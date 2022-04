L’initiative #SheCreates de Meta est de retour pour une deuxième année consécutive

· Meta célèbre la tunisienne Ameni Esseibi, premier mannequin grande taille du Moyen-Orient et Afrique du Nord

· Un nouvel ebook célébrant 30 femmes de la région MENA est lancé

Fort du succès du programme de l’année dernière, Meta MENA a lancé #SheCreates 2.0, sa plateforme dédiée à la célébration des femmes à travers la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en mettant en lumière leurs succès en matière de développement des communautés, d’entreprenariat et de développement des affaires. En lançant la 2ème édition de l’ebook #SheCreates, Meta célèbre 30 femmes de la région qui ont provoqué des changements significatifs, brisé les barrières et les préjugés, et inspiré les autres par leur leadership, et ce dans les industries technologiques et médiatiques de la région MENAT.

Lors de la première édition, Meta a lancé #SheCreates en tant que communauté exclusive pour les femmes du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et de Turquie afin de célébrer leurs réalisations alors qu’elles ont surmonté des défis imprévus imposés par la pandémie Corona au cours des deux dernières années.

Cette année, partant des fondements de ce programme, le nouvel ebook se veut une initiative ambitieuse pour inspirer toutes les femmes qui accordent de l’importance à l’esprit entrepreneurial et au leadership pour développer des entreprises, des communautés et des carrières.

Parmi les noms figurant dans l’édition de cette année, citons Lama Jammal – propriétaire de MamaluKitchen (Émirats Arabes Unis), Sarah Seklani – propriétaire de Laila’s Candy Cart (Émirats Arabes Unis), Mina Al-Oraibi – journaliste irako-britannique, rédactrice en chef de The National (Irak), AmeniEsseibi- premier mannequin grande taille du Moyen-Orientet d’Afrique du Nord (Tunisie), Dalia DogmochSoubra – auteur et entrepreneuse germano-syrienne spécialisée dans l’alimentation (Syrie), Rania Hammad – créatrice de mode égypto-britannique (Égypte), ManalRostom, marathonienne égyptienne (Égypte), Farah Nabulsi- cinéaste palestino-britannique nommée aux Oscars et primée aux BAFTA (Palestine), Nadine Samra – directrice commerciale de “Weyyak” (Jordanie), Mona Abou Hana – directrice des ressources humaines de PwC pour la région EMEA et le Moyen-Orient (Liban), entre autres…

Tout au long de l’ebook, qui est disponible en anglais, des femmes leaders ont partagé leurs expériences professionnelles, leurs épreuves et leurs précieux conseils à celles qui souhaitent suivre leurs traces. Grâce à #SheCreates 2.0, Meta met en évidence le pouvoir des relations enrichissantes nouées sur ses plateformes, puisque les femmes ont uni leurs forces au sein de la famille d’applications Meta pour se soutenir et s’encourager mutuellement.

Derya Matras, Vice-Présidente, Moyen-Orient, Afrique et Turquie chez Meta, a déclaré : “Les femmes d’aujourd’hui et celles qui s’identifient comme telles sont confrontées à une myriade de défis inégalés – le plafond de verre, les préjugés inconscients et l’attente incessante de prendre soin des autres. Je suis incroyablement fière de lancer la deuxième édition du livre, qui met en lumière les femmes incroyables de la région MENA qui apportent une réelle différence, créent le changement, font tomber les barrières et redéfinissent ce qui est possible à travers toutes les professions, secteurs et industries de la région.”

Le livre a été conçu par NouraneOwais, illustratrice, photographe, styliste d’intérieur et fondatrice de l’agence créative Regiggers et des studios Courtyard 66 au Caire, en Égypte. Avec plus de 200K followers sur les médias sociaux, Nourane partage son contenu créatif et continue de développer sa communauté en ligne en partageant son parcours d’artiste autodidacte, et de chef d’entreprise.

