadia et Myriem Boukadida ont été invités fin janvier 2021 au Sud de la Tunisie par une Guest Star : Chedly Arfaoui, pour vivre une aventure inédite.

Réuni pour une traversée dans le désert tunisien, le quatuor choc a passé quelques jours au rythme de la caravane de chameaux à arpenter les dunes, à flâner dans les quartiers anciens et à s’aventurer en buggy et quads dans les oasis tozeuriennes.

Cette aventure inattendue s’est transformée en un challenge amusant basé sur l’expérience utilisateur et la découverte des exceptionnelles fonctionnalités du nouveau smartphone OPPO Reno5.

Le résultat : une série d’images inédites et de clip-vidéos époustouflants dans des lieux emblématiques qui seront révélés très bientôt sur la scène médiatique et les réseaux sociaux d’OPPO en Tunisie, à l’occasion du lancement en ligne de son nouveau smartphone OPPO Reno5.

Sous le slogan Picture Life Together ou Capturons la Vie Ensemble, OPPO se prépare ainsi à un lancement en fanfare sur notre marché de ses derniers modèles de la série Reno, le Reno5 4G et le Reno5 5G. Outre leur prouesse technologique, ces deux nouveaux smartphones d’OPPO, fins et légers, au design iconique raffiné, véhiculent une nouvelle vision de la vie quotidienne où l’humain et la technologie se joignent pour capturer les meilleurs moments vécus et partagés.

Cette nouvelle campagne d’OPPO, qui commencera par un teasing, avec les stars du show-biz tunisien, en capturant les moments clés qu’elles ont partagés ensemble à travers de belles images et vidéos de jour et de nuit prises par l’OPPO Reno5, est sans doute une brillante démarche pour promouvoir les paysages du pays du jasmin. La destination Tunisie on en profitera largement.

Les aventures des 5 célébrités avec le nouveau OPPO Reno5 envahiront vos écrans à la suite d’un live qui sera diffusé le 24 février 2021 à partir de 21h sur les réseaux sociaux d’OPPO.

