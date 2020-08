Pomme de Pain en Tunisie et Vivo Energy signe un accord pour la création d’une Joint-Venture

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie d’une part, et la société L’Olivier détentrice de la Master Franchise de la fameuse Enseigne française de restauration rapide« Pomme de Pain » pour la Tunisie, d’autre part, viennent de signer, un accord historique pour la création d’une Joint-Venture qu’ils ont choisi d’appeler « Viniz Food ».

Cette Joint-Venture devrait, en effet, aboutir à la mise sur pied, dans un délai de trente mois, de quinze espaces « Pomme de Pain », aussi bien au sein qu’en dehors des stations Shell, répartis sur tout le territoire de la République.

Plus de 230 emplois dont une dizaine de cadres supérieurs au compteur. Déjà, deux restaurants« Pomme de Pain »ont vu le jour en 2019 dans l’enceinte des stations Shell de l’Avenue de la Liberté à Tunis et de Boumhel. Une succulente mise en bouche, en attendant la suite du menu.

Il est à rappeler que les stations Shell ont été les premières à offrir depuis 2013, outre le carburant et les services de la station, des pauses café et food proposées par des Enseignes spécialisées. Elles ont initié depuis plus de cinq ans, leur transformation en de véritables espaces de vie, offrant convenance et nourriture de qualité.

Aujourd’hui, Vivo Energy Tunisie et la société L’Olivier passent par le biais de cet accord de Joint-Venture à la vitesse supérieure en conjuguant leurs expertises respectives et leurs connaissances du terrain pour co-développer de nouveaux espaces « Pomme de Pain »encore plus proches des consommateurs et répondant au mieux à leurs besoins.

Et Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie d’exprimer sa fierté quant à ce nouveau tournant: « Avoir une Joint-Venture avec LE spécialiste du « Sandwich-Café » à la Française est pour nous une très belle concrétisation ! Nous sommes d’autant plus ravis de pouvoir mettre à contribution l’expérience que nous avons acquise afin de satisfaire nos chers clients qui deviennent de plus en plus exigeants en matière de qualité, de service, d’hygiène alimentaire et de disponibilité».

Tout aussi fier, M.Nizar Daoud, Directeur Général de la nouvelle Joint-Venture Viniz Food, et fondateur de la société L’Olivier, avance pour sa part que « Pomme De Pain » continuera de régaler les papilles des amateurs de sandwichs croustillants, repas succulents et snacks de qualité tout en accélérant le développement et renforçant la proximité-client. Viniz Food vise ainsi à étendre la présence de « Pomme de Pain » à toutes les régions de la Tunisie et d’offrir aux consommateurs où qu’ilssoient le même niveau de qualité et de saveur »

Le distributeur pétrolier et le spécialiste de la restauration rapide ont décidé que leurs chemins convergent pour se croiser au carrefour des stations Shell et au-delà. C’est à ce croisement que « Pomme de Pain » proposera aux clients Shell commodité et plaisirs gustatifs, telle est la promesse dela nouvelle Joint-Venture Viniz Food qui ambitionne aujourd’hui, avec toute l’énergie des deux partenaires, d’offrir aux consommateurs de véritables espaces de vie où se conjuguent bien-être et convenance.

