Carlos Santos, PDG d’Ethos Asset Management Inc. remporte le prix Africa Dubai Honors pour son Excellence et ses prouesses en matière de Leadership 2021

Carlos Santos, PDG d’Ethos Asset Management Inc. remporte le prix Africa Dubai Honors pour son Excellence et ses prouesses en matière de Leadership 2021

Le sommet d’affaires Leaders Without Borders et International Honours, le premier rassemblement de professionnels de haut niveau du monde entier, a eu lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, les 29 et 30 septembre 2021.

ETHOS ASSET MANAGEMENT INC ÉTATS-UNIS est ravie d’annoncer que son Président, PDG et Fondateur, Carlos Santos, a été élu lauréat du prix Africa Dubai Honors pour l’excellence et les prouesses en matière de Leadership 2021 lors du sommet de haut niveau à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.

Carlos Santos a été choisi parmi une longue liste de candidats prestigieux et de haut niveau, et a reçu le prix de la part de S.E. Tomasz Zaleski, président du conseil d’administration du cabinet royal du Cheikh Ahmed Bin Faisal Al Qassimi.

Le Leaders Without Borders Development Centre est une organisation communautaire axée sur l’amélioration des compétences en leadership et en entreprenariat tout en créant un environnement propice au commerce et aux opportunités d’investissement.

Il s’agit également d’un centre de développement de réseau qui permet aux entreprises de se connecter à l’échelle mondiale tout en encourageant les partenariats mondiaux et les alliances transfrontalières.

Il reflète une initiative mondiale créée pour encourager un partenariat économique et géopolitique stratégique fort en favorisant le commerce et l’investissement.

Carlos Santos, Président et PDG d’Ethos a déclaré : “Tout d’abord, je tiens à remercier toute mon équipe qui a représenté Ethos ici à Dubaï avec moi cette semaine, ainsi que tout notre personnel et nos associés dans le monde entier pour avoir fait de cet événement un tel succès. Je suis profondément honoré et touché d’avoir été choisi pour recevoir ce prix spécial et je remercie sincèrement l’organisation Leaders sans frontières pour sa confiance en Ethos, son soutien et ses conseils tout au long de notre séjour à Dubaï. Je voudrais exprimer ma gratitude et mes remerciements à S.E. Tomasz Zaleski, Président du conseil d’administration du cabinet royal du Cheikh Ahmed Bin Faisal Al Qassimi, pour son accueil chaleureux et aimable envers moi et toute l’équipe Ethos. L’événement a réalisé un énorme succès. L’équipe Ethos a effectué un excellent travail ! Je suis vraiment fier d’eux et honoré pour ce qu’ils ont accompli. Les délégués sont restés complètement enthousiasmés face aux opportunités offertes et nous avons engagé quelques projets d’investissement. Nous avons noué de nouveaux liens avec plus de 7 gouvernements pour pouvoir investir davantage en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie”.

Son Excellence Tomasz Zaleski, président du cabinet royal des Émirats Arabes Unis, a pour son part souligné :

“c’est un privilège et un honneur pour moi de participer à ce sommet Afrique-Émirats Arabes Unis, qui a rassemblé deux pays ayant la même vision des influences sur l’économie mondiale.

La participation de plus de 7 gouvernements représentés par leurs hauts responsables de l’Union africaine elle-même prouve à quel point l’Afrique est désireuse de collaborer.

C’est l’Afrique ! Tant que vous lisez des livres à son sujet, tout semble relativement simple. Si vous passez du temps ici, vous savez que vous commencez tout juste à la connaitre. Nos projets communs peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Les investissements accorderont à chacun de nous une chance pour se développer.

Je suis également ravi d’avoir décerné le prix d’excellence et de la prouesse de leadership2021 à M. Carlos Santos, Président et PDG de Ethos Asset Management Inc. États-Unis, qu’il mérite amplement pour son engagement et son soutien à la communauté des affaires.

En tant que président du cabinet royal, je m’engage à mettre en œuvre la vision de nos dirigeants, Al Maktoum, la famille régnante de Dubaï et de Son Altesse Cheikh Ahmed Bin Faisal Al Qassimi.

L’équipe du cabinet royal de Son Altesse Cheikh Ahmed Bin Faisal Al Qassimi tient à remercier l’organisation Leaders sans frontières pour ses excellents efforts déployés pour organiser un si grand événement.

Salwa Abdulaziz Zein, directrice générale du cabinet royal du groupe de sociétés de S.E Cheikh Ahmed Bin Al Qassimi, a déclaré :

“Cette semaine a été un tourbillon d’activités, notamment avec le sommet Leaders sans frontières et l’Expo de Dubaï. Incroyable mais intense. Nous sommes chanceux d’être ici avec notre équipe du cabinet royal, les dignitaires et toute l’équipe d’Ethos, en particulier Carlos Santos, PDG d’Ethos, qui partagé et soutient notre vision d’une Afrique meilleure. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec cette grande équipe d’avant-gardistes.

Notre éthique et notre engagement en Afrique sont centrées sur des projets mutuellement bénéfiques, ce qui signifie que nous n’entreprendrons que des projets qui donnent du sens sur le plan commercial, mais surtout qui changent la vie des citoyens de ces pays. Notre politique fondamentale est celle de la lutte contre la pauvreté.

En 2021, le cabinet de Son Altesse Cheikh Ahmed Bin Al Qassimi a réorienté sa stratégie d’investissement et ses priorités pour inclure l’Afrique et structurer des investissements directs avec ses partenaires dans des projets d’infrastructure gouvernementaux africains et des projets de développement privés, pour une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le cabinet royal met l’accent sur les projets qui auront un impact transformationnel et social conformément aux stratégies de croissance et à la vision de chaque pays africain.

S.E. Dr Michael A. Steele, Fondateur et PDG de la société The Class of Steele Ltd. et Steele Design Studio Ltd. , a déclaré:

“La présence d’Ethos à bord a fait du Sommet d’investissement Afrique à Dubaï un plus grand succès. Les présentations du professeur Carlos Santos lors de l’événement ont été de véritables révélations pour ceux qui cherchent un soutien financier. L’équipe de direction d’Ethos, qui a participé aux tables rondes a apporté une grande valeur en présentant son portefeuille à Ethos.

Il n’y a pas eu de surprise lorsque, lors de la cérémonie de clôture, Dr Hillary et le bureau de la famille royale ont décerné à Ethos le premier prix, choisi parmi les nombreux autres participants au sommet. En conclusion, l’Afrique a besoin exactement de ce qu’Ethos présente sur la table. Rejoignez-nous pour en savoir plus. Nous souhaitons à Ethos une bonne continuation et un grand succès”.

Dr Hillary Emoh, fondateur et partenaire principal du Centre de développement de l’organisation Leaders sans frontières, a affirmé :

“Tout d’abord, je tiens à remercier Son Excellence, le chef Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigéria et haut représentant de l’Union africaine de la région de la Corne de l’Afrique ainsi que d’autres dirigeants africains, notamment, des ministres et des PDG internationaux qui ont honoré le Sommet d’investissement et d’affaires Afrique-Dubaï et les distinctions internationales qui a eu lieu les 29 et 30 septembre 2021 à l’hôtel Habtoor Palace à Dubaï.

Je tiens à affirmer d’une manière catégorique que le prix Global Honors Afrique-Dubaï représente un symbole d’appréciation pour les individus, les entreprises et les sociétés qui ont consacré leur temps, leur énergie, leurs finances et se sont concentrés sur la création et l’amélioration d’un environnement propice au développement, au commerce et aux opportunités d’investissement en Afrique.

Nous sommes tous conscients du potentiel dont jouit l’Afrique pour devenir la super économie du monde, mais malheureusement, ce continent n’est pas capable d’utiliser pleinement ce potentiel.

Très peu d’entreprises à l’instar de la société Ethos Asset Management Inc. ont vraiment fait preuve d’un engagement et d’une volonté partagés pour soutenir la croissance de l’Afrique en fournissant les services financiers nécessaires pour aider à stimuler la croissance économique du continent.

Carlos Santos a remporté ce prix aujourd’hui grâce à son ingéniosité et son engagement envers le continent. Ethos Asset Management Inc. est en tête du classement des sociétés de gestion d’actifs qui stimulent la croissance économique des Africains.

Ethos Asset Management Inc. a fait preuve d’un engagement commun envers l’Afrique, et ce de manière discrète depuis de nombreuses années.

Le prix est vraiment mérité et nous, au Centre de développement de l’organisation Leaders sans frontières, souhaitons encourager M. Carlos Santos et la famille Ethos pour ces efforts extraordinaires et leur demanderons également de poursuivre l’excellent travail qu’ils font”.