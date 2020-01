La BCT approuve officiellement le rééchelonnement des dettes des huileries et des exportateurs d’huile d’olive

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a autorisé officiellement les banques et les institutions financières à rééchelonner les mensualités arrivées à échéance, s’agissant des crédits et des intérêts des huileries et des exportateurs d’huile d’olive, au titre des saisons 2017/2018 et 2018/2019 et à leur accorder de nouveaux financements.

Une circulaire a été publiée au Journal Officiel de Tunisie (JORT n°2) daté le 7 janvier 2020, publiée par la BCT le 18 décembre 2019 relative à l’examen de la question de l’endettement des huileries et des exportateurs de l’huile d’olive qui font face à des difficultés pour rembourser leurs dettes au titre des saisons 2017/2018 et 2018/2019.

Le rééchelonnement sera décidé au cas par cas, pendant une période tenant compte de la capacité de remboursement du bénéficiaire, souligne un communiqué de la BCT.

La circulaire permet, également, aux bénéficiaires de bénéficier d’un rééchelonnement et de nouveaux financements au titre de la saison 2019/ 2020, précise la même source.



La BCT appelle, dans le même cadre, les banques et les établissements financiers à présenter une liste mensuelle des entreprises bénéficiaires des ces mesures tout en fixant le type de procédure.

