GROHE inaugure son bureau Afrique du Nord et de l’Ouest

GROHE inaugure son bureau Afrique du Nord et de l’Ouest et cherche à « façonner le futur de l’eau » grâce à la technologie, la qualité, le design et la durabilité

GROHE, la marque leader mondiale de solutions complètes de salles de bain et de robinetterie de cuisine, a inauguré récemment à Casablanca (Maroc) son nouveau bureau régional de l’Afrique du Nord et de l’Ouest. L’événement a été diffusé en direct sur la plateforme web GROHE X et a réuni des médias, partenaires et employés GROHE des différents pays de la région.Cette étape marque l’entrée officielle de GROHE sur le continent africain et permettra à l’entreprise de créer un changement positif et durable dans la région, grâce aux programmes existants et aux initiatives à venir.

L’inauguration du nouveau bureau régional a été menée par Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA, Co-CEO GROHE AG, RenuMisra, Leader MENA, LIXIL EMENA et Antoine Kaissar, Leader Afrique du Nord et de l’Ouest, LIXIL EMENA.

GROHE utilisera son nouveau bureau au Maroc comme base pour desservir différents marchés de la région, notamment l’Algérie, la Tunisie, le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire et de nombreux autres en Afrique du Nord et de l’Ouest.

« Notre objectif est de faire de GROHE la marque préférée dans la région : la recette ne sera pas la même pour tous les pays puisque les besoins et préférences de nos clients diffèrent d’un marché à l’autre. Nous établirons notre positionnement sur la base des valeurs fondamentales de GROHE qui incluent une technologie exceptionnelle et innovante, une ingénierie allemande traduite en qualité, un langage de conception cohérent avec un ADN clair et une attention inégalée aux solutions durables de la production, jusqu’à l’emballage et la performance du produit. Ce n’est pas tout, car nous introduirons également des programmes innovants dans notre industrie », a déclaré Renu Misra, Leader MENA, LIXIL EMENA.

GROHE affiche ses ambitions de développement en Afrique du Nord et de l’Ouest

La plateforme GROHE X a permis à GROHE de nouer des liens avec des parties prenantes dans tous les pays. Lorsque les frontières ont été fermées et les pays confinés, suite à la crise COVID-19, GROHE a été en mesure de former les installateurs grâce à « des vidéos pratiques » et de lancer sa stratégie commerciale auprès des médias et des partenaires.

Le programme GIVE a aidé non seulement GROHE à former les installateurs sur les dernières technologies de l’industrie, mais aussi à accroître leurs compétences et leurs revenus. Avec l’aide du programme étudiant, GROHE apporte de nouveaux talents et des perspectives différentes qui permettront à la marque de mieux comprendre les marchés locaux avec de nouvelles idées et connaissances.

La nouvelle région sera dirigée par Antoine Kaissar en tant que Leader, Afrique du Nord et de l’Ouest, LIXIL EMENA, qui a souligné l’importance d’établir un bureau dans la région de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, vu le potentiel de créer un changement positif et durable.« C’est un grand jour pour nous, alors que nous célébrons notre nouveau départ dans une région importante du monde. Nous espérons jouer un rôle dans son développement et son épanouissement grâce à nos connaissances et à notre expertise en matière de technologie, de qualité, de design et de durabilité ». GROHE a en effet affiché ses ambitions de développement dans la région, à travers l’introduction de nouvelles gammes de produits répondant aux différents marchés et aux besoins des clients, le déploiement d’activités commerciales et marketing et l’élaboration de programmes axés sur la durabilité.

Lire aussi: