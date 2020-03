Ooredoo : une panoplie de promotions internet en solidarité envers ses abonnés

Un nouveau Forfait 25 Go Soir à 10 dt seulement, pour mieux profiter de l’internet au meilleur prix et dans des conditions de navigation optimales, et ce de 1H du matin jusqu’à 10 H du matin. Forfait disponible pour tous les abonnés Ooredoo pour leurs lignes Mobiles, clés, MIFI et même Box et accessible sur *124# et My Ooredoo.