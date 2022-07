OPPO: un partenariat multi-compétitions avec l’UEFA et s’engage à célébrer le football sous son credo « Inspiration Ahead »

OPPO vient d’annoncer son partenariat pour les deux prochaines saisons avec l’Union européenne des associations de football (UEFA), qui est l’instance dirigeante du football en Europe. OPPO sera ainsi sponsor des différentes compétitions, notamment la Ligue des Champions UEFA, la Super Coupe de l’UEFA, les finales de la Ligue des Champions Futsal et les finales de l’UEFA Ligue de la Jeunesse.

La marque leader mondiale des smartphones, OPPO, sera ainsi la première marque chinoise à s’associer à l’UEFA Champions League et travaillera en étroite collaboration avec elle pour mettre en lumière des moments inspirants, sur et en dehors des stades. OPPO permettra aux fans de profiter et de vivre pleinement les moments exceptionnels des saisons 2022-23 et 2023-24 et ceci s’aligne avec son crédo « Inspiration Ahead », qui incarne la détermination à viser la grandeur et l’excellence.

William Liu, président du marketing mondial d’OPPO, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l’UEFA et de travailler avec elle pour donner de l’inspiration aux fans de football pendant les compétitions. Chez OPPO, nous croyons au pouvoir de l’innovation pour surmonter les défis de la vie et cette synergie avec le désir de l’UEFA de se battre face à l’adversité, en fait un partenariat parfait. »

Le directeur marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein, a, pour sa part, souligné: « Nous sommes ravis d’accueillir OPPO dans la famille des sponsors de l’UEFA avec la plus grande compétition des clubs au monde – l’UEFA Ligue des Champions. OPPO est un leader mondial de la technologie mobile et ensemble, nous sommes impatients de faire progresser nos efforts pour connecter et inspirer les fans de football du monde entier. »

Dans le cadre de ce partenariat, OPPO bénéficiera d’une visibilité accrue lors des retransmissions et autour des stades, notamment sur les publicités périmétriques, le site web et les réseaux sociaux de la Ligue des Champions UEFA. De plus, OPPO offrira aux fans de football l’occasion unique de se rendre au bord du terrain tout au long de la saison de la Champions League et de capturer des moments clés grâce aux smartphones OPPO. Les moments les plus inspirants capturés lors des matchs seront partagés dans une galerie OPPO sur le site web de la Champions League de l’UEFA et sur la page d’accueil d’OPPO consacrée à la compétition.

Ce partenariat permettra aussi de mettre en vedette les principaux appareils OPPO, tels que les séries Find et Reno, dotés de l’unité d’imagerie NPU MariSilicon X, ainsi que les nouveaux produits OPPO IoT, à l’instar des écouteurs et montres connectées. Ces produits contribueront à inspirer les fans de football du monde entier, qui profiteront d’une toute nouvelle façon de vivre la Ligue des champions de l’UEFA.

Ce tout nouveau partenariat s’ajoute aux partenariats sportifs existants d’OPPO et à ses ambitions d’inspirer et d’engager les consommateurs par le biais du sport. L’entreprise technologique chinoise en est à sa quatrième année de partenariat avec Wimbledon et Roland-Garros et est un partenaire mondial du Conseil international du cricket (ICC). En s’associant à différents tournois sportifs internationaux, OPPO espère montrer son respect pour les utilisateurs de différentes régions et cultures et répondre à leurs besoins.

