Agthia lance eZad, la première plateforme d’enchères en ligne de ce type pour les dattes

eZad permet aux agriculteurs de dattes aux Émirats Arabes Unis de vendre directement aux acheteurs de dattes en gros dans le monde entier. La plateforme vise à rendre l’achat et la vente de dattes plus rapides, plus transparents et plus rentables pour toutes les parties prenantes.

eZad offre également une solution complète de chaîne de valeur à portée de main.

Agthia Group PJSC, une société régionale leader dans le secteur de l’alimentation et des boissons, a annoncé aujourd’hui le lancement d’eZad, une plateforme d’enchères électronique interentreprises innovante, pratique et efficace, selon laquelle les acheteurs du monde entier peuvent acheter des dattes en vrac auprès des vendeurs aux Émirats Arabes Unis.

eZad rend l’achat et la vente des dattes plus rapides, plus transparents et plus rentables pour toutes les parties prenantes. La plateforme s’engage à aider les agriculteurs à cultiver de meilleures dattes tout en permettant aux acheteurs de dattes en gros de développer leurs activités.

Dans la première phase, eZad s’approvisionnera en dattes auprès des agriculteurs aux Émirats Arabes Unis et commencera à les répertorier dès le début de la saison des récoltes en août. Par la suite, la portée d’eZad s’élargira progressivement pour englober d’autres pays.

Les agriculteurs répertorieront leurs dates pour les vendre aux enchères dans eZad via un système de certification fiable qui classe les dates selon des normes de marché crédibles, soutenues par une garantie de qualité fondée sur la vaste expérience et réputation héritée d’Al Foah.

La liste des enchères sera disponible sur eZad pour les acheteurs du monde entier pour une durée de 48 heures. Les acheteurs pourront rechercher et filtrer les annonces en fonction de préférences telles que les prix, les types des dates, la quantité et la qualité.

Les acheteurs peuvent récupérer les dattes achetées dans l’un des entrepôts d’eZad ou choisir parmi l’un des services à valeur ajoutée proposés, y compris le stockage, l’emballage, le chargement, la fumigation, le lavage et la livraison des dattes dans le monde entier.

Pour sa part, Alan Smith, PDG d’Agthia Group, a souligné : “La plateforme eZad a été créée pour apporter transparence, commodité et standardisation à l’industrie des dattes, grâce à la technologie et aux services que nous fournissons. Notre objectif consiste à relier directement les petits et les grands agriculteurs aux acheteurs des dattes en vrac via une plateforme unique, simple et innovante. En créant ce lien direct, les marges auparavant cachées ainsi que les frais de déplacement seraient éliminés, ce qui permet d’offrir une solution rentable aux acheteurs”.

“La plateforme sur mesure traite les problèmes auxquels font face toutes les parties prenantes impliquées dans la chaîne de valeur. Nous avons toujours placé nos agriculteurs et nos clients au cœur de tout ce que nous faisons, et nous continuerons de le faire pour réaliser des rendements économiques équitables et des avantages pour tous”, a-t-il ajouté.

eZad vise à devenir le premier canal de vente pour les agriculteurs tout en offrant une expérience complète et sans tracas aux acheteurs. Pour vous inscrire et pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.ezad.ae

Lire aussi: Agthia

Agthia lance eZad, la première plateforme d’enchères en ligne de ce type pour les dattes