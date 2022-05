La BNA Sponsor Officiel de la 6ème édition du”SITIC AFRICA ABIDJAN“

Pour une banque qui change, une banque moderne et réactive

Ayant entamé depuis des années la transformation digitale et convaincue de l’importance des technologies de l’Information et de la Communication, la BNA participe activement à SITIC AFRICA, Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication, un évènement, tant attendu par tous les acteurs financiers du continent, qui se tient du 30 mai au 1er juin 2022 à ABIDJAN, principal centre urbain de la Côte d’Ivoire.

Dédié à l’Afrique, SITIC AFRICA est un salon de référence en Afrique permettant de rapprocher les professionnels et donneurs d’ordres africains de l’offre internationale, de présenter une plateforme pour des échanges afro-africains dans le Numérique et de créer une synergie du secteur numérique avec les autres secteurs de l’économie à travers des forums Internationaux : Fin Tech, E-Santé, Industrie 4.0, Formation 4.0, E-Agriculture…

A travers sa participation à la 6ème édition de SITIC AFRICA 2022, la BNA compte profiter de l’évolution du numérique et des opportunités qu’il offre au secteur bancaire et financier pour une meilleure digitalisation des process, de la relation client et des moyens de paiement afin de proposer une offre de Digital Banking en phase avec les attentes de sa clientèle et de réussir sa transformation.

Dans un univers très concurrentiel, la BNA compte bien tirer son épingle du jeu en capitalisant sur le dynamisme du secteur de la Fintech et en investissant dans l’innovation et le numérique pour se réinventer et performer.

Pour la BNA, l’enjeu est désormais d’améliorer l’expérience et le parcours client en étant plus réactif, plus souple et en offrant une panoplie de services et de produits répondant aux attentes du marché dans un environnement technologique moderne et sécurisé.

Plus que développer les compétences, les outils et les métiers d’expertise, la BNA vise, dans le cadre de la transformation numérique, à évoluer vers la spécialisation des métiers et le développement de technologies qui offrent de nouvelles perspectives en matière d’analyse des données et de connexions avec d’autres acteurs, partenaires et clients particuliers ou « Corporate ».

Grâce aux NTIC et à une offre de Digital Banking appropriée, la BNA vise un meilleur accompagnement des PME et des start-up tunisiennes dans leurs stratégies de développement au niveau national et international.

Agile, fiable pour une satisfaction optimale du client, plus que de simplement suivre les évolutions technologiques, la BNA est déterminée à innover, fidéliser et séduire pour préserver sa part de marché, conforter son positionnement stratégique de banque universelle et assurer une croissance continue.

