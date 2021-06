Canon présente de nouveaux détails sur l’EOS R3, un appareil photo sans miroir haute vitesse et haute performance

Canon est déterminé à réaliser l’impossible, et cet appareil ne déroge pas à la règle.

Dans la foulée de l’annonce initiale de Canon Inc. concernant le développement de l’EOS R3 – son dernier appareil photo professionnel sans miroir haute performance et haute vitesse – davantage de détails ont été révélés aujourd’hui, confirmant que cet appareil marque le début d’une nouvelle ère pour les photographes de sport, de nature et de presse.

Canon est déterminé à réaliser l’impossible, et cet appareil ne déroge pas à la règle. Les nouvelles spécifications révèlent aujourd’hui que l’EOS R3 franchit une nouvelle étape dans le suivi des objets, en ajoutant le suivi autofocus (AF) pour les sports mécaniques, notamment les voitures et les motos de course. Idéal pour les cinéastes, l’EOS R3 peut en outre enregistrer des vidéos 4K suréchantillonnées.

L’EOS R3 associe les avantages de la gamme innovante de systèmes EOS R de Canon en termes de performances et de qualité d’image. En combinant sa monture RF aux objectifs RF de Canon ,

l’EOS R3 propose des possibilités inédites pour tout autre ensemble appareil/objectif et ouvre la voie à des capacités jusqu’alors inaccessibles et à une excellence optique inédite.

Les professionnels de la photographie, qu’il s’agisse de sports, d’animaux sauvages ou d’actualités, sont désormais en mesure de capturer des instants fugaces, comme ils ne l’auraient jamais imaginé auparavant.

Après l’annonce de son développement en avril, voici quelques-unes des caractéristiques de l’EOS R3 qui viennent d’être révélées et qui méritent une attention particulière :

Capturez des sujets en mouvement rapide avec une mise au point remarquable, en toute simplicité

Les professionnels qui suivent des objets en mouvement dans le cadre apprécieront les capacités de l’EOS R3 à assurer une mise au point parfaite, même lors de la prise de vue RAW à 30 images par seconde, et ce grâce à la technologie AF CMOS double pixel de Canon.

Outre la technologie de suivi AF des personnes et des animaux (y compris les oiseaux) disponible sur l’EOS R5 et l’EOS R6 , l’EOS R3 est idéal pour les photographes de sports mécaniques, compte tenu de sa capacité à suivre les voitures et les motos de course en pleine action.

Et quand la lumière devient difficile, l’appareil peut faire la mise au point dans l’obscurité extrême à des niveaux de luminosité de -7EV ou moins [1].

Grâce à la technologie unique Eye Control AF de Canon, permettant aux professionnels de sélectionner le point AF avec le regard, l’EOS R3 devient le prolongement de la créativité de tout photographe, réagissant instantanément pour capturer la scène.

En basse lumière, l’EOS R3 offre jusqu’à 8 niveaux de protection contre le bougé de l’appareil [2] grâce à la technologie révolutionnaire de stabilisation d’image (IS) combinée de Canon.

Le stabilisateur d’image par déplacement du capteur de l’appareil fonctionne conjointement avec le stabilisateur d’image optique intégré à de nombreux objectifs à monture RF, permettant ainsi aux professionnels de réaliser des prises de vue à main levée dans des conditions d’éclairage très faibles ou en utilisant des vitesses d’obturation longues pour flouter intentionnellement les mouvements.

RAW de haute qualité à 30 images par seconde

Un tout nouveau capteur CMOS superposé rétroéclairé, associé au processeur d’images DIGIC X haute performance de Canon, se trouve au cœur de l’EOS R3.

Canon est aujourd’hui en mesure de confirmer que l’appareil pourra capturer des fichiers RAW de qualité à une vitesse stupéfiante de 30 images par seconde avec un suivi AF/AE complet. La vitesse exceptionnelle du nouveau capteur de l’appareil redéfinit également ce qui peut être fait avec un obturateur électronique.

La synchronisation du flash est dorénavant possible avec l’obturateur électronique lorsqu’il est utilisé avec des Speedlites externes et la distorsion de l’obturateur roulant lors de la prise de vue de sujets en mouvement rapide a été réduite.

Des possibilités d’enregistrement 4K et RAW suréchantillonnées

Outre ses capacités de photographie de haut niveau, l’EOS R3 est adapté aux amateurs de vidéo de haute qualité. L’appareil enregistre en 4K suréchantillonné, et les utilisateurs peuvent enregistrer des séquences RAW directement en interne.

Canon Log 3 est également disponible pour offrir aux professionnels une plus grande plage dynamique et des possibilités d’étalonnage des couleurs. De plus, la reconnaissance d’objets dont bénéficient les photographes est également accessible aux vidéastes, qui peuvent ainsi suivre les objets se déplaçant rapidement dans le cadre et maintenir leur netteté.

Conçu pour les professionnels

Conçu pour résister aux exigences d’une utilisation professionnelle quotidienne, l’EOS R3 disposera d’un boîtier robuste en alliage de magnésium offrant une résistance à la poussière et à l’eau équivalente à celle de la légendaire série EOS-1D X de Canon, lui permettant ainsi de faire face aux conditions météorologiques les plus difficiles. Les deux emplacements de carte permettent de sauvegarder les fichiers d’image sur des cartes mémoire SD ou CFexpress.

L’appareil est alimenté par une batterie LP-E19 haute capacité – identique à celle qui équipe les appareils Canon EOS-1D X Mark III – ce qui permet aux professionnels d’utiliser et de partager les batteries des appareils qu’ils ont déjà dans leur trousse.

L’appareil proposera également un choix de commandes, avec un contrôleur multiple et un contrôleur intelligent, pour un fonctionnement totalement intuitif.

Avec trois molettes personnalisables sur le boîtier et une bague de contrôle de l’objectif sur chaque objectif à monture RF, la vitesse d’obturation, l’ouverture, la sensibilité ISO et la correction d’exposition peuvent être facilement réglées lorsque l’appareil est tenu au visage du photographe.

L’EOS R3 est également équipé d’un écran Vari-Angle permettant aux professionnels de composer facilement à partir de perspectives créatives.

Une connectivité avancée

En tant qu’appareil photo destiné aux meilleurs photographes de sport et d’actualité, la connectivité est essentielle.

Avec une prise LAN filaire intégrée et une connexion Wi-Fi 5 GHz [3] permettant la communication avec les réseaux informatiques, les ordinateurs portables et les appareils mobiles, les professionnels peuvent partager leurs images rapidement et facilement.

Comme nous l’avons déjà annoncé, l’EOS R3 est également compatible avec l’application Canon Mobile File Transfer.

Par ailleurs, l’EOS R3 sera doté d’une nouvelle fixation pour accessoires qui permet la communication des données et l’alimentation des nouveaux accessoires lorsqu’ils sont fixés à l’appareil photo.

________________________________________

1. Pour les photos fixes uniquement avec un objectif f/1.2, à l’exception des objectifs RF dotés d’un revêtement Defocus Smoothing (DS), en utilisant le point AF central et l’AF One-Shot à température ambiante et à la norme ISO 100

2. Basé sur les normes CIPA en utilisant le RF 24-105mm F4 L IS USM, mesuré dans les directions du lacet et du tangage à une longueur focale de 105mm

3. Modèles compatibles avec le Wi-Fi 5GHz uniquement. Les spécifications peuvent varier en fonction du pays et de la région.

