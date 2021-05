Samsung annonce l’élargissement de sa gamme d’appareils Bespoke à l’occasion de « Bespoke Home 2021 »

Samsung élargit sa gamme de produits personnalisables Bespoke avec de nouveaux appareils lifestyle et des solutions connectées

Samsung vient de présenter le Bespoke Home 2021, nouvelle plateforme virtuelle et vitrine mondiale des appareils électroménagers Samsung. Cet événement met l’expansion mondiale de la gamme de réfrigérateurs Bespoke sous le feu des projecteurs et fait un clin d’œil au prochain lancement mondial de la nouvelle gamme d’électroménagers Bespoke Kitchen, ainsi qu’aux nouveaux appareils lifestyle et aux solutions IoT intégrées, pour davantage de personnalisation, de flexibilité et d’intelligence à la maison.

“Nous sommes ravis d’annoncer l’expansion mondiale de notre gamme Bespoke, offrant des solutions de style de vie complètes pour donner aux consommateurs qui explorent leurs besoins émergents en matière de style de vie”, a déclaré JaeSeung Lee, président et responsable de l’activité Appareils numériques chez Samsung Electronics. “C’est notre mission de développer des produits qui aident les consommateurs à mieux gérer et diriger leur vie.”

Le réfrigérateur personnalisable devient mondial

La gamme de réfrigérateurs Bespoke s’étend en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, dans la CEI, au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Asie et d’Afrique. Bespoke est disponible dans plus de 20 couleurs originales et sept finitions dans le monde entier, ce qui permet de choisir parmi un grand nombre de combinaisons. Le réfrigérateur Bespoke offre également la grande capacité, la commodité et les puissantes performances de refroidissement propres à Samsung.

Une cuisine à votre image

La nouvelle gamme Bespoke Kitchen comporte une série d’appareils électroménagers personnalisables. Par exemple, le micro-ondes et le lave-vaisselle de la série Bespoke présentent le même look & feel que le réfrigérateur. Avec un large choix de couleurs et de finitions comprenant le Matte Black Steel, Navy Steel, Champagne Rose Steel et le White Glass.

Des appareils qui s’intègrent parfaitement à votre style de vie

À l’heure où votre domicile devient aussi bureau, fitness et salle de classe, ces nouveaux appareils Bespoke Home répondent à vos besoins quotidiens pour une flexibilité, une automatisation et une hygiène accrues.

Bespoke AirDresser : ce défroisseur vous permet de nettoyer vos vêtements à la maison et de les garder en parfait état.

Bespoke Air Purifier : ce purificateur d’air aspire l’air dans cinq directions pour le purifier rapidement et intensément, aussi dans les grands espaces. Son filtre multicouche de purification élimine 99,999 % des particules de poussière de 0,01µm*, alors que son ventilateur intelligent fait circuler l’air dans plusieurs directions.

Bespoke Jet™ : cet aspirateur-balai est doté d’une Clean Station™ et d’une station de charge, offrant aux utilisateurs une solution de nettoyage complète. Une fois l’aspirateur passé, l’utilisateur dépose simplement l’appareil sur sa station de charge pour qu’il se vide et se recharge seul. Le Bespoke Jet™ sera disponible à partir du second semestre 2021.

Jet Bot AI+: il s’agit du premier aspirateur robot équipé d’une solution IA Intel®. Cet aspirateur intelligent s’appuie sur sa technologie de reconnaissance des objets ainsi que sur ses capteurs LiDAR et 3D pour identifier les objets et déterminer sa course pour un nettoyage optimal. Également doté d’une caméra, le Jet Bot AI+ dispose de l’application SmartThings intégrée pour faciliter la surveillance à distance.

Parmi les autres nouveaux appareils lifestyle figurent :

ShoeDresser** : cette armoire d’entretien pour chaussures bichonne vos chaussures préférées pour qu’elles soient toujours fraîches et agréables à porter. Cet appareil désodorise, déshumidifie et sèche les chaussures en fonction de leur matière et de leur forme, garantissant un parfait entretien.

Réfrigérateur Bespoke Cube** : ce réfrigérateur offre un espace de rangement modulaire pour des produits autres que les produits d’épicerie, tels que le vin, la bière et les produits de beauté. Cet appareil est suffisamment silencieux pour prendre place dans une chambre ou à côté du canapé ou à tout autre endroit où vous devez conserver des produits spéciaux au frais.

Purificateur d’eau Bespoke** : ce purificateur d’eau est également disponible avec un robinet unique ou plusieurs robinets. Il est équipé d’un système de filtration à quatre niveaux et peut filtrer jusqu’à 2.500 litres d’eau, soit la quantité d’eau que peut boire une famille de quatre personnes pendant un an. Le volume et la température de l’eau peuvent être réglés par commande vocale à l’aide de Bixby.

SmartThings, pour une vie connectée

L’IA et l’automatisation jouent un rôle important dans la gamme Bespoke Home. Les applications de la plateforme SmartThings de Samsung vous aident à rendre votre maison plus agréable et pratique.

SmartThings Cooking, ce service de cuisine propose des menus pour la semaine et des recettes personnalisées qui reflètent les préférences de l’utilisateur et l’inventaire du réfrigérateur, et applique automatiquement les températures et les modes de cuisson de chaque recette aux appareils de cuisson synchronisés. Ce service est déjà disponible en Amérique du Nord et dans certains pays d’Europe.

SmartThings Pet synchronise les appareils domestiques tels que le purificateur d’air Bespoke et l’aspirateur robot Jet Bot AI+ pour permettre aux utilisateurs d’avoir un œil sur les animaux de compagnie quand ils ne sont pas à domicile. Disponible mondialement en Europe, en Amérique Latine et en Asie au cours du deuxième semestre 2021.

SmartThings Clothing Care synchronise le Bespoke AirDresser ainsi que les lave-linge et sèche-linge intelligents pour augmenter l’efficacité des lessives. Ce service recommande les cycles de lavage et d’entretien ainsi que les réglages pour un entretien optimal, en supprimant les approximations. Ce service est déjà disponible.

SmartThings Air synchronise le purificateur d’air et le climatiseur Samsung afin de surveiller la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur du domicile de l’utilisateur en temps réel. Disponible aux États-Unis dès le deuxième semestre 2021.

* Disclaimer : Sur la base de tests internes conformément au test et à l’évaluation des purificateurs d’air intérieurs de la Korea Air Cleaning Association (SPS-KACA 002-0132:2018). Réduit la quantité de poussière de 0,01µm de 99,999 % après 13 minutes en utilisant le mode High. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation.

** Disclaimer : Actuellement uniquement disponible sur le marché coréen.

