Lancement du Kit Pédagogique pour un usage responsable de l’Internet

Dakar, le 29 Mars 2022- La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) et le Ministère de l’Education Nationale (MEN), en partenariat avec le Bureau Afrique Francophone de Meta (Ex Facebook) et le Cabinet Bscorp,ont tenu une conférence de presse à l’occasion du lancement du Kit pédagogique de formation pour un internet responsable,aujourd’hui au Good Rade à 09 heures.

Cette rencontre a été une opportunité d’échange et de discussions autour des solutions mises en place, à savoir le module e-learning, le diaporama, et le livret, pour permettre aux jeunes élèves apprentis sénégalais une utilisation d’internet plus responsable en prenant conscience des pratiques usuelles d’internet et proposer des pistes de remédiation pour faire face aux abus et dérives.

Face aux nombreuses opportunités offertes par le numérique, ce dernier représente de nombreux risques pour ses utilisateurs, particulièrement pour les plus jeunes.La Commission de protection des données personnelles (CDP), qui s’est investie depuis 2016 dans l’éducation au numérique, a voulu fédérer des synergies soutenues par un l’engagement fort du Ministère de l’Éducation nationale, afin de sensibiliser l’ensemble des jeunes élèves du Sénégal, en collaboration avec Meta.

Ce programme est le plus important en matière d’éducation numérique consacré aux élèves du Sénégal âgés de 13 à 18 ans. La phase pilote a démarré en novembre 2020 et a compte déjà à son actif la formation de vingt (20) enseignants, qui, à leur tour, ont pu former deux cents (200) autres formateurs.

Dans le même sillage, la phase pilote du programme a permis la sensibilisation de dix mille (10 000) élèves depuis la rentrée scolaire en octobre 2021. A terme, elle devrait toucher les 4 millions d’élèves du Sénégal.

Parallèlement à ces activités de terrain, la sensibilisation s’est également faite en ligne avec la publication hebdomadaire de visuels dudit programme sur les pages des réseaux sociaux, en plus de la plateforme en ligne # Ma vie en ligne #.Avec plus de 3 millions de personnes touchées par les messages de sensibilisation.

Suite à cet événement, Balkissa Idé Siddo, Directrice des Politiques Publiques chez Meta pour l’Afrique francophone, a déclaré en référence à ce programme que « nous sommes ravis de notre partenariat avec le Ministère Sénégalais pour déployer ce programme.

Cela s’inscrit dans la continuité de notre engagement au sein de Meta pour sensibiliser à l’éducation numérique ainsi qu’à doter les utilisateurs, en particulier les plus jeunes, des compétences digitales requises pour naviguer dans le monde numérique.

Nous sommes conscients que les jeunes lycéens Sénégalais sont de plus en plus présents en ligne, et il est plus important que jamais d’investir dans nos générations de futurs leaders afin qu’ils puissent mieux appréhender et utiliser la puissance des outils numériques pour pleinement profiter de ce qu’Internet a à offrir».

Le Ministère de l’Education nationale s’est très tôt engagé dans ce projet avec l’implication forte et déterminante de l’équipe du SIMEN, cheville ouvrière aux cotés de la CDP, initiatrice du projet.

