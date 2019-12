Rallye Alyssa-Trophée Shell FuelSave – Une hymne à la sécurité routière et à l’économie d’énergie à la 6ème édition



Lors d’une sympathique conférence de presse, tenue le 19 décembre au lac, le coup d’envoi du Rallye Alyssa-Trophée Shell FuelSave a été donné : la 6ème édition aura lieu du 28 décembre 2019 au 03 janvier 2020.

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell FuelSave est un rallye pas comme les autres puisqu’il s’agit de faire un parcours de 1350 kilomètres tout en veillant à respecter le code de la route et de ne dépasser en aucun cas les limitations de vitesse ! Mieux encore : il est question de faire des économies de consommation de carburants d’où sa 2ème appellation « Trophée Shell FuelSave » par référence au carburant économique du même nom permettant une meilleure efficacité du moteur et une économie d’énergie dès le premier plein du réservoir.

C’est dire qu’il n’a du rallye classique que le nom !

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell FuelSaveest surtout une aventure humaine à caractère touristique, ludique et sportif puisqu’il rassemble cette année une trentaine d’équipages féminins venant de divers pays (à ce jour sept à savoir le Canada, la France, la Belgique,l’Allemagne,l’Algérie, le Maroc et la Tunisie).

Cette 6ème édition sillonnera la Tunisie du Nord au Sud allant de Hammamet à Ksar Ghilane en passant par Kairouan, Mahdia, Matmata, Tataouine, Chénini etGabès, pour se terminer à Hammamet, le tout avec des vitesses moyennes qui ne dépassent pas 90 km/heure.

Le principal partenaire de ce rallye international est Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue les produits Shell en Tunisie et qui œuvre depuis presque 10 ans dans le domaine de la sécurité routière et l’économie d’énergie avec des programmes de sensibilisation et d’éducation, dont on cite le programme d’éducation routière « Salamatialattariq » ou le programme de réaménagement des écoles primaires à travers l’économie dégagée par nos clients Shell FuelSave, tous les deux en partenariat avec le Ministère de l’éducation.

Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo EnergyTunisie a déclaré : « Ce rallye vient consolider l’œuvre de vivo Energy Tunisie en matière d’engagement sociétal. Il touche 2 domaines parmi nos priorités en la matière : la sécurité routière et l’économie d’énergie. Nous sommes très ravis que les participantes auront l’occasion de tester les performances économiques du carburant Shell FuelSave tout en découvrant les coins et les recoins de notre belle Tunisie, en toute sécurité ! »

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell FuelSave est un Challenge sportif basé sur une bonne concentration et exigeant un sens de la précision, c’est aussi un concept exceptionnel où sport, tourisme et culture se conjuguent au féminin.

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell FuelSave est également soutenu par d’autres partenaires à savoir l’Office National du Tourisme Tunisien, l’hôtel Le Royal Yasmine Hammametet la Fédération Tunisienne de l’Automobile en plus des partenaires médias : Radio IFM et Attesiaa TV.

Taieb Bouhjar, organisateur du Rallye Alyssa – Trophée Shell FuelSave bien enthousiaste a déclaré « Cette année, nous aurons un parcours des plus originaux : plus de 1350 kilomètres répartis en 5 étapes chronométrées sportives en plus d’une étape de liaison touristique.

Ceci fera de cette 6ème édition du Rallye Alyssa un événement d’une belle envergure.C’est aussi une occasion pour les femmes participantes, de passer au reste du monde et particulièrement àleurs pays respectifs des messages de paix et de tolérance. »

