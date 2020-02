Huawei réitère son positionnement avec un double lancement de l’AppGalery et le Y7P

Huawei AppGalery est le store officiel d’applications de la marque chinoise lancé par le deuxième leader mondial de téléphonie.

Prévu pour ne fonctionner que sur les Smartphones et tablettes Huawei, cet app store est une alternative au Play Store de Google.

Regroupant des milliers d’applications installables sur les Smartphones et tablettes Huawei, AppGalery propose plusieurs fonctionnalités.

Toutes les applications sont classées par thèmes mais aussi par nombre de téléchargement, par les mieux notés ou encore par les plus vendues.

Huawei assure sa disposition d’un algorithme qui sélectionne et propose une liste d’applications en fonction des habitudes et goûts de chacun.

Les fonctionnalités de recherche d’AppGaleryHuawei sont aussi enrichies pour permettre à chaque utilisateur de trouver rapidement la meilleure application selon son besoin.

Enfin des offres exclusives sont proposées aux utilisateurs de la marqueHuawei : réductions, bonus exclusifs, passage en gratuit d’applications payantes à la base, etc.

Dans ce même cadre Huawei annonce le lancement prochain du Y7P, son premier Smartphone exclusivement équipé de HuaweiAppGallery.

Encore un nouveau-né de la série Y de Huawei .

Un smartphone cool qui attirera sûrement l’attention des yeux et sera encore UN célèbre que ses prédécesseurs”, annonce la marque. HUAWEI Y7p : le tout premier Smartphone proposé avec l’AppGallery L’image est devenue une tendance des utilisateurs des Smartphones dans le monde et c’est ainsi en Tunisie.

Huaweis’est permis de prendre en considération cette demande et ce besoin en proposant son nouveau Smartphone Y7P doté de triple caméra de 48MP AI, 8 MP et 2 MP.

Le HUAWEI Y7p est livré avec une configuration de triple caméra alimentée par l’IA qui se compose d’une caméra principale de 48 MP pour la prise de vue en haute résolution, d’une caméra super grand angle de 8 MP pour des photos de paysages panoramiques et des vidéos grand angle et d’une caméra d’assistance de profondeur 2 MP pour des effets de profondeur de champ .

Ce tout nouveau produit, qui se distingue déjà en étant le premier Smartphone au monde utilisant l’App Galery, offrant ainsi 4 choses amusantes que vous pouvez faire avec la triple caméra 48 MP AI pour capturez des photos ou des vidéos en HD.

Les caméras, à travers une intelligence artificielle super intelligente qui fait tout le travail compliqué, pour passer d’un amateur de photos à un pro sans aucune intervention humaine.

En effet la puissante IA prend en charge la reconnaissance des scènes (jusqu’à 500 scènes dans 21 catégories), des lieux, des plantes ou même les feux d’artifice… même pour les selfies pour enfin avoir se savourer la gloire de votre chef-d’œuvre.

De plus, la caméra frontale Face Unlock 2.0 prend en charge la technologie de reconnaissance faciale pour déverrouiller rapidement le téléphone.

Toutefois, une faible luminosité n’est plus un hic pour les photographes, le HUAWEI Y7p, et à l’aide d’algorithmes d’IA et de stabilisation, le mode nuit intégré vous permet de prendre des photos du ciel nocturne ou des horizons de la ville sans vous soucier du manque de lumière.

L’IA n’est pas le seul facteur qui promet des bonnes photos, le HUAWEI Y7p doté d’un champ de vision de 120 degrés, ce qui signifie que vous pouvez aller 53,8% plus loin. Autrement dit, vous pouvez maintenant adapter l’intégralité des toits de la ville, ou obtenir encore plus de belles couleurs dans le ciel pendant un coucher de soleil.

Vous pouvez également l’utiliser pour des vidéos, ce qui signifie que vous pouvez maintenant enregistrer votre événement sportif préféré dans une image complète sans avoir à zoomer ou dézoomer à chaque fois.

Ce n’est pas fini ! Avec le HUAWEI Y7p, est désormais possible de filmer à 480 images par seconde, ce qui ralentit la vidéo à 1/16 de la vitesse réelle, ce qui vous permet de capturer chaque détail.

Ainsi l’appareil bascule entre l’appareil photo principal 48MP et la caméra d’assistance de profondeur 2MP pour de belles photos avec des effets de profondeur de champ flous et peu profonds.

Le HUAWEI Y7p de classe primaire promet de grandes fonctionnalités Dernier né de la série HUAWEI Y, le HUAWEI Y7p affiche une révolution en se dotant d’un écran Punch FullView de 6,39 pouces doté d’un cadre plus fin 1 sur les côtés supérieur, gauche et droit, ainsi c’est un outil puissante et amusante pour les jeux préférés et regarder les programmes désirés… Un design élégant aux couleurs époustouflantes, une batterie longue durée, le processeur Kirin 710F OctaCore garantit des performances améliorées.

L’arrière du HUAWEI Y7p est doté d’un revêtement réfléchissant pour produire un effet brillant à l’avenir, disponible en deux couleurs différentes, Midnight Black et Aurora Blue, ce qui apporte un effet 3D, le cadre central relie de manière transparente les deux côtés, offrant un look épuré et une prise en main meilleure et plus confortable. L’arrière du téléphone est doté d’un capteur d’empreintes digitales, qui permet au téléphone de se déverrouiller en 0,3 seconde.

Propulsé par le processeur Kirin 710F, système de chipset SoC 12 nm avec processeur OctaCore, fonctionnant sur l’interface intelligente EMUI9.1.

Le téléphone est livré avec le système de fichiers en lecture seule extensible de Huawei (EROFS), qui peut améliorer la vitesse de lecture aléatoire de 20% et réduire la taille des fichiers du système d’exploitation pour libérer une capacité de stockage supplémentaire de 1000 images et / ou 500 chansons.

Par conséquent, grâce au processeur Kirin 710F haute performance et basse consommation, les joueurs des smartphones et des réseaux sociaux peuvent être assurés que le HUAWEI Y7p leur offrira une expérience utilisateur satisfaisante. Cette batterie vous fournira l’énergie nécessaire si vous êtes toujours absent.

La grande batterie de la HUAWEI Y7p dure longtemps à 4000 mAh, donc la durée de vie de la batterie peut aller jusqu’à deux jours. Il prend également en charge la technologie d’économie d’énergie alimentée par l’IA dans la gestion de l’alimentation pour divers scénarios et la résolution des problèmes anormaux de décharge de la batterie, ce qui améliore considérablement la durée de vie de la batterie.

HUAWEI Y7p Dual SIM est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne plus un emplacement de mémoire externe supplémentaire (micro SD) jusqu’à 512 Go La fonctionnalité GPU Turbo 3.0 sur le HUAWEI Y7p, pour ceux qui aiment les jeux mobiles, a été ajoutée aux performances en optimisant les graphismes pour une expérience de jeu plus immersive.

Des fonctionnalités intelligentes supplémentaires incluent également des rappels vidéo pour les appels entrants, vous permettant d’ajouter une sonnerie vidéo unique à vos amis.

Pendant ce temps, le son stéréo HUAWEI 9.1 SKY améliore l’expérience sonore Recherche de galerie intelligente Recherchez vos photos préférées dans votre vaste galerie de photos en quelques secondes.

HUAWEI Y7p peut reconnaître automatiquement 280 types de balises sans connexion réseau, il suffit d’ouvrir la galerie et de rechercher une balise comme «personnes» et toutes les images liées aux personnes seront affichées instantanément. Sonneries Video Personnalisées Désormais, lorsque vos amis appellent, vous pouvez définir une vidéo préférée comme sonnerie. Vos appels entrants sont une nouvelle forme de divertissement amusante.

Le nouveau HUAWEI Y7p est livré sans télécharger Google Mobile Services, où les utilisateurs peuvent télécharger leurs applications préférées via la boutique HuaweiAppGallery préinstallée sur l’appareil.

