Inetum annonce l’acquisition d’EditInfo-IT au Maroc

Inetum, leader des services et solutions digitales, annonce l’acquisition d’EditInfo-IT au Maroc, spécialiste de l’intégration de logiciels de gestion au service des PME et acteurs du mid-market. Inetum consolide ainsi sa capacité d’intervention dans le conseil et l’intégration de solutions Sage pour accompagner la digitalisation de la gestion de la relation client des entreprises africaines.

Inetum répond au plus près aux besoins de ses clients et leur propose un accompagnement de qualité en management des systèmes d’information. L’acquisition d’EditInfo-IT au Maroc permet de contribuer à la croissance du Groupe sur le continent Africain en renforçant sa capacité à intégrer et à proposer localement les meilleures solutions digitales pour ses clients et partenaires. En développant sa présence sur le mid-market, l’ESN internationale poursuit son plan stratégique UPSCALE23.

EditInfo-IT, partenaire de référence SAGE au Maroc et sur le continent Africain

Depuis 1986, EditInfo-IT est le spécialiste de l’intégration de logiciels de gestion au profit des PME et des entreprises du mid-market au Maroc et à l’international. L’équipe d’une cinquantaine de collaborateurs a accompagné plus de 2 500 clients pour accroitre leurs performances, en se basant sur une méthodologie d’intégration certifiée ISO 9001 V.2008.

EditInfo-IT base son action sur des axes stratégiques pour les organisations, tels que la fidélisation des clients à travers un Centre d’Assistance Permanente unique au Maroc avec une assistance Hotline pour l’exploitation des logiciels implémentés et centre de formation continue, ainsi que le développement d’un portefeuille de solutions et l’enrichissement des compétences métier autour de solutions SaaS et Cloud sur les marchés de l’industrie, la distribution, l’immobilier et le BTP, les services non financiers et holding, la banque et l’assurance, ainsi que le service public et semi-public.

Inetum, consolide son offre destinée aux TPE/PME sur le marché Marocain et Africain

Hugues Ruffat, EEMEA General Manager d’Inetum, déclare : « Par cette acquisition, Inetum étoffe son offre destinée aux PME et ETI sur le marché Marocain et le continent Africain, et dispose de plus de 100 experts Sage pour accompagner nos clients.

L’intégration d’EditInfo-IT permettra au Groupe de consolider notre positionnement pour accompagner le développement des entreprises locales dans leur projet de digitalisation, et d’en accélérer l’adoption. Cette étape structurante nous permet en 2022 d’investir dans des offres verticales qui répondent à des besoins spécifiques sectoriels en Afrique, et d’élargir notre portefeuille des offres SAAS et Cloud. »

Mohamed Sebti, General Manager d’EditInfo-IT, précise : « En qualité de Platinum Partner Sage sur l’ensemble des gammes de produits, nous disposons du plus haut niveau de certification. Nous sommes fiers d’intégrer le groupe Inetum grâce à notre expertise reconnue dans la mise en place de solutions de gestion. » L’entreprise propose également des solutions référentes sur le marché des solutions de maintenance.

En Afrique, le Groupe mène une stratégie de croissance durable dans une logique de proximité depuis de nombreuses années. Inetum est implanté́ sur le continent africain dans six pays : Côte d’Ivoire, Angola, Sénégal, Cameroun, Maroc et Tunisie. Son collectif de plus de 1 000 experts et consultants locaux permet à l’ESN de répondre aux besoins d’un large panel d’organisations, privées et publiques, dans tous les secteurs d’activités.

