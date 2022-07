QUANTRON renforce les secteurs des ventes, du SAV et de la stratégie

Olaf Muschner prend en charge la direction du SAV & Suivi des clients à l’international dans le département de l’après-vente

Dans l’équipe de vente, Tobias Steffen assurera la direction de l’équipe et de la structure de vente

Srinath Rengarajan vient renforcer le secteur stratégique en qualité de responsable principal de la Stratégie Entreprise & Produits

Dans le cadre de son orientation internationale, la société Quantron AG crée de nouveaux postes stratégiques importants dans le domaine du SAV & Suivi des clients, dans l’équipe de vente et dans le secteur Stratégie Entreprise & Produits.

Olaf Muschner apporte de longues années d’expérience de direction dans le domaine international de l’après-vente de véhicules utilitaires et de systèmes d’entraînement. Auparavant, il était essentiellement chargé du service clientèle dans le département Vente et marketing chez Iveco. Ses missions principales chez QUANTRON comportent la création d’un réseau de service professionnel ainsi que la garantie de la fonctionnalité du SAV au moyen d’outils de diagnostic et de réparation, de documentation, de formation et de suivi de la clientèle. Outre l’allemand, Olaf Muschner parle également italien, anglais, russe et français.

Tobias Steffen possède une expérience étendue dans le domaine des véhicules utilitaires. Il était en dernier lieu responsable des ventes de véhicules neufs dans la société Iveco West Nutzfahrzeuge GmbH où il dirigeait l’équipe de vente. Il y était chargé des secteurs Light, Medium & Heavy que son équipe et lui sont parvenus à agrandir avec succès. Avant cela, il avait été directeur régional du secteur des véhicules d’occasion chez Iveco Magirus, où il a acquis des connaissances approfondies sur la revente d’utilitaires. Chez QUANTRON, il se concentrera désormais surtout, dans le secteur Van & Truck, sur les marchés allemand, autrichien et suisse, et s’attachera à élargir le portefeuille de clients tout comme à poursuivre la pénétration du marché.

Dr. Srinath Rengarajan occupera les fonctions de responsable principal de la Stratégie Entreprise & Produits. Docteur en gestion d’entreprise, il possède un savoir-faire étendu dans les domaines de la stratégie et du conseil d’entreprise, acquis dans de précédentes fonctions chez Daimler Truck et Oliver Wyman. Son domaine de compétence chez QUANTRON comprend le soutien de la direction dans l’orientation stratégique de l’entreprise au niveau des opérations commerciales, du marché et de la concurrence, ainsi que des initiatives de croissance et des thématiques liées aux investisseurs. Sur la base de son expérience professionnelle antérieure en qualité d’ingénieur, il sera de même fortement impliqué dans les initiatives de la stratégie QUANTRON en matière de produits. Dr. Srinath Rengarajan est membre bénévole de différentes organisations telles que la société Battery Associates et le Indo-German Young Leaders Forum.

« En renforçant notre équipe internationale par ces compétences, nous sommes parfaitement positionnés pour prendre notre essor au niveau mondial. Nous devons mettre à profit notre avance technologique par rapport aux fournisseurs établis, pour nous ancrer sur les grands marchés internationaux des utilitaires avec nos propres véhicules de marque QUANTRON et, dans une deuxième étape, déployer l’intégralité de notre écosystème Quantron-as-a-Service. Je me réjouis énormément de m’attaquer avec succès à ces défis avec mes nouveaux collègues », conclut Michael Perschke, PDG et membre du directoire de Quantron AG.

La société QUANTRON AG créée en 2019 associe en qualité de spin-off du Haller Group 140 années d’expérience des véhicules utilitaires à une technologie moderne, et se compose actuellement d’une équipe internationale de plus de 100 personnes.

Lire aussi: