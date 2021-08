Advans Tunisie et USAID Tunisia JOBS lancent un nouveau programme d’appui innovant pour soutenir les PMEs Tunisiennes

Advans Tunisie et le gouvernement des États-Unis à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), s’associent pour aider les entrepreneurs affectés par les répercussions du COVID -19 à travers un deuxième programme d’appui à fort impact social et économique qui s’inscrit dans les orientations stratégiques de l’institution financière.

USAID Tunisia JOBS, contribuera avec 1 million de dinars en subvention et en finançant un programme d’accompagnement personnalisé dédié aux TPE pour les aider à traverser la crise. Advans Tunisie fournira l’équivalent de 9 millions de dinars en prêts d’investissement ou de fonds de roulement pour 300 bénéficiaires, principalement des femmes et des jeunes dans les régions mal desservies de la Tunisie et qui œuvrent dans les secteurs les plus impactés par la crise tel que le service, la production et le retail.

Ce « package prêt-accompagnement-subvention » aidera les petites et les moyennes entreprises à maintenir environ 1 500 emplois.

Ce projet s’étend sur une période de 6 mois (Août 2021- Janvier 2022), consiste à appuyer les entrepreneurs à travers l’octroi du package suivant :

o L’octroi de crédits de 20 à 40 mille dinars avec une procédure simple et rapide.

o Un programme d’accompagnement « 3 x 100% » : 100% à distance, 100% sur mesure et 100% gratuit.

o Un don de 3 mille dinars offert par USAID Tunisia JOBS dès la fin du programme de coaching et qui sera versé sur la carte Mobitasdid, une carte co-brandée avec la Poste Tunisienne afin de sensibiliser les entrepreneurs à l’utilisation des canaux digitaux.

L’objectif est de soutenir les entrepreneurs avec des services financiers adaptés et des services non financiers afin d’améliorer leurs résiliences en cette période de crise et de renforcer l’image d’Advans Tunisie en tant qu’acteur de développement responsable.

Par ailleurs, une convention a été signée avec deux associations locales qui œuvrent dans le coaching et l’accompagnement, Tamss (Tunisian Association for Management and Social Stability) et Ademe (Association Tunisienne de Développement des Micro-Entreprises) avec qui l’institution financière a renouvelé son partenariat suite à l’impact positif du 1er programme d’accompagnement « 3×100% » lancé en septembre 2020 et qui a bénéficié à 1 000 micro-entrepreneurs.

« La crise que traverse la Tunisie en ce moment, nous a poussé à chercher des solutions pour soutenir les entrepreneurs à travers le financement et le renforcement de leurs compétences techniques et managériales grâce à l’accompagnement et le coaching. Grâce à la confiance de USAID Tunisia JOBS, nous avons pu lancer deux programmes d’appui pour aider les entrepreneurs les plus fragiles. Nous sommes engagés, plus que jamais, à rester aux côtés de nos clients afin de leurs apporter des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins en s’appuyant sur le digital » affirme Monsieur Brieuc Cardon, Directeur général d’Advans Tunisie.

