Le Centre Porsche Tunis célèbre l’arrivée du nouveau Cayenne Coupé

Porsche élargit sa gamme de SUV avec l’arrivée du Cayenne Coupé.

Présenté à l’occasion d’un événement organisé au Porsche Centre Tunis, à la Goulette, le nouveau modèle se caractérise par sa silhouette entièrement nouvelle.

Doté de tous les atouts techniques de la troisième génération du Cayenne, unanimement louée par la clientèle, le nouveau Cayenne Coupé se distingue par son allure sportive, ses proportions plus dynamiques et sa ligne de toit plongeante. Le coupé est d’ores et déjà disponible à l’achat. Les versions S et Turbo sont disponibles sur commande.

Lors de la présentation du modèle, Mr Debache, PDG d’Ennakl Automobiles, a déclaré : « C’est un plaisir de pouvoir dévoiler le Cayenne Coupé pour la première fois en Tunisie.

L’arrivée du Coupé complète notre gamme SUV avec une déclinaison résolument sportive.

Le Cayenne Coupé témoigne de l’approche novatrice de Porsche dans la conception de ses véhicules, au moment où une nouvelle ère s’ouvre pour la marque.

Doté des atouts techniques de la troisième génération du Cayenne, le modèle Coupé affiche une forte personnalité, avec des lignes sportives et un design encore plus dynamique.

Nul doute que ce modèle exceptionnel saura susciter l’engouement parmi les clients Porsche et les amateurs de la marque. »

Design et allure sportives.

Hormis l’avant de la voiture, le nouveau modèle est de conception entièrement nouvelle. La ligne de toit plongeante ajoute à son dynamisme et en fait le modèle le plus sportif de son segment. Le nouveau profil des portières arrières et des ailes élargit la ligne d’épaule de 18 mm, ce qui donne à la voiture une allure particulièrement sportive.

Le nouveau Cayenne Coupé est doté de série d’un toit panoramique fixe de 2,16 m2. La surface vitrée de 0,92 m2 offre aux passagers une sensation d’espace unique dans l’habitacle.

Un store intégré assure une protection contre les rayons du soleil. En outre, le Coupé peut être doté en option d’un toit profilé en carbone.

La bande centrale en creux qui traverse le toit en carbone constitue un détail stylistique caractéristique des voitures de sport, qui n’est pas sans rappeler la Porsche 911 GT3 RS.

Le toit en carbone fait partie de l’un des trois packs Sport de conception allégée qui comprennent également le pack Sport Design ainsi que les nouvelles jantes GT allégées de 22 pouces, les sièges à bande centrale en tissu à motif classique à carreaux ainsi que les éléments en carbone et en alcantara dans l’habitacle.

Le pack du Cayenne Turbo Coupé comprend également l’échappement sport.

Le Cayenne Coupé est doté d’un becquet de toit fixe associé à un nouveau spoiler arrière adaptatif, qui est au cœur du système aérodynamique actif de la marque baptisé Porsche Active Aerodynamics (PAA).

Le spoiler, qui s’intègre harmonieusement à la silhouette de la voiture, se déploie de 135 mm à partir de 90 km/h pour augmenter la déportance au niveau de l’essieu arrière, assurant une meilleure stabilité.

Moteurs turbocompressés et boîte de vitesses Tiptronic S à huit rapports

Bénéficiant d’une motorisation puissante et efficiente inaugurée par la troisième génération du Cayenne, les modèles Coupé développent une puissance accrue grâce au pack Sport Chrono, fourni de série.

Équipé d’un moteur turbocompressé 6 cylindres de 3 litres, qui développe 340 ch et délivre un couple maximal de 450 Nm, le Cayenne Coupé affiche une vitesse de pointe de 243 km/h. Il atteint 100 km/h départ arrêté en 6,0 s.

Avec l’un des trois packs Sport et leurs équipements optimisés en poids, proposés en option, il franchit les 100 km/h en 5,9 s.

Le moteur biturbo de 2,9 litres du Cayenne S Coupé délivre un couple maximal de 550 Nm à un régime compris entre 1 800 et 5 500 tr/min. Capable de développer 440 ch et d’atteindre une vitesse de pointe de 263 km/h, il atteint 100 km/h départ arrêté en 5,0 s, et même en 4,9 secondes avec un pack Sport et ses équipements optimisés en poids, proposés en option.

Fleuron des modèles Coupé en termes de motorisation, le Cayenne Turbo Coupé est équipé d’un V8 biturbo de 4 litres qui développe 550 ch pour un couple maximal de 770 Nm, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,9 s et d’atteindre 286 km/h en vitesse de pointe.

Les trois déclinaisons du Cayenne Coupé sont équipées de la boîte de vitesses Tiptronic S à huit rapports de Porsche.

Les performances sur route et en tout-terrain sont optimisées par des temps de réaction plus courts et des passages de rapports plus sportifs dans les vitesses inférieures.

Le huitième rapport, plus long, offre quant à lui un faible couple pour une consommation de carburant optimisée et une expérience de conduite tout en confort.

Un intérieur sportif aux commandes intuitives

À l’avant, le Cayenne Coupé est équipé des nouveaux sièges Sport électriques (8 positions) avec appuie-tête intégré, offrant un confort accru et un maintien latéral optimal. De série, l’assise est en configuration 2+2. À l’arrière, un espace de rangement au centre sépare les deux sièges. La hauteur d’assise à l’arrière est réduite de 30 mm par rapport au Cayenne pour compenser l’abaissement de la ligne de toit.

À l’instar des modèles de troisième génération, le Cayenne Coupé est équipé du système Porsche Advanced Cockpit. Cette interface de commande est composée d’un combiné d’instruments à de deux écrans Full HD de 7 pouces qui affichent de nombreuses informations et peuvent être commandés avec le volant multifonction. Au centre de la planche de bord, un écran tactile Full HD de 12,3 pouces permet d’accéder à divers paramètres et fonctions du véhicule.

Une dynamique de conduite améliorée

Conçus pour optimiser la dynamique de conduite, les modèles Coupé sont équipés de série de jantes de 20 pouces, de la direction assistée Servotronic Plus et de la suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM). La direction assistée Servotronic Plus est ferme à vitesse élevée, tandis qu’à vitesse réduite, la direction assistée facilite les manœuvres de stationnement.

La suspension active (PASM) est conçue pour réguler en continu la force des amortisseurs sur chaque roue.

Les jantes sont disponibles à partir d’une taille de 20 pouces dans de nombreuses déclinaisons, notamment en design GT de 22 pouces, proposé en association avec le pack Sport de conception allégée.

Le nouveau modèle Cayenne Coupé est d’ores et déjà disponible au Centre Porsche Tunis. Il est proposé à la vente à partir de 502 000 DT TTC.

