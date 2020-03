LG : solutions pour maintenir l’hygiène de la nourriture

Grâce à ses produits à la fois intuitifs et respectueux de l’environnement, la marque LG ne cesse de repousser les limites de la technologie pour rendre votre quotidien plus agréable et plus gai. Avec son réfrigérateur au programme HygieneFresh+™ et son lave-vaisselle doté du système Quadwash, LG vous prouve que la vie est plus sécurisée quand vous êtes mieux équipés.

Maintenez l’hygiène de votre réfrigérateur LG avec HygieneFresh

Dans le souci de maintenir intacte l’hygiène de votre réfrigérateur, LG vous trouve une solution propre et sans inquiétude. Avec le programme HygieneFresh+™, le réfrigérateur LG réduit non seulement les bactéries jusqu’à 99,99% mais désodorise en même temps.

Ainsi donc, le programme HygieneFresh+ de LG assure l’hygiène à l’interieur en tuant 4 bactéries typiques à 99,99% et en éliminant les odeurs. Résultat: Vous pouvez etre sûrs d’avoir des ingrédients frais pour votre table.

Les doubles filtres avec photo catalyseur et UV LED éliminent bactéries et champignons.

Les doubles désodorisants réduisent respectivement les odeurs acides (légumes pourris) et alcalines ( odeur de poisson). De même, le ventilateur amplifie l’effet des filtres à couches multiples pour filtrer les bactéries et les odeurs.

Maintenez l’hygiène de votre lave-vaisselle LG avec le système QuadWash

Il est important de garder l’hygiène de votre lave-vaisselle de la même manière qu’il est important de se laver les mains.

Alors que de nombreux lave-vaisselle se contentent d’un bras de lavage à deux branches, celui du QuadWash en possède quatre, d’où son nom.

De plus, deux d’entre elles oscillent d’avant en arrière pour permettre une meilleure distribution dans l’ensemble de la cuve capable d’accueillir 15 couverts. Et pour un nettoyage et une désinfection plus efficaces, LG utilise la vapeur pour pré-traiter les traces les plus tenaces grâce à la technologie TrueSteam.

LG QuadWash avec vapeur d’eau bouillante protège votre vaisselle des bactéries nuisibles. Veuillez vous assurer à 99.9% de la désinfection à 100℃ et 100% vapeur pour votre famille.

Les particules de vapeur chaude et pure à partir d’eau bouillante à 100℃ couvrent toute surface et chaque coin de vos plats pour fournir 99.99% de propreté hygiénique.

Lire aussi: