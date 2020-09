Le Galaxy S20 FE 5G: vers une expérience premium

Triple caméra de qualité professionnelle, de nouvelles couleurs vibrantes et une innovation sans compromis.



Samsung Electronics a présenté hier le Galaxy S20 Fan Edition (FE) 5G, le plus récent ajout à la famille Galaxy S20. Le Galaxy S20 FE 5G est un smartphone phare premium qui inclut les innovations Galaxy, rendues disponibles à un prix abordable.

La technologie joue aujourd’hui un rôle encore plus important dans nos vies et c’est pourquoi Samsung a créé le Galaxy S20 FE 5G, offrant des expériences phares à encore plus de consommateurs.

Samsung a pris les plus récentes fonctionnalités de la série Galaxy S20 5G, telles que l’affichage à déroulement ultra fluide, une caméra optimisée par l’IA, un chipset avancé, une connectivité ultrarapide et une batterie qui dure toute la journée.

Le Galaxy S20 FE 5G a un design premium épuré et a dévoilé six nouvelles couleurs pour s’adapter à chaque humeur, look et personnalité, notamment Rouge nuage, Orange nuage, Lavande nuage, Menthe nuage, Bleu marine nuage et Blanc nuage.

« Nous parlons constamment à nos fans et écoutons leurs commentaires, et nous avons entendu ce qu’ils aimaient le plus de notre série Galaxy S20, quelles fonctionnalités ils utilisaient le plus souvent et ce qu’ils aimeraient voir dans un nouveau smartphone intelligent », dit Dr. TM Roh, Président et chef du secteur des communications mobiles chez Samsung Electronics. « Le Galaxy S20 FE 5G est une extension de la famille Galaxy S20, conçu pour faire découvrir des innovations significatives à encore plus de gens et leur donner la chance de faire ce qu’ils aiment avec le meilleur de Galaxy ».

Exprimez le meilleur de vous-même

Ces jours-ci, prendre des photos ou des vidéos pour les partager est la meilleure façon de vous exprimer. C’est pourquoi le Galaxy S20 FE 5G est doté d’une caméra selfie 32 Mpx innovative et de qualité professionnelle qui vous laisse capturer une photo digne d’une publication de façon instantanée.

Avec les grands senseurs du Galaxy S20 FE 5G, incluant la technologie tetra-binning et le traitement multi-images, vous pouvez prendre des photos plus vibrantes – même en situation de faible luminosité – pour que vous puissiez simplement cliquer et tracer votre chemin, que vous soyez dans un espace intérieur faiblement éclairé ou que vous regardiez les étoiles. De plus, l’intégration IA détecte les mouvements et retire le flou de mouvement, tout en suggérant les meilleurs clichés, pour que vous puissiez profiter du moment dans n’importe quel environnement – tout en prenant celui-ci en photo.

Même s’il se peut que vous ne soyez pas toujours directement dans l’action, le puissant zoom télescopique 30X du Galaxy S20 FE 5G vous donne le pouvoir de vous rapprocher ou d’amplifier les détails. Modifier etpartager vos photos et vidéos est important pour les fans, et le Galaxy S20 FE 5G rend facile de créer de superbes photos et vidéos avec des détails nets tel un professionnel.

Pour refléter votre style personnel, le Galaxy S20 FE 5G est décliné en six couleurs vibrantes pour convenir à chaque attitude, style et personnalité avec des éléments de design tirés de la série Galaxy S20 ergonomique, mince et élégante. Les couleurs incluent le Rouge nuage, Orange nuage, Lavande nuage, Menthe nuage, Marinenuage et Blanc nuage. Le Galaxy S20 FE 5G est également doté d’un effet de brume texturée premium qui minimise les empreintes digitales et les taches.

Faites ce que vous aimez

Les téléphones intelligents représentent une partie importante de nos vies et les consommateurs s’attendent à une expérience mobile sans limites, alors Samsung a équipé le Galaxy S20 FE 5G d’un processeur avancé et de la 5G ultrarapide pour permettre une expérience aussi ininterrompue que possible.

Le Galaxy S20 FE 5G est l’appareil idéal pour filmer, faire défiler vos flux médias sociaux ou regarder votre chaîne YouTube préférée grâce à son écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 po avec un taux de rafraîchissement fluide de 120Hz.

Avec la connectivité 5G et l’accès à la Xbox Game PassUltimate, vous pouvez profiter d’une expérience de jeu avancée.

Vous pouvez également facilement connecter votre Galaxy Watch3 pour définir vos objectifs de remise en forme ou vos Buds Live pour écouter votre playlist préférée avant de sortir pour une course sans votre smartphone. Le son par AKG et l’intégration avec Spotify vous transporte instantanément au concert de votre choix en assignant un raccourci à votre Galaxy S20 FE 5G – vous n’avez qu’à toucher et appuyer avec votre doigt pendant une seconde.

Tout ce que vous voulez, sans soucis

Samsung a équipé le Galaxy S20 FE 5G d’une batterie intelligente avec chargement ultra rapide pour que vous puissiez passer au travers de votre journée tout en ayant assez de charge pour revoir tous vos souvenirs en soirée. Vous pouvez également donner un regain de batterie à vos Galaxy Buds Live avec la fonctionnalité PowerShare sans fil, pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous aimez sans soucis.

Et puisque la vie peut être imprévisible – surtout lorsque vous la vivez au maximum – le Galaxy S20 FE 5G est résistant à l’eau et à la poussière et est certifié IP68. Vous êtes également protégé avec Samsung Care+, un service de soins complet disponible pour le nouveau Galaxy S20 FE 5G. Avec Care+, vous serez protégé jusqu’à deux ans contre les dommages physiques ou liquides, les dysfonctionnements mécaniques ou les défauts non couverts par la garantie du fabricant. Vous pouvez acheter Care+ avec votre nouveau Galaxy S20 FE 5G ou dans les 30 jours suivant la date d’achat.

Précommandes et disponibilité

Le Galaxy S20 FE 5G sera disponible en précommande dès le 1er octobre dans les boutiques Experience+ Samsung, ainsi que chez les principaux opérateurs et partenaires de vente au détail, et disponible à l’achat au détail à partir du 16 octobre 2020. Disponible en six couleurs audacieuses : Marine nuage, Rouge nuage, Lavande nuage, Menthe nuage, Blanc nuage et Orange nuage.



Spécifications du Galaxy S20 FE Écran 6,5 po FHD+ AMOLED Écran Infinity-O (1080×2400), 405ppi Taux de rafraîchissement de 120Hz *Écran Infinity-O: un écran entièrement frontal *Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S20 FE est de 6,5“ dans le rectangle complet et de 6,3″ avec la prise en compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et du trou de la caméra. Dimensions & Poids 74,5 x 159,8 x 8,4mm, 193g Caméra Avant Caméra Selfie 32 Mpx – Taille du pixel size: 0,8μm – F2,2(80˚) Triple Caméra Arrière Caméra ultra grand-angle 12Mpx – Taille du pixel size: 1,12μm – F2,2(123) Caméra grand-angle 12 Mpx – Dual Pixel AF, OIS – Taille du pixel size: 1,8μm – F1,8(79˚) Caméra téléphoto 8 Mpx – Taille du pixel: 1,0μm – F2,4(32˚), OIS Zoom télescopique – Zoom optique 3x – Zoom super résolution jusqu’à 30x – OIS (Stabilisation optique de l’image) – Suivi AF * Le zoom optique du Galaxy S20 FE combine un capteur d’image haute résolution et un objectif. * Le zoom super résolution comprend un zoom numérique, ce qui peut entraîner une certaine détérioration de l’image. Processeur Processeur octa-core 7nm 64-bit – 3.0GHz(Vitesse maximale) + 2,4GHz + 1,8GHz Processeur octa-core 7nm 64-bit – 2,7GHz (Vitesse maximale) + 2,5GHz + 2GHz Mémoire [LTE/5G] 6Go RAM (LPDDR5) avec 128Go de stockage interne * Peut varier selon le modèle, la couleur, le marché et le distributeur * Le stockage réel disponible peut varier en fonction du logiciel préinstallé. Mémoire extensible et carte SIM Modèle à SIM unique – Une fente Nano SIM et une fente MicroSD (jusqu’à 1To) * Carte SIM vendue séparément. La disponibilité de la SIM double pourrait varier selon le marché ou le distributeur. *Carte MicroSD vendue séparément. La disponibilité peut varier selon le pays et le fabricant. *L’utilisation de l’eSIM sur un appareil Galaxy peut être activée par une mise à jour logicielle ou désactivée sur certains marchés où l’achat est effectué. La disponibilité du forfait mobile eSIM peut varier en fonction de l’opérateur. Batterie 4 500 mAh (typique) *Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 370 mAh pour le Galaxy S20 FE. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Recharge Charge rapide sans-fil certifiée USB PD 3.0 (PPS) pour la charge filaire (compatible AFC et QC2.0) * Charge sans fil certifiée WPC * PowerShare sans fil *Chargeur sans fil vendu séparément. Fast Wireless Charging 2.0 actuellement disponible avec le support de chargeur sans fil, le chargeur sans fil Duo Pad et d’autres appareils prenant en charge une charge sans fil de 10 W ou plus. Vendu séparément. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction de l’utilisation réelle, des conditions de charge et d’autres facteurs. Le chargeur sans fil nécessite une connexion électrique. Il est recommandé d’utiliser un câble de charge et / ou un adaptateur de voyage dans la boîte pour l’utilisation d’articles tiers pouvant endommager le support du chargeur sans fil et le chargeur sans fil Duo Pad ou une diminution de la vitesse de charge. La charge sans fil sous 5W (mode normal) est compatible avec WPC. *Wireless PowerShareest limité aux smartphones Samsung oud’autres marques avec chargement sans fil Qi, tels que Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10 +, S10e, S10, S10 +, Fold, S9, S9 +, S8, S8 +, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge +, Note9, Note8, Note FE, Note5 et des dispositifs portables tels que Galaxy Buds Live, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Buds. Si la charge de la batterie est inférieure à 30%, Wireless PowerShare peut ne pas fonctionner. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, coques, appareils d’autres marques ou certains appareils portables Samsung. Peut affecter la réception des appels ou les services de données, selon votre environnement réseau. Système d’exploitation Android 10 Réseau [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 7CA, LTE Cat.20, Up to 2.0Gbps Download / Up to 200Mbps Upload [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Up to 1.2Gbps Upload [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) [Ultra Wide Band] * La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur et l’environnement de l’utilisateur. * Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur. * La couverture Galileo et BeiDou peut être limitée. BeiDou peut ne pas être disponible sur certains marchés. * Ultra Wide Band pris en charge sur Galaxy Note20 Ultra. Paiement NFC *Disponible sur certains marchés. Les solutions de paiement et les fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction du marché, de l’opérateur et des fournisseurs de services. Senseurs Capteur d’empreintes digitales à ultrasons, accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall Capteur de proximité, capteur de lumière ambiante Authentification Type de verrouillage : motif, NIP, mot de passe Son [Son des haut-parleurs stéréo et des écouteurs par AKG] Son surround avec technologie Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclus.) *Écouteurs : type canal hybride, unité dynamique 2 voies [Lecture audio de très haute qualité] Prise en charge UHQ 32 bits et DSD64 / 128 PCM : jusqu’à 32 bits, DSD : DSD64 / 128 *La lecture des DSD64 et DSD128 peut être limitée en fonction du format de fichier. [Format de lecture audio] MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF [Bluetooth] Audio double : connectez deux appareils Bluetooth au Galaxy Note20 ou Note20 Ultra pour lire l’audio via les deux appareils simultanément. *Les deux appareils connectés peuvent présenter une légère différence de sortie audio. Codec évolutif : connexion Bluetooth améliorée sous les interférences de fréquences radio ambiantes. *Disponible uniquement pour certains accessoires fabriqués par Samsung. [Enregistrement] La qualité d’enregistrement est améliorée avec le High AOP Mic qui minimise la distorsion dans les environnements bruyants. *AOP : point de surcharge acoustique Vidéo [Format de lecture vidéo] MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM [Connexion TV] Sans fil : Smart View (écran reflétant 1080p à 30 ips) Filaire : prend en charge DisplayPort sur USB type-C. Prend en charge la sortie vidéo lors de la connexion via un adaptateur HDMI. (DisplayPort 4K UHD à 60 ips) Résistance à l’eau IP68 * IP68 est basée sur des conditions de test pour une immersion dans jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes maximum. Rincer les résidus / sécher s’ils sont humides. Non conseillé pour l’utilisation de la plage ou de la piscine.

