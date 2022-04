JEM OLIO : histoire de succès pour une nouvelle marque d’huile d’olive dans un packaging innovant

Entrepreneuriat féminin – histoire de succès pour un huile d’olive extra-vierge dans un packaging innovant & conservateur du goût et des valeurs nutritives



Malek Lamine : une jeune dame entrepreneure dévorée d’ambitions

Après 10 ans d’études et de vie professionnelle en Allemagne, elle regagne la Tunisie pour s’occuper d’une oliveraie familiale & développer une nouvelle marque d’huile d’olive extra- vierge : JEM OLIO.

Malek Lamine, cette jeune dame à la quarantaine, originaire de la ville de Mahdia, s’est lancée, depuis quelques mois, dans une aventure d’entrepreneuriat agricole et agroalimentaire en Tunisie. Son ambition est de développer une nouvelle marque d’huile d’olive extra-vierge et de la promouvoir sur le double plan national et international. Son atout : un emballage spécial, pratique et innovant, qui conserve les vertus de l’huile d’olive et ses valeurs nutritives, d’autant plus qu’il est respectueux de l’environnement et de la santé des consommateurs.

Une histoire de cœur, de passion et d’héritage

Issue d’une famille d’ingénieurs mais aussi d’agriculteurs, qui dispose d’une oliveraie de 16 hectares au village de “Hkeima” (à environ 3 kms de Mahdia), Malek Lamine a choisi de se réinstaller en Tunisie, en 2012, après une dizaine d’année d’études et de vie professionnelle à Berlin (Allemagne), où elle a étudié et obtenu un MBA en management.

Elle déclare : « Après une belle expérience dans ma ville natale, Berlin, me voici de retour pour rejoindre ma douce moitié : la Tunisie. En 2021, mon père me passe le flambeau de l’oliveraie appartenant à la famille depuis trois générations! Sur ce domaine, j’ai vécu de beaux et inoubliables souvenirs et surtout les merveilleux moments passés au sein de ma famille. Et c’est ainsi que mon aventure commence avec JEM OLIO, une appellation extraite de Jemma ou Gummi, le nom phénicien de Mahdia ».

JEM OLIO : une nouvelle marque d’huile d’olive extra-vierge premium

Chaque année, la parcelle d’oliviers de la variété “Chemleli” de Malek Lamine procure entre 3 à 6 tonnes d’olives de grande qualité. Que faire donc detoute cette production ? Pour Malek, l’idée qui a nourrit son ambition était de conserver autour de 8000 litres d’huile d’olive extra-vierge et de haute qualité pour une mise en bouteille et commercialisation en Tunisie ou même à l’étranger.

Mais trouver des débouchées commerciales rapidement constituait aussi un grand défi ! Il faudrait investir dans tout un processus de production, d’extraction, de distillation, de conservation et d’embouteillage adéquat. « Pour mieux écouler le produit et développer une marque, une grande force de vente sur le marché local et un saisi des opportunités internationales seront nécessaires, outre des prix compétitifs et des avantages distingués » a-t-elle souligné.

En août 2021, Malek Lamine, soutenue par son frère et partenaire, vivant encore en Allemagne, a pu mobiliser des fonds propres et des crédits pour créer une SARL « Lamine Family Grove » qui exploitera l’oliveraie familiale et la marque créée d’huile d’olive extra-vierge JEM OLIO. Un nouveau départ s’annonce.

Le BIB : un emballage intelligent, une première sur le marché tunisien !

Vu son expertise en management et son savoir-faire, Malek a vite compris qu’il ne suffit pas de créer une marque ou un produit, mais il qu’il faudrait plutôt se distinguer sur un ou plusieurs plans : qualité, goût unique, label d’origine, certification Bio, emballage, marketing, etc… ?!

Après des mois de recherches et de réflexion, elle a pensé à un packaging spécial qui devrait être économique, pratique et innovant mais surtout conservateur des goûts authentiques et des valeurs nutritives de son huile d’olive premium.

C’est ainsi qu’elle a trouvé un fournisseur international de BIB (Bag-in-Box), un emballage innovant qui permet un conditionnement sous vide dans une poche en aluminium alimentaire placée dans un carton.

La double protection empêche l’entrée de l’oxygène et de la lumière, car ces deux facteurs influent directement sur l’oxydation de l’huile d’olive tout au long de l’utilisation du produit.

D’après Malek « L’huile d’olive JEM OLIO est douce et légère. Pour préserver sa saveur et sa haute qualité, j’ai opté pour un conditionnement innovant à la fois pratique, économique et écologique.Selon des études scientifiques, il a été prouvé que l’emballage BIB présente l’indice d’oxydation le plus faible parmi les emballages usuels.

Il est ainsi le meilleur conservateur de l’huile d’olive et un bon protecteur pour notre santé et pour l’environnement, d’autant plus qu’il est pratique grâce à un pichet qui permet de doser l’huile avec toute précision ».

L’emballage BIB assure, en effet,une bonne conservation de l’huile d’olive premium et conserve une meilleure qualité de l’extra-vierge, la saveur authentique etla grande richesse en nutriments, antioxydants et vitamines.

Le packaging JEM OLIO se présente dans un design moderne et élégant et dans un format familial de 5L et 3L avec un robinet doseur et hygiénique qui évite le gaspillage et les éclaboussures.

Voir la vidéo : Cliquez ici

