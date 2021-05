Automobile : une tournée inédite pour célébrer le lancement des nouvelles BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé

Paris. En parallèle du lancement des très sportives BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé, BMW France organise une grande tournée sur circuit à destination des clients et prospects de la marque : le BMW Passion Tour 2021. À partir du 24 mai 2021, cette tournée rassemblera les passionnés de la marque BMW autour de nombreuses activités et animations riches en sensations, sur les plus beaux circuits de France. Une tournée riche en découvertes et en sensations.

Le BMW Passion Tour s’adresse aux fans de la marque BMW et, plus généralement, à tous les adeptes de sports mécaniques et amateurs de conduite sur piste.

Dans une ambiance festive et familiale sur les plus beaux circuits de France, ces rassemblements célèbreront la marque BMW autour de trois dimensions : sportivité, innovation et passion. Tout au long des différents week-ends proposés, le BMW Passion Tour proposera de nombreuses activités autour de la marque BMW :

– Sessions de roulage sur piste dédiés aux clients et prospects, avec leurs propres véhicules

– Sessions de roulage exclusives sur piste avec les nouvelles BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé

– Essais routiers des dernières nouveautés BMW et de la gamme électrique et hybride rechargeable

– Essais « tout-terrain » de la gamme BMW xDrive*

– Divers ateliers autours des solutions technologiques et de mobilité de la marque

– Boutique Lifestyle

– Séance de dédicace du livre « BMW Motorsport »*

– Animations pour les enfants

9 dates et 7 circuits composeront la tournée 2021 du BMW Passion Tour.

Dès le lundi 24 avril, le BMW Passion Tour passera par les plus beaux circuits de France. Voici le programme complet :

– Lundi 24 mai 2021 : Circuit Paul Ricard F1 (83)

– Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 : Circuit de Nevers-Magny Cours (58) – auto et moto**

– Vendredi 10 septembre : Circuit du Laquais (38)

– Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Circuit de la Ferté-Gauchet (77)

– Dimanche 17 octobre : Circuit Bugatti Le Mans (72)

– Samedi 23 octobre : Circuit de Haute Saintonge (17)

– Dimanche 31 octobre : Circuit de Ledenon (30)

Michelin, partenaire exclusif du BMW Passion Tour 2021.

Le lancement de cette tournée est également l’occasion de célébrer un partenariat entre BMW France et Michelin, qui devient le fournisseur de pneumatiques officiel du BMW Passion Tour 2021.

Depuis plus de 35 ans, Michelin entretient une relation fructueuse avec BMW M et a équipé de nombreux modèles comme les actuelles BMW M2, M3, M4, M5, M8, X3 M, X4 M, X5 M et X6 M. Une collaboration fondée sur des valeurs communes que sont la passion, la précision, la performance et l’innovation.

Les participants auront l’occasion de découvrir les performances des pneumatiques spécialement développés pour les BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé : les pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S et Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect (premier pneu de série 100% connectable).

Les inscriptions sont possibles via le réseau BMW, ou via la plateforme bmwpassiontour.fr.

