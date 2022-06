Ezzeddine Saidane : la BIAT est une institution sans mémoire, sans histoire et sans traditions…bourrée d’ingratitude

BIAT……QUELLE INGRATITUDE

Je voudrais d’abord féliciter la BIAT pour l’inauguration de sa nouvelle salle des changes. C’est en effet un évènement important. Mais il faut avouer que la BIAT s’est avérée une institution sans mémoire, sans histoire et sans traditions, mais elle est bourrée d’ingratitude. Une terrible machine à gagner de l’argent, rien de plus. Quel dommage.

La BIAT a oublié les cadres qui l’ont fait naître, qui ont tout donné pour la faire passer d’une minable dernière place dans le classement des banques tunisiennes à la première banque de la place.

Ce ne sont certainement pas les gestionnaires actuels ou les actionnaires actuels qui ont réalisé cette prouesse. Je ne pense pas qu’ils en seraient capables. Par contre ils ont réussi à déshumaniser cette institution.

21 ans

J’avais passé 21 années de ma vie professionnelle dans cette institution, depuis son démarrage alors qu’elle était une combinaison de l’ancienne Société Marseillaise de Crédit et de l’ancienne British Bank of the Middle East. J’avais créé le département international dans sa forme actuelle. J’avais dessiné moi-même, chez moi, l’ensemble de imprimés du département international, dont certains sont utilisés jusqu’à aujourd’hui. J’avais quitté la BIAT en 1998 alors que j’étais le Directeur Général Adjoint chargé du Développement, soit toute la partie business bancaire de la banque.

Salle des Changes

J’avais créé la première salle des changes de la BIAT au début de l’année 1994. La BCT avait lancé le marché des changes de la Tunisie le 1er mars 1994. J’avais réalisé la première opération sur le marché des changes tunisien le 1er mars 1994 à 8h30 avec comme acheteur de Dollars la BNA et comme vendeur la Citibank.

Après une réussite fulgurante de la première salle des changes de la BIAT nous avions investi dans une deuxième salle des changes en 1995, la plus moderne du pays. Nous étions un trio à diriger le département international, la salle des changes et l’agence internationale de la BIAT.

Cette agence accaparait à elle seule 50% des dépôts en devises et en Dinars convertibles du pays. Il s’agit de Messieurs Sahbi Ben Aissa, Salah Bouden et moi-même.

D’après les photos publiées la BIAT a invité une centaine de personnes à cette inauguration. Mais elle n’a invité ni Ezzeddine Saidane, ni Sahbi Ben Aissa, ni Salah Bouden.

BIAT …….. QUELLE INGRATITUDE !!!