Les Galaxy Buds Pro efficaces pour les personnes souffrant d’une perte auditive

Une nouvelle étude menée par le Samsung Medical Center suggère que les Galaxy Buds Pro pourraient aider les personnes souffrant de déficiences auditives à mieux participer aux conversations.

Samsung Electronics Co., Ltd. a révélé aujourd’hui les observations d’une nouvelle étude publiée dans Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, une revue scientifique renommée consacrée à la recherche sur l’oreille, le nez et la gorge (ORL). L’étude indique que la fonction Ambient Sound de GalaxyBuds Pro est efficace pour aider les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée à mieux entendre les sons dans leur environnement.

Et oui … Il existe un Samsung Medical Center en Asie !

La recherche a été menée en partenariat avec le Samsung Medical Center, le principal hôpital d’Asie offrant des services de soins de santé et des résultats de recherche exceptionnels. Samsung travaille en collaboration avec le Samsung Medical Center depuis plus de 10 ans, en se concentrant sur l’impact que les appareils mobiles peuvent avoir sur l’audition et en recherchant de nouvelles façons d’optimiser les expériences sonores pour les utilisateurs. Cette dernière recherche marque une nouvelle étape importante dans l’engagement continu de Samsung à collaborer sur des innovations pionnières qui sont bénéfiques aux personnes dans leur vie quotidienne.

L’étude a évalué l’efficacité d’une aide auditive, d’un produit d’amplification sonore personnelle et des GalaxyBuds Pro. Selon les auteurs, aucune autre étude n’a encore inclus les véritables écouteurs sans fil dans l’évaluation de la performance clinique des appareils auditifs. L’étude est la première à démontrer l’avantage potentiel des écouteurs sans fil pour les personnes souffrant de déficiences auditives légères à moyennes et peut améliorer la vie de 1,5 milliard de personnes dans le monde qui vivent actuellement avec un certain degré de perte auditive.

« Avec le vieillissement rapide des populations, il est prévu que, d’ici 2050, une personne sur dix aura une déficience auditive. Mais si les appareils auditifs sont utiles pour gérer les déficiences auditives, leur adoption reste relativement faible, principalement en raison de leur prix élevé « , a déclaré Il Joon Moon, professeur associé au département d’oto-rhino-laryngologie du Samsung Medical Center. « Les premiers résultats de l’étude sont très prometteurs et encouragent les gens à découvrir des dispositifs alternatifs, tels que les GalaxyBuds Pro, qui peuvent les aider dans leur vie quotidienne. »

GalaxyBuds Pro, l’aide auditive et le produit d’amplification sonore personnelle ont été soumis à trois tests clés : une évaluation électroacoustique, une évaluation de l’amplification sonore et une évaluation des performances cliniques.

Évaluation électroacoustique

Tout d’abord, les caractéristiques électroacoustiques de chaque appareil ont été évaluées pour voir s’ils répondaient aux principaux critères de performance des aides auditives : niveau de pression acoustique de sortie, gamme de fréquences, bruit d’entrée équivalent et distorsion harmonique totale. Les résultats ont révélé que les GalaxyBuds Pro répondaient à chacun de ces quatre critères, ce qui indique qu’ils présentent des performances comparables à celles des aides auditives.

Évaluation de l’amplification du son

Ensuite, une évaluation de l’amplification du son a été effectuée afin de vérifier si les appareils amplifiaient le son de manière adéquate. Chaque dispositif a été testé à sept fréquences différentes, et tous ont montré un niveau d’amplification approprié.

Évaluation de la performance clinique

Enfin, une évaluation de la performance clinique a permis d’étudier les changements dans les niveaux d’audition des individus, avec et sans les appareils, et leur capacité à reconnaître les mots et les phrases. Les participants présentaient une perte auditive légère à moyenne, avec un âge moyen de 63 ans. Une différence statistiquement significative a été observée à 1 000 Hz, 2 000 Hz et 6 000 Hz, ce qui signifie que les GalaxyBuds Pro amplifiaient suffisamment le son aux trois fréquences de la parole. En outre, au total, plus de 57 % des participants ont déclaré que les GalaxyBuds Pro pouvaient les aider à communiquer dans un environnement calme.

On a également découvert que, lorsqu’ils portaient les GalaxyBuds Pro, les individus étaient en mesure de mieux comprendre les mots prononcés – les résultats ont révélé une amélioration statistiquement significative des performances pour les trois dispositifs par rapport à la condition sans aide (figure). Ces résultats suggèrent que, tout comme les appareils auditifs et les produits d’amplification sonore personnelle, les GalaxyBuds Pro pourraient potentiellement offrir des avantages en matière de communication aux personnes souffrant de perte auditive, et plus particulièrement à celles souffrant d’une perte légère ou modérée.

« Lorsque nous développons de nouveaux produits et services, nous sommes attentifs à la façon dont notre technologie peut aider les gens à défier des obstacles et à en faire plus », déclare Han-gil Moon, maître et responsable de l’Advanced Audio Lab, Mobile Communications Business chez Samsung Electronics. « Ces résultats reflètent notre engagement continu à créer des innovations qui permettent à chacun de mieux profiter des expériences quotidiennes, et nous prévoyons d’étendre le test à davantage de participants dans les mois à venir. »

Les GalaxyBuds Pro sont dotés de la fonction Ambient Sound, qui permet d’amplifier les sons environnants jusqu’à 20 décibels. Avec quatre niveaux au choix, les utilisateurs peuvent ajuster et personnaliser leur expérience sonore en fonction de leurs besoins.

