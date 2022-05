Le digital, au cœur du 9ème Sommet Africités

C’est une première ! Kisumu, la troisième ville du Kenya s’apprête à accueillir la 9ème édition du Sommet Africités. L’événement aura lieu du 17 au 21 mai 2022 sur le thème : « Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ». Cette édition post-Covid, consacrera une importance capitale aux influences du digital à travers une Journée du Digital qui se tiendra le 18 mai, avec un focus sur l’impact du numérique dans la transformation des territoires.

Portant sur le thème : « La transformation digitale, un enjeu territorial », la conférence de la Journée du Digital, co-organisée par CGLU Afrique et 01Talent Africa en partenariat avec Deloitte et CIO Mag, se tiendra en session plénière avec une succession de speakers de haut niveau. Les participants discuteront du numérique, non seulement comme un levier de développement territorial, mais aussi comme un outil d’administration et un catalyseur dans l’équipement des territoires. Il s’agira à cette occasion de répondre à certaines grandes questions d’actualités : comment résoudre la question du désenclavement numérique des territoires pour éviter la fracture digitale ? Quel rôle et place du capital humain pour une transformation digitale réussie ? Quels sont les prérequis pour engager la transformation numérique des administrations décentralisées ? La finance digitale, un enjeu d’inclusion dans les territoires ? Les panels de discussions donneront aussi lieu à des échanges au sujet des « Smart Cities » et de l’Innovation, sur la base de retours d’expériences, avec des exemples aboutis tels que Benguérir au Maroc ou encore Bizerte en Tunisie.

Enfin, cette conférence se terminera par deux événements majeurs à savoir : la création du premier réseau panafricain des villes intermédiaires intelligentes (« Network of Secondary Smart Cities » – NSSC) et la présentation du baromètre de la maturité digitale des territoires africains (« African Smart Territory Index » – ASTI). Ce baromètre veut notamment être un référentiel commun, organisé autour de fonctions essentielles telles que nourrir le territoire, construire et équiper le territoire, fournir le territoire en infrastructures et services de base, assurer le bon fonctionnement des infrastructures et équipements du territoire, et surtout administrer et gouverner le territoire.

Sommet Africités, plusieurs sessions pour couvrir toutes les fonctions vitales des villes et des collectivités.

Au total, environ 170 sessions et plusieurs journées de discussions sont prévues : la journée du climat, la journée de la diaspora et des afro-descendants, la journée du digital , la journée de la culture, la journée de l’urbanisme, la journée du logement, la journée de la femme, la journée de la jeunesse, ainsi que le Forum Africités sur le commerce et l’investissement.