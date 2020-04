L’Allemagne réitère son soutien pour la Tunisie même en temps de crise

La crise liée au Coronavirus est un défi mondial qui exige à la fois des réponses nationales efficaces ainsi qu’une coopération et une solidarité internationale entre nos sociétés.

Sur place, ici en Tunisie, l’Ambassade d’Allemagne à Tunis a mis en place une cellule de crise «Corona» pour assurer une coordination efficace pendant la crise et, dans la mesure du possible, adapter la coopération tuniso-allemande globale afin de surmonter la crise ensemble.

L’Ambassadeur Reinicke a déclaré aujourd’hui: « L’Allemagne et la Tunisie sont des partenaires qui se tiennent côté à côté même dans la crise actuelle. Car les défis sont énormes pour nos économies et nos sociétés. La priorité doit maintenant être de tout faire pour contenir la crise et de la surmonter ensemble”.

L’Union Européenne s’est déjà engagée à apporter un soutien important à la Tunisie; dans le cadre des Nations Unies, en tant que partenaires de l’Alliance pour le multilatéralisme et en tant que membres non permanents du Conseil de Sécurité, l’Allemagne et la Tunisie travaillent également en étroite collaboration à une réponse mondiale efficace à la crise.

En étroite coordination avec ses partenaires tunisiens, l’Allemagne a maintenant lancé les premières initiatives concrètes pour soutenir la Tunisie dans ses efforts pour contenir le coronavirus.

L’Ambassadeur Reinicke avait souligné que le Gouvernement allemand, s’appuyant sur la coopération diversifiée de l’Allemagne avec la Tunisie, continuera à se concentrer sur « des solutions créatives et innovantes « ,ainsi qu’à soutenir une « approche globale, au niveau de l’État, de la société et de l’économie ».

La semaine dernière, l’Ambassade d’Allemagne à Tunis avait lancé, entre autres, un fonds de la société civile intitulé « Santé pour tous », qui vise à promouvoir les initiatives de la société civile en matière de prévention et de renforcement de la résilience.

En collaboration avec l’Institut Robert Kochet l’Institut de microbiologie de l’Armée allemande (Bundeswehr), l’Allemagne s’efforce d’élargir les possibilités de diagnostic, en s’appuyant sur la coopération de longue date avec des partenaires tunisiens dans le secteur de la biosécurité.

Dans le cadre du partenariat pour la réforme, l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) adapte ses programmes dans la mesure du possible et en consultation avec les partenaires tunisiens.

Le Centre numérique de la coopération au développement tuniso-allemand, par exemple, a donc lancé, dans un court délais, une série d’activités pour aider à financer et à développer des innovations ainsi que des solutions numériques pour surmonter la crise.

Ici, l’accent est mis sur les domaines de la « santé numérique et des technologies de la santé pour renforcer les systèmes de santé », tels que la production d’équipements médicaux avec impression 3D et la fabrication de masques respiratoires.

En coopération avec le Ministère tunisien des Affaires locales, les programmes locaux sont également adaptés pour identifier les besoins des communes et pour redéployer immédiatement jusqu’à 450000 euros pour des achats urgents, ainsi que pour le maintien des services de base et la transition vers les communications numériques dans les communes. En outre, les 260 entreprises allemandes, qui emploient environ 70000 personnes en Tunisie, s’efforcent de soutenir la Tunisie dans cette situation difficile tout en maintenant l’efficacité économique dans des conditions de protection maximale des employés.

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK) est un partenaire important dans la coordination des activités.

