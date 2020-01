SANLUCAR soutient le sport pour tous en TUNISIE

L’exploitation agricole « La Cinquième Saison » sise à l’oasis de El Hamma, près de Gabès, est devenue samedi dernier le point de départ d’une nouvelle édition du Marathon National pour les Handicapés.

Plus de 500 coureurs du Sud-Est Tunisien ont participé à cet évènement sportif, organisé par la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés ; et avec le soutien de SanLucar, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale DREAMS.

« C’est un plaisir pour nous de pouvoir collaborer avec une initiative aussi importante que le marathon et qui s’aligne parfaitement avec les principes que nous défendons », a expliqué Adel Ayed, directeur général de SanLucar Tunisie. « De faite, sensibiliser nos employés et la société en générale par rapport à l’importance de l’exercice physique régulier et d’une alimentation équilibrée est une de nos priorités en tant qu’entreprise », ajoute-t-il.

A cet égard, la marque haut de gamme de fruits et légumes a profité de ce weekend dédié au sport et à l’esprit de dépassement pour mettre aussi en place la course RUN4DREAMS, qui s’est tenue dimanche dernier pour la première fois en Tunisie.

« Cette expérience a permis au personnel de La Cinquième Saison et leurs familles de partager les valeurs du sport et d’une vie saine et active », conclut le directeur général de Sanlucar en Tunisie.

RUN4DREAMS

Le sport et la santé sont deux importants domaines de la philosophie « Goût en harmonie avec les personnes et la nature », qui guide l’activité de SanLucar. Ceux-ci forment également partie des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies pour l’Agenda 2030, auxquels SanLucar contribue activement.

C’est dans ce contexte qu’est née la course RUN4DREAMS promue par la multinationale agricole afin de rapprocher ses employés, ainsi que les communautés locales de différents pays où l’entreprise est présente, à la pratique du sport. La course atterrit pour la première fois en Équateur en 2017, près de la ferme de bananes de SanLucar; et fin 2019, elle arrive en Afrique du sud où l’entreprise cultive des agrumes.

2020 sera donc synonyme de la première RUNDREAMS en Tunisie, où elle a été soutenue par la Fondation Hedi Bouchamaoui. Dans le pays, SanLucar participe actuellement à d’autres projets sociaux en collaboration avec différentes associations, parmi lesquelles UTAIM (Union Tunisienne d’Aide aux Insuffisants Mentaux) ou ATAS (Association Tunisienne d’Aide aux Sourds).

Grâce à son engagement social, le Groupe SanLucar a reçu en 2018 le Prix National au Progrès Social, décerné para l’ancien président de la République, Béji Caïd Essebi. De même, l’entreprise a remporté en 2019 le Prix Hannon, pour sa contribution au développement social et économique à El Hamma.

