GROHE devient le nouveau partenaire mondial de WorldSkills

GROHE, la marque mondiale leader pour les solutions complètes de salles de bain et des équipements de cuisine,a rejoint WorldSkills International, une plateforme mondiale visant à améliorer le profil et la reconnaissance des personnes qualifiées, en tant que nouveau partenaire mondial.

GROHE a d’abord soutenu le concours de compétences, plomberie et chauffage, dans le cadre de WorldSkills Kazan 2019. Cette année, GROHE étendra son soutien à WorldSkills Shanghai 2022 comme partenaire industriel mondial.

Jonas Brennwald, Leader, LIXIL EMENA,a déclaré :“Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec WorldSkills. Les compétences professionnelles sont essentielles pour l’industrie sanitaire. Ensemble, nous pouvons démontrer l’impact que des professionnels qualifiés peuvent avoir aujourd’hui et pour un avenir plus durable auquel nous aspirons tous”.

“GROHE rejoint la communauté internationale des professionnels qualifiés, composée de partenaires de l’industrie, de l’éducation et des gouvernements, afin d’améliorer le profil des jeunes professionnels qualifiés dans le monde entier”, a pour sa part souligné David Hoey, PDG de WorldSkills International. “Vous soutenez l’augmentation des capacités, du statut et des perspectives économiques des jeunes. Avec vous, nos partenaires internationaux, nous créons un avenir plus inclusif, durable et innovant grâce aux compétences”.

“Après trois ans depuis le premier contact avec WorldSkills, nous sommes plus qu’heureux d’unir nos forces à l’échelle internationale et de soutenir les jeunes grâce à notre expertise et à notre connaissance approfondie de l’industrie sanitaire”, a déclaré Timo Kurz, Leader Programme GIVE et WorldSkills, LIXIL EMENA.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par GROHE pour remédier au manque d’installateurs qualifiés dans l’industrie sanitaire. Son programme “GROHE Installer Vocational Training and Education” (GIVE) collabore avec plus de 40 institutions proposant des formations en plomberie dans la région EMENA. Pour aider à améliorer les installations de formation, GROHE met en place un environnement de formation entièrement opérationnel où les étudiants peuvent bénéficier de la vaste expertise de la marque. GIVE aide les écoles à créer une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit qui définit les nouvelles normes du secteur. Même une fois que les étudiants ont terminé leur formation GROHE, ceux-ci bénéficient d’une assistance – avec des placements professionnels – ou encore d’un programme d’expérience professionnelle chez l’un des partenaires industriels de GROHE.

Les programmes WorldSkills renforcent la confiance, donnent du pouvoir aux communautés et contribuent à alimenter les économies. Ils incitent les jeunes à développer une passion pour les compétences et à rechercher l’excellence, par le biais de concours et de promotions. En outre, ils contribuent à développer les compétences par le biais de normes de formation mondiales, de systèmes d’évaluation comparative et en renforçant l’engagement de l’industrie. Ils influencent l’industrie, les gouvernements et les éducateurs par le biais de la coopération et de la recherche – en créant une plateforme mondiale de compétences pour tous.

