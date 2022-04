Easy Transfer envoyer votre argent So EASY !

Easy Transfer : avez-vous un parent ou un ami qui vit à l’étranger ? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devez transférer de l’argent, mais connaissez-vous la meilleure façon de le faire sans payer beaucoup de frais ?

Sans les technologies actuelles qui facilitent le processus de transfert d’argent, nos vies auraient été beaucoup plus difficiles, imaginez simplement que votre proche a besoin d’une aide financière, mais le faire de manière traditionnelle peut prendre des jours ou des semaines.

Heureusement, ce n’est plus le cas maintenant ! La transformation numérique change désormais tous les aspects de nos vies, y compris l’aspect financier, rendant la vie des gens plus facile et plus pratique.

Et dans ce cadre, la Fin-Tech Franco-Tunisienne Easy Transfer lance son produit de transfert d’argent « MyEasy Transfer », à partir du 30 mars 2022, pour les particuliers et les entreprises. En partenariat avec le premier établissement de paiement en Tunisie Via Mobile, “Easy Transfer” utilise leur réseau d’agents pour distribuer l’argent sur tout le territoire tunisien.

“Easy Transfer” est le projet et le rêve de deux frères tunisiens Ismail et JabraneKhenissi, ayant plus de 15 ans d’expérience en Finance et en Informatique en France et au Royaume Uni, pour aider leur communauté à envoyer de l’argent dans leur pays.“Easy Transfer”est agrémenté en Europe par l’ACPR (L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en France) et a aussi obtenu l’accord de la BCT pour exercer en Tunisie.

Pourquoi ai-je besoin de “Easy Transfer”?

Les transferts d’argent sont un moyen rapide et pratique pour envoyer de l’argent ou pour payer en toute sécurité des frais et avec “Easy Transfer” vous profitez des meilleurs avantages à savoir, faible coût ; Frais de change réduits et la commission la moins chère du marché, la transparence ; coûts et montants à recevoir communiqués dès la simulation, sans frais additionnels ni à l’envoi ni à la réception, la rapidité ; mise à disposition de votre argent en quelques minutes, via nos partenaires présents sur tout le territoire et la flexibilité ; distribution de votre argent, selon votre choix : chez votre commerçant de proximité ou votre agence bancaire.

Pour cela, il vous suffit de vous inscrire auprès “Easy Transfer” et vous pourrez immédiatement accéder à votre compte en ligne. Si vous êtes déjà inscrit, accédez simplement à la page de connexion et suivez les instructions à l’écran.

La société “Easy Transfer”facilitera vos transferts et y apportera une flexibilité et une innovation sur ce domaine pour les tunisiens résidents à l’étranger.

« Avec les avantages offerts par notre produit, tels que la distribution qui se fera via des commerces de proximité et non via le réseau classique des agences bancaires ou de la poste. Ça permettrait aux bénéficiaires d’éviter les problématiques de queue et d’attente et d’horaires », a déclaré Ismail Khenissi.

« Notre service est l’un des acteurs les moins cher du marché avec un taux de change très compétitif, la commission la moins chère sur marché qui commence à partir de 1 euro » a précisé Jabrane Kenissi.

Quelles sont les méthodes de transfert ?

Les services en ligne“Easy Transfer” vous offrent la possibilité de transférer facilement de l’argent en permettant à l’envoyeur de payer avec sa carte bancaire de n’importe quel endroit son transfert et une mise à disposition instantanée de l’argent en Tunisie au profit du bénéficiaire final dans un des 250 agents Swared présents sur tout le territoire. D’autres canaux sont en cours de préparation pour les prochains mois tels que les virements bancaires et les walletsélectroniques.

« Easy Transfer » est portée par une plateforme disponible en versions Mobile et Web www.myeasytransfer.com l’application mobile « MyEasy Transfer »disponible sur App Store et Google Store.

