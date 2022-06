L’OSS Organise une conférence sur ”Les écosystèmes, principal levier de développement pour le continent africain” les, 8, 9 et 10 JUIN 2022 à TUNIS

La conférence : « Les écosystèmes, principal levier de développement pour le continent africain » se propose comme un lieu de débat, d’échange et de consolidation des partenariats autour de questions en rapport avec la gestion, la protection, la préservation et la restauration des écosystèmes en Afrique.

Les enjeux environnementaux étant inter-reliés, interroger les écosystèmes revient à traiter des questions aussi spécifiques que celles des services écosystémiques, des liens entre changement climatique et migration, de la restauration des terres et du stress hydrique.

Une table ronde de haut niveau lancera les travaux de la conférence et s’articulera autour du livre publié par l’OSS et intitulé : « Les écosystèmes africains entre dégradation et restauration ». L’exposition artistique « L’Observatoire du Sahara et du Sahel, 30 ans au service des écosystèmes en Afrique » sera également inaugurée à cette occasion.

La conférence internationale se composera de panels thématiques animés par des exposés d’intervenants de haut niveau et permettra de passer en revue des expériences concrètes réalisées dans différentes régions d’Afrique et d’ailleurs.

Le premier panel portant sur la : « Valorisation des services écosystémiques »,mettra l’accent sur ces services et permettra de mieux comprendre l’utilité des écosystèmes et d’engager un travail de plaidoyer et de sensibilisation en vue de leur préservation.Un deuxième panel sur « L’adaptation au changement climatique pour mieux gérer la migration » s’interrogera sur le travail à accomplir en amont afin de réduire les effets néfastes du changement climatique et de stabiliser les populations, en préservant notamment les écosystèmes dans lequel elles vivent. Le troisièmepanel traitera de « La restauration des terres » et passera en revue les opportunités et les défis majeurs liés à cette thématique.Lequatrième et dernier panel sera centré autour de« La bonne gouvernance des ressources en eau pour faire face au stress hydrique » et explorera les alternatives permettant de sécuriser l’alimentation en eau potable.

Cette conférence internationale à la programmation variée et innovante, se tiendra dans le cadre des célébrations des 30 ans de l’OSS, et de la décennie des Nations unies sur la restauration des écosystèmes. L’Observatoire du Sahara et du Sahel fait de la préservation des ressources naturelles une des priorités de son engagement en Afrique.Elle est organisée avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement.

L’ensemble des travaux sera tenu en présentiel et sera diffusé en live streaming sur les plateformes digitales de l’OSS.

Des experts de haut niveau seront réunis :

Une centaine de personnalités de nationalités et d’horizons divers sont invitées à participer à l’évènement, parmi lesquelles :

Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa , Ministre de l’Environnement et de la LCD, Niger ;

Mme Leila Chikhaoui , Ministre de l’Environnement, Tunisie ;

TaiebBaccouche : Secrétaire Général de l’Union du Maghreb Arabe ;

Dr Abdoulaye Mohamadou , Secrétaire Exécutif du CILSS ;

Nabil Ben Khatra , Secrétaire Exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel ;

Gilles Kleitz, Directeur Exécutif de l’Agence Française de Développement – AFD ;

Ali Bety, Haut-Commissaire Initiative 3N, Niger ;

Luc Gnacadja, Ancien Secrétaire Exécutif de l’UNCCD et Président du COS de l’OSS ;

Ahmed Djoghlaf , Ancien Secrétaire Exécutif de l’UNCBD et Vice-Président du COS de l’OSS ;

Cheikh Mbow , Directeur Général du Centre de Suivi Ecologique – CSE Dakar ;

Harouna Rachidi Abdou, Directeur Général du Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale, Niger ;

Philippe Ankers, Représentant FAO Tunisie, Coordinateur du Bureau s/régional pour l’Afrique du Nord ;

HédiChebili, Directeur Général de l’Environnement et de la Qualité de la Vie, Tunisie :

YoubaSokona, Vice-Président du GIEC ;

François Gemenne , Président ClimateVoices, Belgique ;

Antoine Cornet,Administrateur du Centre d’Actions et de Réalisations Internationales, CARI, Membre du CSFD.

