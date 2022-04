RITMO lève 200 millions de dollars et devient la principale plateforme de financement et paiements pour e-commerce



RITMO annonce une levée de fonds de 200 millions d’euros de financement par emprunt menée par i80 Group et Avellinia Capital, ce qui en fait l’une des plus grandes levées de fonds parmi les plateformes de financement pour e-commerce en Europe et Amérique Latine (LATAM).



Le financement de la dette a été apporté par i80 Group, un des principaux fournisseurs de capital basé aux États-Unis qui a engagé plus d’un milliard de dollars de crédit auprès d’entreprises technologiques de pointe tant financières que de proptech et par Avellinia Capital, un fournisseur européen de solutions de capital sur mesure pour des entreprises à forte croissance et impactant le secteur fintech, e-commerce et mobilité.



Jusqu’à présent, RITMO a levé 225 millions d’euros en dette et equity au cours de la première année d’activité avec le soutien d’entrepreneurs en série et d’investisseurs institutionnels.



Ce financement sera utilisé pour soutenir la forte croissance de RITMO, en assurant le capital nécessaire pour financer plus de 2.000 e-commerce au cours des 18 prochains mois dans des pays stratégiques d’Europe et LATAM.

Ces fonds vont aussi contribuer à la stratégie de développement global de Ritmo ainsi qu’à l’ouverture de nouveaux marchés en collaboration avec les principaux partenaires du secteur des paiements et de l’e-commerce.



Fondé en 2021 par Raimundo Burguera, Iñaki Mediavilla, Iván Peña et Prageet Sharma, RITMO est une plateforme fintech qui fournit du financement de besoins de fonds de roulement (BFR) et un système automatisé de paiements “Buy Now, Pay Later” (BNPL) pour e-commerces pour surmonter les défis de la chaîne d’approvisionnement, en assurant une meilleure gestion de la trésorerie et une croissance plus rapide.

À travers cette gamme de produits, RITMO est intégré dans les opérations quotidiennes de ses clients, en offrant du financement pour croître et permettant aux vendeurs d’étaler leur délais de paiement aux fournisseurs.



Au cours des derniers 7 mois, RITMO a atteint un taux de croissance de 12x avec plus de 600 prêts effectués dans cinq pays répartis sur deux continents.



Dans le cadre de sa stratégie de développement international, RITMO a obtenu un accord avec les principaux acteurs du secteur des paiements et de l’e-commerce, avec accès à plus de 150.000 e-commerçants.

En Mars, RITMO s’est associé avec la fintech globale et fournisseur de services de paiements WorldFirst, pour lancer un programme de croissance de 100 millions d’euros destiné aux e-commerces ayant une forte croissance au Royaume-Uni et en Europe.



Raimundo Burguera, CEO et Co-fondateur de Ritmo, explique: “En moins d’un an d’activité, je suis fier de dire que Ritmo a réalisé l’une des plus importantes levées de fonds parmi les principales plateformes de financement pour e-commerce en Europe continentale et LATAM, soutenu par des référents comme i80 Group et Avellinia Capital.

Avec ce nouveau financement nous visons à aider des milliers d’entrepreneurs de l’e-commerce à croître rapidement et surmonter les défis existant dans la chaîne d’approvisionnement en mettant à leur disposition le capital et les outils nécessaires pour gérer efficacement leur cycle de trésorerie.

Cela va réaffirmer la position de RITMO comme l’une des plateformes de financement et de paiements les plus importantes et à forte croissance à l’échelle mondiale.”



Asher Hochberg, Managing Director de i80 Group, indique: “Avec la prolifération de l’écosystème e-commerce et marketplace ces dernières années, nous sommes ravis de nous associer avec RITMO dans sa mission de fournir une solution innovante de financement par crédit aux entrepreneurs du e-commerce optant pour un capital de croissance non dilutif au lieu de vendre leur entreprise.”



Christophe Pfundstein, cofondateur de Avellinia Capital, explique: “Nous sommes ravis de fournir, avec i80, une ligne de financement multi-juridictions et multi-devises flexible à Ritmo pour soutenir sa croissance future.

Nous avons été très impressionnés par l’équipe de Ritmo et ses progrès jusqu’à présent et nous sommes impatients de poursuivre ce voyage ensemble.”

