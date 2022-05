Apiculture : plus que du miel

les entrepreneurs tunisiens promeuvent les merveilles des abeilles

L’apiculture est une activité très répandue dans le monde, des millions d’apiculteurs en dépendent pour leur subsistance. En tant que pollinisateurs sauvages, les abeilles jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, la promotion du développement durable et l’amélioration de la quantité et de la qualité des productions agricoles. Cependant, la population des abeilles décline fortement dans de nombreuses régions du monde, en grande partie en raison des pratiques agricoles intensives, de la monoculture, de l’utilisation excessive de produits chimiques et des températures élevées liées au changement climatique. Si cette tendance se poursuit, elle constitue une menace

majeure pour la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau mondial.

La Tunisie produit environ 1’750 tonnes de miel par an et les exportations s’élèvent à 4,7 tonnes, principalement à destination de l’Algérie, de la Libye, de la France et de la Belgique. Le miel de bonne qualité coûte cher et est souvent plus difficile à trouver, ce qui explique en partie pourquoi les Tunisiens consomment en moyenne 165gr de miel par an, contre 600gr en France.

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles célébrée le 20 mai, explorons l’importance des abeilles et de l’apiculture durable en Tunisie. A travers cet article, retour sur les menaces et les défis auxquels le secteur de l’apiculture est confronté et comment le projet Mashrou3i aide les apiculteurs à contribuer aux moyens de subsistance et aux systèmes alimentaires à travers leurs activités.

le pouvoir curatif du miel

Après avoir obtenu son diplôme en commerce international en 2003, Faten Oueslati n’aurait jamais imaginé qu’elle lancerait un projet d’apiculture 15 ans plus tard. Mais en 2008, sa mère subit un grave problème de santé, ce qui va radicalement changer sa vie personnelle et son parcours professionnel. En se consacrant entièrement à la convalescence de sa mère, elle découvre les propriétés curatives des produits de la ruche. Avec les difficultés de trouver un miel de qualité, Faten décide de se lancer elle-même dans la production.

Aujourd’hui, elle se consacre pleinement au développement de sa marque de miel “Mieli” et au lancement de sa marque de cosmétiques à base de plantes médicinales du gouvernorat de Béja.

Intégrer Mashrou3i est ce qui m’a mise réellement sur la voie de l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, j’ai élargi mes ambitions et diversifié mes activités grâce aux compétences que j’ai acquises lors de mesnombreuses formations techniques. » – Faten Oueslati, apicultrice à Testour

la beauté par les abeilles

Ahlem Trabelsi fait également passer son entreprise d’apiculture à la vitesse supérieure grâce au soutien de Mashrou3i. La jeune entrepreneure de Béja développe actuellement une gamme de cosmétiques naturels qui exploite les bienfaits du miel ainsi que le pouvoir des plantes aromatiques, toutes cultivées sur les terres de sa famille.

Mashrou3i m’a aidé à développer un nouveau modèle économique et m’a fourni une formationtechnique sur l’extraction des huiles essentielles, la saponification et les cosmétiques biologiques. Les chances sont maintenant de mon côté pour promouvoir mes produits apicoles avec une gamme de cosmétiques durables. ” – Ahlem Trabelsi, Queen VAGA, Béja