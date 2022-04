Huawei Consumer BG se lance sur le marché des entreprises avec une nouvelle gamme de produits de bureau

Huawei Consumer BG annonce officiellement son entrée sur le marché des entreprises, au service des gouvernements et des entreprises, ainsi que des particuliers. L’annonce a été faite par Richard Yu, ExecutiveDirectorde Huawei, CEO de Consumer BG et CEO de Intelligent Automotive Solution BU, lors de l’événement de lancement de produits commerciaux de Huawei.

M. Yu a noté que Huawei utiliserait ses écosystèmes matériels et logiciels comme deux piliers, pour soutenir une gamme croissante de produits de bureau polyvalents qui fonctionnent de manière transparente avec une large gamme d’appareils intelligents, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les écrans, les tablettes, les accessoires, les Visions et les wearables.

Ces nouvelles solutions de bureau s’adresseront aux domaines clés suivants : gouvernement, éducation, santé, industrie, transport, finance et énergie.

Déploiement de produits complets centrés sur l’entreprise

Avec l’évolution rapide des besoins des entreprises et des conditions du marché, le besoin de solutions de bureau souples n’a jamais été aussi grand. Les lieux de travail et les équipements intelligents ont commencé à remplacer les produits de bureau traditionnels, qui avaient tendance à se vanter de spécifications impressionnantes et à contrôler les coûts au détriment de la polyvalence et de l’expérience utilisateur.

Huawei Consumer BG souhaite doter les produits de bureau et d’entreprise de nouvelles capacités intelligentes et innovantes, en utilisant son succès dans le domaine de la consommation comme un tremplin pour les solutions du nouveau paradigme.

Les produits Business de Huawei répondront aux exigences des clients en matière de performance et de rentabilité, tout en offrant une expérience utilisateur meilleure et plus intelligente, basée sur une technologie digitale de pointe.

Comme l’a expliqué M. Yu lors de l’événement de lancement : “Nos produits grand public ont été largement plébiscités au cours de la dernière décennie, en grande partie grâce à leur expérience utilisateur révolutionnaire. Huawei intégrera cette expérience consommateur haut de gamme dans ses produits Business, en suivant trois principes clés : qualité, intelligence et fiabilité.”

En tant que nouvelle force sur le marché des équipements d’entreprise, Huawei débarque avec un concept et une vision qui promettent de révolutionner le secteur.

Huawei croit que les équipements d’entreprise entrent dans une ère qui sera dominée par les technologies du Cloud et de l’IA, après les ères 1.0 et 2.0 dominées respectivement par les ordinateurs de bureau et la convergence multi-appareils.

Les produits d’aujourd’hui mettent l’accent sur la performance, l’intelligence, la connectivité totale et les nouveaux paradigmes centrés sur la convergence à multiples usages et les interactions intelligentes.

À ce carrefour du marché des entreprises, caractérisé par l’acceptation généralisée de solutions intelligentes polyvalentes, Huawei espère tirer parti de son savoir-faire en matière d’électronique grand public pour ajouter une nouvelle valeur et de l’innovation, avec l’objectif ultime de construire une plate-forme de haute qualité, intelligente et fiable pour répondre à tous les besoins des gouvernements et des entreprises.

Huawei a lance un ensemble complet de produits, solutions et plateformes de services business, incluant MateBook B series pour laptops, Mate Station B series pour ordinateurs de bureau, Display B series pour les écrans, MatePad C series pour les tablettes, B series pour les imprimantes, B series pour les Visions, et B series pour les wearables, pour permettent à cette vision d’accéder à une large panoplie de consommateurs.

Huawei Consumer BG a dévoilé un certain nombre de solutions commerciales adaptées aux gouvernements et aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment le bureau du gouvernement sans papier, la salle de classe intelligente, la salle de classe informatique, la gestion de la santé et de la sécurité pour les mineurs, la gestion de la santé pour les conducteurs et l’interaction avec les assurances.

Au cours de la prochaine phase, Huawei Consumer BG investira davantage de ressources organisationnelles dans le domaine commercial, afin d’aider les gouvernements et les grandes entreprises à digitaliser entièrement leurs opérations, et d’aider les petites et moyennes entreprises à améliorer la qualité et l’efficacité de manière générale.

Huawei Consumer BG adhérera toujours à ses trois principes clés lors du développement de produits commerciaux, et mettra en place des capacités d’écosystème logiciel et matériel ouvertes, sécurisées et fiables afin de faciliter la digitalisation complète des gouvernements et des grandes entreprises.

Les solutions de bureau à guichet unique pour les petites et moyennes entreprises s’appuieront sur les prouesses accumulées par Consumer BG en matière de bureau intelligent et de services cloud.

Les fonctions de bureau intelligent, telles que Super Device et Mobile App Engine, permettent une collaboration transparente entre plusieurs appareils et plusieurs écosystèmes, tandis que Huawei Mobile Cloud rend les transferts de données vraiment sans effort, portant l’efficacité du travail à de nouveaux sommets.

Sept séries de produits commerciaux, avec des solutions personnalisées spécifiques à chaque secteur d’activité

Huawei Consumer BG a lancé sept séries de produits commerciaux majeurs : ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, moniteurs, tablettes, imprimantes, Visions et wearables. Ces capacités différenciées répondent à divers scénarios industriels et besoins des clients.

Ordinateur portable professionnel Huawei série MateBook B : Performances supérieures, meilleures affaires

Les ordinateurs portables HUAWEI de la série MateBook B sont conçus pour les utilisateurs professionnels. Ils sont dotés de fonctionnalités intelligentes et innovantes et présentent une forme élégante.

Ils sont équipés d’un écran FullView confortable pour les yeux et d’une puce de sécurité TPM 2.0 indépendante, pour une protection hermétique des données, tout en faisant preuve d’un savoir-faire méticuleux.

Le HUAWEI MateBook B7, le modèle phare de la série, est doté d’un boîtier portable en alliage d’aluminium de 1,33 kg, ce qui le rend idéal pour les grands voyageurs d’affaires en particulier.

Ordinateur de bureau professionnel Huawei, série MateStation B : De la stabilité à l’accélération

Les produits de la série MateStation B de HUAWEI n’ont rien à voir avec le stéréotype des ordinateurs de bureau encombrants, grâce à leur superbe design minimaliste, avec un panneau extérieur en forme de grille de style chinois. L’entrée d’air fine en forme de bande et la disposition complexe des ports contribuent à un aspect et à une sensation très épurés.

Le châssis compact 8-L fait environ un tiers de la taille d’un châssis traditionnel, ce qui permet de gagner un espace de bureau crucial.

Le HUAWEI MateStation B520 est le modèle phare de la série, héritant des normes de qualité éprouvées des PC Huawei. Le produit a passé avec succès 13 tests environnementaux rigoureux et des tests de stabilité dans cinq scénarios principaux.

Le temps moyen entre les défaillances (MTBF) atteint plus d’un million d’heures. Pour répondre aux exigences de gestion et de contrôle de la sécurité des grandes et moyennes entreprises, le produit MateStation B520 de HUAWEI utilise la nouvelle fonction d’authentification de démarrage du réseau local, le cryptage de la puce TPM, le contrôle du port USB, l’authentification de l’adresse IP et d’autres techniques connexes, afin de mettre en place des garanties de sécurité au niveau du système qui maintiennent les informations confidentielles sous clé.

Moniteur professionnel Huawei HUAWEI Display B3-24 series : Facile pour les yeux

Les écrans HUAWEI de la série B3-24 sont dotés d’un écran Full HD de 23,8 pouces pour le confort des yeux, offrant une expérience visuelle ultra-immersive, avec des couleurs plus vraies que nature dans toute leur grandeur.

Ils ont été certifiés par le TÜV Rheinland comme étant efficaces pour atténuer la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.

Le design compact à trois micro-bords du moniteur et le rapport écran/corps de 92 % donnent aux yeux plus d’espace pour se déplacer. Le corps de l’appareil est réduit au maximum, ce qui crée une ambiance professionnelle moderne et élégante, propice à la productivité.

Tablette professionnelle Huawei MatePad série C : Des personnalisations sur mesure, avec une qualité, une sécurité et une fiabilité hors pair

Les tablettes permettent de travailler en déplacement, et c’est pourquoi Huawei a toujours privilégié la qualité lors de la conception de ses tablettes.

La série HUAWEI MatePad C offre les performances haut de gamme dont les professionnels du bureau d’aujourd’hui ont besoin, avec une myriade de fonctions de bureau mobile intelligentes qui stimulent la productivité, tout en minimisant les coûts.

Le HUAWEI MatePad C5, représentatif, est destiné au marché des bureaux d’entreprise. Il est doté de fonctions d’élite au niveau du système, comme App Multiplier et Huawei Share, qui rendent les transferts de fichiers, les tâches de travail et les interactions entre appareils plus transparents que jamais.

Un riche éventail de capacités de gestion et d’expansion des appareils mobiles permet de répondre aux exigences strictes des gouvernements et des entreprises en matière de gestion de la sécurité et des bureaux mobiles.

Le HUAWEI MatePad C5 hérite de la caractéristique d’affichage sans cadre de Huawei, avec son écran FullView 2K de 10,4 pouces, qui présente un rapport écran/corps de 84 %. Jamais auparavant une tablette n’avait marié visualisation immersive et graphismes nets, avec une esthétique professionnelle d’entreprise.

Huawei business Vision série B : Affichage professionnel, personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises

Les appareils Huawei business Vision constituent un pilier essentiel de l’écosystème global de Huawei. Les produits Vision intelligents offrent des promesses remarquables pour les clients des secteurs du gouvernement, de la finance, de l’éducation et de l’industrie, car ils offrent des capacités vraiment sans précédent.

Le Huawei Vision B3 représentatif est doté de fonctions personnalisables, notamment les animations de démarrage, les paramètres de la source du signal de démarrage, la gestion de la liste des chaînes et la gestion du bouton d’alimentation.

Dans le secteur hôtelier, par exemple, les paramètres personnalisés de la chaîne hôtelière peuvent être sauvegardés et clonés via une clé USB, puis installés sur d’autres appareils Huawei Vision, sans aucun problème. Le personnel informatique de l’hôtel peut appliquer des solutions mises à niveau à l’aide d’une simple clé USB, de sorte que les appareils Vision peuvent être installés et normalisés avec une efficacité accrue.

Huawei business wearable WATCH série B : Gestion de la santé numérique

Huawei a lancé plus de 10 modèles de montres intelligentes au fil des ans, notamment la série digit, la série GT et la série FIT. La série WATCH B, récemment dévoilée, a été conçue pour les entreprises et les professionnels de l’industrie, avec des exigences de personnalisation particulières. HUAWEI WATCH B5, le modèle phare de la série, est doté d’une batterie longue durée de 14 jours, ainsi que de services complets de suivi des données de santé et de gestion de la santé.

Imprimante professionnelle Huawei HUAWEI PixLab B Series : Interactions simplifiées, efficacité accrue

HUAWEI PixLab B5 offre aux entreprises des capacités de bureau intelligentes, pratiques et connectées, avec des procédures de configuration du réseau et des tâches d’impression simplifiées. Grâce à l’appairage pop-up, les imprimantes Huawei peuvent se connecter au réseau via plusieurs appareils, et imprimer des informations d’une simple pression sur un smartphone.

PixLab B5 imprime jusqu’à 30 pages par minute, ce qui permet de gagner un temps précieux et de faire passer la productivité au niveau supérieur. Des connexions réseau ultra-stables permettent à l’imprimante de répondre aux besoins d’impression en temps réel, dans un large éventail de scénarios de travail et de bureau.

Lorsqu’une imprimante se trouve à proximité d’un PC, d’un téléphone ou d’une tablette Huawei, l’appareil détecte automatiquement l’imprimante et affiche une carte d’appariement.

En touchant le bouton Connecter, la connexion appareil-imprimante peut être établie en 20 secondes seulement. Après avoir ouvert une image ou un document sur un téléphone Huawei, une tâche d’impression peut être lancée en appuyant simplement le téléphone sur la zone de détection Huawei Share de l’imprimante.

La HUAWEI PixLab B5 adopte une structure de séparation tambour-toner et une cartouche de toner innovante à tiroir, qui peut être remplacée seule. La cartouche de tambour de grande capacité permet d’imprimer jusqu’à 15 000 pages, ce qui permet aux entreprises d’économiser beaucoup de temps et d’argent.

Comme vous pouvez le constater, Huawei Consumer BG a dévoilé une gamme complète de produits intelligents centrés sur l’entreprise, qui représentent un investissement stratégique à long terme de la part de la société.

Les performances exceptionnelles, la sécurité, la stabilité et la fiabilité des services, ainsi que la disponibilité d’outils de création et de bureautique intelligents, ont le potentiel de révolutionner le travail de bureautique dans d’innombrables secteurs.

Normes strictes, sécurité des données et garanties multicouches

Huawei fournit à ses clients un soutien solide en termes de normes de test des produits, de solutions de sécurité des données et de services de cycle de vie complet, afin de répondre aux besoins plus stricts des gouvernements et des entreprises.

Tous les produits professionnels Huawei Consumer BG ont passé une batterie de tests d’assurance qualité rigoureux.

Les ordinateurs de bureau professionnels, par exemple, doivent passer des tests d’atmosphère explosive, de vibrations mécaniques, de faible pression atmosphérique, de basse température, de haute température, d’impact mécanique, de moisissure, de rayonnement solaire, d’impact thermique, de vibration, de poussière de sable, d’humidité et d’atmosphère acide.

Seuls des matériaux sélectionnés sont utilisés et les produits sont conçus en mettant l’accent sur la fiabilité et la sécurité.

Huawei fournit également des garanties de sécurité des données multicouches, afin d’assurer une transmission de données hermétique.

Le principe “pas de perturbation, pas de suivi et pas de fuite” est strictement respecté en matière de protection de la vie privée, et intégré à chaque étape de la conception et du développement des produits.

Les autorisations des applications ont été réorganisées et des contrôles ciblés sont disponibles.

Les autorisations sensibles liées aux données privées des utilisateurs, telles que les journaux d’appels, les messages, les appels sortants et les informations sur les appareils, ont été annulées.

La portée de l’accès aux albums est strictement contrôlée, et l’autorisation peut être accordée image par image. Huawei a également mis à disposition une solution de collaboration multi-écrans personnalisée, qui permet aux clients d’ajouter des contrôles de filtrage et de partage de fichiers.

Mieux encore, Huawei a mis en place un système de service dédié aux entreprises clientes, qui dépasse de loin les normes du secteur.

Les équipements professionnels ne sont pas seulement un moyen d’accroître la productivité dans l’industrie ; ils constituent également l’épine dorsale d’une économie de plus en plus intelligente et numérique, l’infrastructure qui enrichira la vie de tous.

Les trois principes de Huawei pour les produits d’entreprise, à savoir la qualité, l’intelligence et la fiabilité, insuffleront une nouvelle vie à l’industrie dans son ensemble et feront en sorte que chaque bureau puisse être un bureau intelligent.

