Flat6Labs célèbre son Demo Day Printemps 2022 en Tunisie



Flat6Labs revient avec 8 nouvelles startups pour célébrer son Demo Day Printemps 2022 en Tunisie.



De la Regtech à la Gig Economy en passant par le E-commerce, le Business Software, les Énergies renouvelable et le Design Manufacturing, les startups de la 9ème cohorte de Flat6Labs en Tunisie couvrent des secteurs d’activité aussi diversifiés qu’innovants.



Depuis 2017, Flat6Labs a été soutenu par des partenaires infaillibles tels que le TAEF (Tunisian American Enterprise Fund), la BIAT, Meninx Holding, la Société Financière Internationale (IFC) membre du Groupe de la Banque mondiale, ainsi que Sawari Ventures, qui ont investi 30 millions de Dinars dans Anava Seed Fund, véhicule d’investissement de Flat6Labs en Tunisie.



Les startups faisant partie du 9ème cycle de Flat6Labs Tunis Seed Program sont :



– Birdhouce : Une plateforme qui offre des meubles de maison axée sur la technologie spécialisée dans les produits sur mesure directement aux consommateurs. Ils offrent une solution de design d’intérieur aux propriétaires à la recherche de designs de maison et agissent comme une plaque tournante reliant les fabricants du monde entier aux clients cherchant à acheter des meubles.



– Evadam : Evadam « KYC » est un logiciel de vérification d’identité basé sur l’IA qui consiste en la vérification de documents, l’analyse biométrique sur l’utilisateur et un rapport immédiat avec un score. Le « KYC » a une automatisation de 90% avec un taux de réussite de 97%.



– Ijeni : Ijeni met directement en relation la demande locale et les travailleurs indépendants, permettant aux utilisateurs de trouver une aide et une assistance immédiates pour leurs projets et leurs tâches quotidiennes.



– Kumulus : Kumulus vise à résoudre le problème de pénurie d’eau potable en fournissant de l’eau de manière économique et durable. Ils offrent une machine à énergie solaire qui transforme l’humidité de l’air en eau potable avec une capacité de 20 à 30 litres d’eau potable produite par jour.



– OTO : Une application Ride Hailing proposant plusieurs catégories de voitures. Facile à utiliser, même dans les zones à faible réseau, OTO offre également un module unique de transfert d’aéroport.



– Slidzo : Slidzo est une plateforme de présentation qui automatise le processus de création avec la puissance de l’intelligence artificielle et introduit la prochaine génération de présentations. L’IA de Slidzo agit comme un collaborateur et un assistant pour l’utilisateur. Il crée les présentations nécessaires en fonction des demandes qu’il reçoit. Slidzo offre des présentations 3D qui sont cinématographiques et axées sur l’histoire.



– TikTak Pro : Tik Tak Pro est une plateforme en ligne qui permet à chaque personne d’organiser son activité commerciale et de pouvoir créer son propre entonnoir de vente. La mission de TikTak Pro est d’aider les commerçants à réaliser des revenus et à transformer leur entreprise en un modèle plus rentables et plus structurés. lever les barrières à l’entrée pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le commerce en ligne en mettant de côté toutes les questions de gestion et d’organisation.



– Yaz : Yaz est une application web et mobile de commerce électronique de gros B2B qui propose aux détaillants des produits et services de marque. Elle permet aux détaillants d’acquérir des quantités optimales par marque en fonction de leurs budgets.

Lire aussi: