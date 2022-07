Inetum annonce la finalisation de son acquisition par Bain Capital Private Equity

Initiées en janvier 2022, les négociations ont permis d’aboutir à la cession de la totalité de la participation de Mannai Corporation QPSC dans Inetum S.A. à Bain Capital Private Equity. Avec le succès de cette opération, Inetum s’engage dans la continuité de son plan stratégique initié en 2022 avec UPSCALE25, porté par sa dynamique de croissance internationale et son positionnement de principal prestataire (Top 5) de services informatiques en Europe, en Afrique et en Amérique Latine.

Une ambition commune avec Bain Capital Private Equity

Le groupe d’investisseurs a été conduit par Bain Capital Private Equity, incluant NB Renaissance et l’équipe de direction d’Inetum. La transaction concerne l’intégralité de la participation détenue par Mannai Corporation QPSC, ce qui représente environ 99% du capital en actions d’Inetum S.A. sur une base non diluée. Inetum S.A. est la société mère d’un groupe international fournissant des services et des solutions digitales.

Cette opération apparait comme une étape structurante dans l’histoire du Groupe et vise à lui permettre, aux côtés de ses nouveaux partenaires, d’augmenter les capacités de production et de développement dans toutes les activités et les zones géographiques sur lesquelles l’entreprise opère.

Les nombreux indicateurs de performance d’Inetum, tels que le chiffre d’affaires 2021 de plus de 2,219 milliards d’euros, en hausse faciale de +16%* avec une croissance organique de +4,9%* et une marge opérationnelle de 7,4%, en amélioration de 110 points (6,3% en 2020), associés aux fortes perspectives de croissance de marché, apparaissent comme autant de preuves de pérennité pour les activités du Groupe.

La nouvelle dimension du Groupe, partenaire clé pour les grands clients et clients du mid-market supérieur à l’échelle internationale, et expert en création de valeur via des opérations d’acquisitions réussies au cours de son histoire, amènent Inetum et Bain Capital Private Equity à s’engager conjointement. Un nouveau chapitre pour l’ESN avec un Positive digital flow toujours au service des organisations et de la société.

« Ces derniers mois nous ont permis de développer une relation solide avec l’équipe de direction d’Inetum et d’apprécier l’expérience, la crédibilité, l’innovation et les valeurs d’engagement et d’excellence dans la conduite de la croissance de l’entreprise. Nous voyons un fort potentiel pour accélérer encore la croissance et les capacités d’Inetum dans toutes les activités et les zones géographiques où le Groupe opère, » a déclaré Matthias Boyer Chammard, un des Managing Director dans les secteurs des services financiers et commerciaux technologiques et des produits industriels verticaux, et associé de l’équipe European Private Equity, chez Bain Capital Private Equity.

UPSCALE25, le nouveau plan d’action d’Inetum

Avec l’arrivée de Bain Capital Private Equity, Inetum s’assure des moyens nécessaires pour répondre aux fortes perspectives de croissance du Groupe. Les conditions sont réunies pour la mise en œuvre du plan d’action UPSCALE25, visant à accélérer le développement des investissements d’Inetum, et s’inscrivant en cohérence avec le plan stratégique UPSCALE23.

Selon Vincent Rouaix, Président-directeur général d’Inetum, « la nouvelle dimension internationale du Groupe et l’arrivée de nouveaux partenaires en 2022, nous permettent d’augmenter notre potentiel pour accélérer encore la croissance et les capacités d’Inetum dans toutes les activités et les zones géographiques où nous opérons. Nous déployons UPSCALE25, notre nouveau plan d’action, en continuité avec les choix stratégiques ambitieux opérés aux cours de ces dernières années. Que ce soit auprès de nos clients en imaginant les solutions du futur, en les accompagnant par l’intégration des innovations technologiques dans la performance de leur business model, ou par l’accélération de notre présence sur de nouveaux marchés à l’international, nous nous engageons à transformer notre modèle d’affaires pour une efficacité renforcée, tout en affirmant notre stratégie d’expansion et de construction d’une culture du flow digital positif avec nos talents pour nos clients. »

Le passage de UPSCALE23 à UPSCALE25 vise à consolider la dynamique du Groupe sur l’ensemble des aspects clés de ses activités :

La digitalisation de l’ensemble des capacités de production

Assurer une croissance organique supérieure à la moyenne des acteurs du marché

Se concentrer sur les marchés verticaux et intermédiaires

Investir et conserver les talents clés pour la transformation des usages numériques

La mise en œuvre de partenariats spécifiques avec des fournisseurs afin d’augmenter les expertises du Groupe

Conduire des acquisitions stratégiques pour consolider les expertises et la dimension internationale du Groupe



Lire aussi: