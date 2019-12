Cellcom introduit la nouvelle marque de smartphones « Neffos » en Tunisie

Cellcom, l’un des acteurs incontournables du marché de la téléphonie mobile, introduit en Tunisie la nouvelle marque de smartphones: Neffos.

Marque commerciale de TP-Link pour la gamme smartphones, Neffos propose des modèles réputés pour leur fiabilité à des prix très attractifs.

Acteur incontournable sur le marché des solutions de réseau sans fil et leader mondial sur les produits Wifi, TP-Link possède des filiales ou des bureaux de représentation dans plus de 40 pays et régions, mais aussi avec des produits utilisés dans plus de 170 pays et comptant des dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

Le concept-clé des smartphonesNeffos est d’offrir un design convivial et simple tout en alliant les nouvelles technologies. Le développement de Neffos marque également l’expansion de TP-Link au-delà de la fourniture d’équipements réseaux (routeurs, système smarthome, service de cloud) vers le marché du smartphone.

Pleinement engagée dans le développement de ses produits de haute qualité grâce à son département Recherche et développement, Neffos a mis en place des procédures qualité strictes concentrées sur les besoins des utilisateurs pour créer des produits de qualité qui allient fonctionnalité et simplicité.

Le smartphoneNeffos X20 Pro, le tout dernier de Neffos

En s’appuyant sur le savoir-faire de TP-Link, Neffos propose ainsi des modèles performants qui ont du style, du goût, du hightech, le tout au meilleur prix. Le tout dernier modèle de Neffos, Neffos X20 PRo, s’inscrit d’ailleurs dans cette même logique.

Mis en vente en 2019, le smartphoneNeffos X20 Pro fonctionne en double SIM avec Android OS v9.0 (Pie).Il possède une batterie Li-Po 4100 mAh, non-amovible, un écran IPS 6,26 pouces avec une résolution 720 x 1520 px capable de multitouch. La technologie IPS est l’une des technologies LCD les plus éminentes dans le monde.

Le smartphoneNeffos X20 Pro marche à un jeu de puces MediatekHelio P22 MT6762. Si sa mémoire (3 GB) ne peut être élargie, son stockage interne par contre (64 GB) peut être élargi avec une carte microSD.

Avec une caméra avant de 13 MP, une caméra arrière de 13 + 5 MP, le Neffos X20 Pro est équipé d’une fonction très appréciable. C’est que la caméra est équipée d’autofocus (4160 x 3120 px) dont la fonction est de régler avec précision le focus de la caméra.

Capable de connexion en 3G et 4G, le Neffos X20 Pro possède un récepteur de radio FM, mais aussi un récepteur GPS intégré, ce système de navigation satellite désormais connu qui permet de déterminer l’emplacement géographique exact sur la Terre.

Pesant seulement 172 grammes, de dimensions 159,7 x 77,3 x 8,8 mm, le smartphone se décline en quatre couleurs: noir, bleu, vert rouge.

Le smartphoneNeffos X20 Pro est en vente exclusive chez Jumia à 489 DT TTC.