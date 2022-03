Mashrou3i soutient l’agriculture biologique tunisienne durant la foire Bio Expo à l’UTICA

Du 24 au 26 mars s’est tenue dans la salle d’exposition du siège de l’UTICA à la cité El Khadhra, la 12ème édition du salon de l’agriculture biologique et des industries agroalimentaires Bio Expo, sous le thème « Tunisie, terre biologique ». A cette occasion, le projet Mashrou3i était présent afin de soutenir plusieurs bénéficiaires du projet dont l’activité porte sur l’agriculture biologique et les produits naturels et du terroir tunisien.

Organisée par la Société des Foires internationales, la Direction générale de l’agriculture biologique et l’Union nationale des opérateurs de la filière bio (UNIbio), le salon Bio Expo est le rendez-vous annuel des entreprises, producteurs et coopératives sociales œuvrant au maintien de la culture biologique et favorisant la valorisation des chaines de valeur agroalimentaires biologiques.

A l’occasion de cet évènement, le projet Mashrou3i, dont les activités portent sur la promotion de l’entrepreneuriat en région, la formation et l’assistance technique des entrepreneurs notamment dans l’industrie agro-alimentaire, a permis à 13 entités économiques en Tunisie qui comptent près de 250 membres, ainsi que 3 entreprises sociales individuelles, de présenter leurs produits aux nombreux visiteurs qui ont défilé durant les 3 jours de ce salon.

Des cosmétiques naturels du nord du pays (Mliz, Eco Natura), à l’huile d’olive biologique des régions sud (Olivna, GDA Gouvern’elles) ou encore des confitures naturelles issues des richesse fruiticoles du Nord-ouest (Celine), les produits exposés au stand Mashrou3i, et dont la plupart sont certifiés bio ou ont remporté un prix à la dernière édition du concours tunisien des produits du terroir, ont été nombreux et variés, offrant un avant-goût des meilleures saveurs du terroir tunisien produites en 2021/2022 très prisées des consommateurs tunisiens.

Cet évènement a également permis de mettre en exergue la chaine de valeur « trésor tunisien » concrétisée en décembre 2021 grâce à l’appui du projet Mashrou3i et de ses experts, se basant sur la découverte des spécificités culturelles, des savoir-faire locaux, du patrimoine inter-régions, et plus spécifiquement dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, l’artisanat et l’écotourisme.

Cette dernière initiative conclut un accompagnement de près d’un an de plus d’une dizaine de GDA et coopératives issues des régions de Jendouba, Gafsa, Médenine, Bejà, Siliana ou encore Kébili, marqué par une formation et un renforcement des compétences entrepreneuriales, un coaching et un suivi régulier des activités des entrepreneurs, et la synergie entre entrepreneurs sociaux unis autour de l’objectif commun de la valorisation des chaines de valeurs agroalimentaires et artisanales tunisiennes.

Les entrepreneurs exposants au stand Mashrou3i, issus de groupements dont près de 75% des emplois sont tenus par des femmes, se sont dit ravis de participer à un évènement de cette envergure, leur ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités commerciales et de partenariats et en faveur d’un accès au travail décent et égalitaire dans les régions rurales de la Tunisie. Parmi eux, on notera l’exposition de : HendAzizi et sa marque de cosmétiques naturelles et d’huiles essentielles Eco Natura ; Maha Bargaoui et ses confitures et compotes pour bébés 100% naturels à base de fruits Céline, Riadh Jabberi et ses variétés de fruits séchés, tous 3 issus de la région du Nord-ouest.

« Grâce à Mashrou3i, j’ai l’opportunité de faire connaître à travers « Céline Agro » les produits et mon village Bargou.

En tant qu’ingénieure en agro-industrie, je mets un point d’honneur pour valoriser nos propres fruits et offrir au consommateur tunisien des confitures naturelles sans aucun conservateur ou colorant et qui plus est allégées à la stevia.

Comme on dit le bon goût se trouve à Bargou. » Maha Bargaoui, fondatrice de la marque Céline Agro à Bargou-Siliana.

« A travers la création de la chaine de valeur « trésor tunisien », nous avons souhaité créer une synergie économique entre les bénéficiaires et les structures d’appui de tourisme alternatif et de l’écosystème entrepreneurial. La foire Bio Expo a été une occasion de pouvoir témoigner de cette synergie, tout particulièrement lors d’un rassemblement annuel des acteurs clés de l’agriculture biologique et de l’agroalimentaire transformative. » Sonia Mhamdi, Expert en entrepreneuriat auprès du projet Mashrou3i de l’ONUDI.

La journée inauguratrice du salon Bio Expo 2022 a été notamment marquée par la présence du ministre de l’Agriculture qui a visité les différents stands des producteurs et entrepreneurs présents et aussi la visite des représentant de CCPB, de CTAB, la responsable de la direction générale de l’agriculture biologique, responsable de l’INNORPI, dont celui mis en place par le projet Mashrou3i.

Le ministre a indiqué que « la vision nationale pour l’essor du secteur de l’agriculture biologique en Tunisie à l’horizon 2030, met l’accent sur le développement d’un mode de vie durable et équitable basé sur l’agriculture biologique, et reposant sur quatre piliers : la protection de la santé, la préservation de l’environnement et l’équité entre les différents maillons des chaînes de valeur, et l’amélioration de la rentabilité économique des projets biologiques. » Une vision partagée par l’ONUDI à travers les activités du projet Mashrou3i et en faveur d’une économie verte et durable en marge des objectifs de développement durable des Nations Unies pour l’horizon 2030.

