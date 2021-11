La Tunisie adhère à l’initiative paneuropéenne EURAXESS et lance le Réseau «Tunisian Euraxess Network-TEN »

Accompagner la mobilité des chercheurs et le développement de leur carrière

Une initiative qui devrait renforcer l’intégration de la Tunisie dans l’Espace Européen de la Recherche (EER) orientant son potentiel de Recherche & Innovation vers plus de compétitivité et davantage de rayonnement à l’international

EURAXESS Worldwide élargi son spectre d’intervention en Afrique en incluant la TUNISIE qui va célébrer, officiellement le vendredi 19 novembre 2021, le lancement de son Réseau Euraxess (Tunisian Euraxess Network-TEN) ouvrant la voie à une multitude d’opportunités pour toute la communauté de Recherche & Innovation (R&I).

Ce Réseau qui sera implanté à travers l’ensemble de la Tunisie, au sein de Pôles universitaires, aura également des impacts socio-économiques considérables et favorise l’attractivité de la Tunisie en tant que destination pour la recherche et le savoir.

Pour célébrer le lancement de son nouveau projet « Tunisian Euraxess Network », l’Unité de Gestion par Objectifs – UGPO- chargée des Programmes européens de Recherche & Innovation au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique(MESRS), organisera le vendredi 19 novembre 2021, un évènement spécial sous format hybride, placé sous l’ambition de « La découverte d’un nouvel Horizon », réunissant ses partenaires de la Commission européenne, du Réseau Euraxess mondial, de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie et l’ensemble des acteurs clés et parties prenantes du système National de R&I , et ce en présence des médias.

Au programme, des exposés sur la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne dans le domaine de la R&I, une présentation du projet TEN, de ses activités et de ses actions de soutien, ainsi que des témoignages de retour d’expérience et de bonnes pratiques de la part des membres du Réseau Euraxess International via visio-conférence.

EURAXESS Tunisie : Un projet co-construit

L’expansion d’EURAXESS en Tunisie, l’unique initiative paneuropéenne, à pour objectif principal de faciliter la mobilité des chercheurs et des échanges scientifiques entre la Tunisie et l’Espace Européen de la Recherche, et au-delà.

Pour répondre à ce besoin, la mise en oeuvre de ce projet en Tunisie s’articulera autour de 3 axes stratégiques, à savoir :

Le renforcement de la visibilité des opportunités de mobilité disponibles entre la Tunisie et les pays de l’EER et au-delà

Le développement des capacités des acteurs tunisiens de la R&I pour un service efficace d’offres de mobilité

L’institutionnalisation et la structuration des offres de services et des outils d’accompagnement des chercheurs

En parfaite harmonie avec le Réseau Euraxess Mondial, Euraxess Tunisie ambitionne de renforcer la mobilité des acteurs de la recherche dans les deux sens, soit entre la tunisie, l’EER, et au-delà. Ceci sera rendu possible à travers une offre d’opportunités et de services standardisée selon les normes internationales. Ce faisant, le réseau TEN contribuera au développement de la carrière des acteurs de la R&I.

Ce Réseau sera mis en œuvre à travers un partenariat stratégique avec les Pôles universitaires, devant permettre de créer trois Centres de Services d’assistance personnalisée dans les régions du Nord, Centre et du Sud de la Tunisie et 13 points de relais et de contacts dans toute les universités Tunisiennes.

EURAXESS Tunisie : La force d’un Réseau

Au coeur de cette initiative, la création d’un Portail national dans chaque pays membre, dont s’y ajoute aujourd’hui la Tunisie, en vue de recenser et de promouvoir les

opportunités de réseautage et d’échange au profit des chercheurs, laboratoires d’accueil, Centres R&D des entreprises, et ce à travers les 42 pays membres de Réseau.

Ainsi, une Base de données est mise en ligne, d’emplois EURAXESS comprenant des milliers de postes vacants et des opportunités de bourses.

Ce n’est pas tout ! fort de plus de 600 Centres de Services répartis dans les pays membres, en Europe, Asie et Amérique, le réseau EURAXESS propose des services web interactifs, des alertes par e-mail et des newsletters électroniques. En plus, des événements de résautages sont régulièrement organisés pour les membres à travers la plateforme de Mise en relations ( Links), offrant ainsi, des collaborations de recherche transnationales.

A rappeler, que l’Unité de Gestion par Objectifs – UGPO- des Programme européens de R&I, ne cesse d’oeuvrer à la mise en place, d’une vision et d’une stratégie visant la promotion de l’écosystème de la R&I tunisien et son rayonnement à l’international.

