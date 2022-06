Assurance : Propaco proche d’investir 10 millions $ pour pénétrer 6 marchés en Afrique

Proparco s’est positionné pour investir 10 millions $ afin de s’offrir une participation minoritaire mais significative, dans le capital d’une société présente dans plusieurs pays africains.

Proparco, la branche de l’Agence Française de Développement en charge du secteur privé, est proche d’investir 10 millions USD en fonds propres, pour devenir le premier actionnaire institutionnel international de l’assureur mauricien MUA, qui est présent dans 6 pays africains.

