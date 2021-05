Carte Visa : Campagne de promotionnelle de l’utilisation du paiement électronique

Grâce à ces efforts conjugués, les Tunisiens peuvent finalement bénéficier des dernières avancées dans l’univers du paiement sans contact au moyen de leur carte Visa.

Dans le contexte d’une consommation fortement impactée par la pandémie mondiale, la mise en place de ce projet établit un geste barrière supplémentaire visant à protéger la santé des utilisateurs de cartes bancaires et freiner la propagation du virus.

Au-delà de la simple considération sanitaire, le paiement sans contact est un pas en avant pour simplifier les opérations par cartes bancaires et en rendre l’utilisation plus agréable. Plus besoin d’introduire la carte dans le terminal, il suffit simplement, lors d’une opération de paiement, de rapprocher la carte bancaire du Terminal (TPE) pour l’effectuer. Le paiement sans contact est aussi une solution efficace pour réduire considérablement les files d’attente.

Un jalon de plus dans la collaboration entre VISA et les banques tunisiennes par le lancement d’une grande campagne de communication pour la vulgarisation de l’utilisation du paiement sans contact, moyen de paiement simple permettant aux banques de fidéliser davantage leurs clientèles et commerçants, ceci permet en outre de gérer les transactions à faible montant en toute rapidité et sécurité, contribuant ainsi à l’effort national de Decashing.

Les détenteurs de la Carte bancaire Visa bénéficieront désormais de tout le savoir-faire et l’expérience de Visa en la matière pour que leurs opérations de paiement soient à la fois rapides, pratiques et totalement sécurisées.

De plus, et selon l’adoption des règles de gestion internes propres à chacune des banques émettrices, les porteurs de carte auront éventuellement la possibilité d’activer l’option envoi de SMS après chaque opération afin d’être alertés de toute demande d’autorisation sur leur carte. Les opérations gagneront en simplicité et en sécurité.

