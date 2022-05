“Made by Africa, Loved by the World » : Meta lance sa campagne dédiée à la Journée de l’Afrique

“Made by Africa, Loved by the World » : Meta lance sa campagne dédiée à la Journée de l’Afrique



Dans le cadre de la célébration de la Journée de l’Afrique prévue le 25 mai, Meta annonce la réitération de sa campagne internationale“Made by Africa, Loved by the World”, qui a été lancée pour la première fois en 2021. Visant à faire résonner les voix et les histoires des personnes et des entreprises à travers l’Afrique ayant un réel impact sur le monde, la campagne de cette année met en lumière huit créateurs, innovateurs et PME qui sont reconnus non seulement en Afrique, mais dans le monde entier, et qui ontsu changer le regard porté sur l’Afrique à l’échelle internationale.

A l’occasion de cette campagne marketing, Meta s’est associé à des cinéastes locaux pour donner vie à huit histoires extraordinaires. Parallèlement, une campagne Instagram locale et internationale dédiée sera lancée, incluant des partenariats avec des créateurs de contenu africains, un défi communautaire sur Reels, la conception d’un filtre de Réalité Augmentée(AR) inspiré par #AfricaMade, ainsi qu’une série de sessions de formation virtuelles gratuites et accessibles à tous via Meta Africa page, dédiées à toutes les PME et créateurs à travers l’Afrique.

A propos de cette campagne, Kezia Anim-Addo, Directrice de la Communication pour l’Afrique Subsaharienne, a déclaré : « Je suis vraiment ravie de reconduire« Made by Africa, Loved by the World » pour la deuxième année consécutive. Cette campagne met en valeur les incroyables talents présents ici, sur notre continent, ainsi que le peuple Africain et les entreprises qui non seulement contribuent à l’ordre du jour mondial, mais aussi forgent leur propre chemin.

Chez Meta, nous demeurons investis pour l’Afrique, sachant qu’elle abrite des personnes parmi les plus talentueuses et les plus inspirées au monde, et nous sommes impatients de glorifier quelques-unes de ces histoires à travers notre campagne « Made by Africa, Loved by the World ».

Courts-métrages : Made by Africa, Loved by the World

En partenariat avec cinq cinéastes locaux qui sont Tarryn Crossman (Afrique du Sud), Kofi Awuah (Ghana), Joan Kabugu (Kenya), BardiaOlowu (Nigéria) et Nelson Makengo (RDC), ces séries de courts-métrages inspirants et magnifiquement réalisés seront diffusées sur un site dédié Africa Day microsite, et porteront sur les histoires de :

Trevor Stuurman (Afrique du Sud) : Un artiste des arts visuels contemporains primé qui s’est imposé comme force créative incontournable, collaborant avec des marques internationales et des célébrités mondialement reconnues Un artiste des arts visuels contemporains primé qui s’est imposé comme force créative incontournable, collaborant avec des marques internationales et des célébrités mondialement reconnues

Ferre Gola (République Démocratique du Congo) :Un musicien congolais primé, qui a reçu plusieurs distinctions internationales en tant que véritable icône de la Rumba congolaise :Un musicien congolais primé, qui a reçu plusieurs distinctions internationales en tant que véritable icône de la Rumba congolaise

MosopeOlaosebikan (Nigéria) : Fondateur du premier musée numérique en Afrique dédié à forger le récit et la culture des communautés à travers des méthodes de conservation immersive et innovantes telles que la Réalité Augmentée et la Réalité Virtuelle Fondateur du premier musée numérique en Afrique dédié à forger le récit et la culture des communautés à travers des méthodes de conservation immersive et innovantes telles que la Réalité Augmentée et la Réalité Virtuelle

Rich Mnisi (Afrique du Sud) :Une marque contemporaine multidisciplinaire spécialisée dans la mode et la conception de mobilier haut de gamme. Ses vêtements sont relayés par les médias internationaux et ses créations sont portées par des icônes mondiales :Une marque contemporaine multidisciplinaire spécialisée dans la mode et la conception de mobilier haut de gamme. Ses vêtements sont relayés par les médias internationaux et ses créations sont portées par des icônes mondiales

SelinaBeb (Ghana) :Une marque de mode primée à plusieurs reprises, spécialisée dans les accessoires et les vêtements d’inspiration africaine :Une marque de mode primée à plusieurs reprises, spécialisée dans les accessoires et les vêtements d’inspiration africaine

Black Rhino VR (Kenya) : Une agence de Réalité Etendue primée collaborant avec plusieurs marques locales et internationales Une agence de Réalité Etendue primée collaborant avec plusieurs marques locales et internationales

BonitaFoods (Nigéria) :Une entreprise de production de collations saines avec une gamme savoureuses à base de fruits, de noix, et de légumes, ainsi qu’une présence internationale au Royaume Uni, aux Etats Unis d’Amérique, et en Allemagne :Une entreprise de production de collations saines avec une gamme savoureuses à base de fruits, de noix, et de légumes, ainsi qu’une présence internationale au Royaume Uni, aux Etats Unis d’Amérique, et en Allemagne

Pixel Chefs (Afrique du Sud) : Une agence de création innovante ayant recours aux technologies numériques émergentes pour créer des expériences immersives à fort impact pour sa clientèle locale et internationale : Une agence de création innovante ayant recours aux technologies numériques émergentes pour créer des expériences immersives à fort impact pour sa clientèle locale et internationale

Célébrer la Journée de l’Afrique sur Instagram

À l’approche de la Journée de l’Afrique et au-delà, la plateforme d’expression de soi, Instagram,célébrera et mettra en lumière l’incroyable talent ainsi que la diversité du continent africain :

Filtre AR Instagram : Partenariat avec l’entreprise sud-africaine(Pixel Chefs)œuvrant dans les solutions numériques immersives afin de créer un filtre AR interactif destiné à fournir à la communauté Instagram un outil pour célébrer cette journée en mettant en lumière le dynamisme et la vivacité de l’Afrique. [ Partenariat avec l’entreprise sud-africaine(Pixel Chefs)œuvrant dans les solutions numériques immersives afin de créer un filtre AR interactif destiné à fournir à la communauté Instagram un outil pour célébrer cette journée en mettant en lumière le dynamisme et la vivacité de l’Afrique. [ https://we.tl/t-uxnMsPgTaR

Challenge de Reels Instagram : En collaboration avec des créateurs de contenu issus de toute l’Afrique ainsi que de la diaspora, Instagram lancera un défi communautaire sur Reels sous le hashtag #ShareYourAfrica , encourageant sa communauté à célébrer et à partager avec le monde ce qui est unique et authentiquement africain à leurs yeux, à travers la mode, la musique, la nourriture ou la danse.

Guide des designers africains : Tout au long de la semaine de la Journée de l’Afrique et au-delà, Instagram a invité Tout au long de la semaine de la Journée de l’Afrique et au-delà, Instagram a invité @mizliz , le fondateur de @offtomag, à mettre en exergue 12 designers et artistes africains qui forgent leur propre chemin et redéfinissent ainsi la culture.

IG CréateursQuestions-Réponses avec DanceGodLlyod le 25 mai :En vue de continuer à mettre en valeur les créateurs africains, Instagram organisera une séance de questions-réponses en direct avec le danseur sensationnel ghanéen et créateur de contenu DanceGod Lloyd. En vue de continuer à mettre en valeur les créateurs africains, Instagram organisera une séance de questions-réponses en direct avec le danseur sensationnel ghanéen et créateur de contenu DanceGod Lloyd.

Sessions de formation virtuelles gratuites

Dans le cadre de son investissement continu pour le continent Africain, Meta organisera également tout au long de la semaine et au-delà de cette Journée de l’Afrique, un certain nombre de sessions de formation gratuites et ouvertes au grand public, via la page Meta Africa.L’objectif est de fournir à d’autres créateurs et entrepreneurs en devenir le savoir-faire numérique nécessaire avec l’objectif d’apporter une ouverture internationale à leurs idées. Les sujets de formation inclus :

Ecole des Reels: Apprenez tout sur la fonctionnalité Reels de Facebook et d’Instagram, ainsi que les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour vous aider à vous connecter avec plus de personnes.

Business au-delà des frontières : Découvrez comment explorer différents marchés, atteindre de nouveaux clients, adapter des stratégies marketing et optimiser des campagnes.

Monétisation 101 : Découvrez les moyens de monétiser votre contenu sur Facebook et Instagram, et apprenez-en davantage sur les meilleures pratiques ainsi que sur les conditions d’éligibilité.

Contenu de marque – Soyez prêt à affronter l’avenir : Explorez les rouages du marketing des créateurs sur les plateformes Meta, tels que les meilleures pratiques, les astuces créatives ainsi que les conseils en matière de médias et de mesures de la performance.

Entrez dans le monde de la réalité augmentée (RA) :Plongez dans le monde du Métaverse à travers le prisme de la réalité augmentée (RA) et explorez le quoi, le pourquoi et le comment de la RA afin de contribuer à la création d’incroyables expériences de RA que les gens vont sans doute adorer.

Séries Meta Culture

Dans le prolongement de l’expérience Metaverse Culture Series Black Future, qui explore l’intégration de la culture et de la créativité de la communauté Noire ; Meta organisera une discussion avec Ime Archibong, responsable de l’Expérimentation des Nouveaux Produits chez Meta, Dylan Fiala (cofondateur de Pixel Chefs), WinifredIsichei (fondateur de BonitaFoods) et Walla El Sheikh (Birthright Africa), issu de la diaspora. Organisées sur la page FB de Meta Africa, les conversations porteront sur les innovations pionnières etleur adoption sur le continent, ainsi que sur la manière dont elles ont contribué aux tendances internationales, tout en explorant ce que le monde a à apprendre de la riche culture africaine.

Lire aussi: