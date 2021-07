RE/MAX Tunisie annonce sa 7ème convention 2021 sous le slogan ‘‘Gagnons ensemble’’

RE/MAX stimule la créativité des talents tunisiens, récompense les meilleures performances et relance les opportunités d’entrepreneuriat en Tunisie.

RE/MAX fera don d’une partie de ses commissions résultantes des transactions immobilières au profit de l’association des villages d’enfants SOS en Tunisie.

- Advertisement -

RE/MAX est la première franchise immobilière dans le monde. Le Groupe est implanté dans plus de 110 pays, avec un réseau international qui compte plus de 8900 agences immobilières franchisées avec environ 140 000 conseillers.

En Tunisie, l’enseigne internationale RE/MAX a été introduite en 2014 afin de se positionner dans un marché émergent sur l’ensemble des segments de l’immobilier : achat, vente, location, gestion de l’immobilier résidentiel ou d’entreprise et l’immobilier de prestige.

Partageant une vision stratégique futuriste et adoptant une culture de professionnalisme et d’innovation, le réseau tunisien compte actuellement onze agences immobilières franchisées et 100 conseillers actifs et professionnels en immobilier.

RE/MAX ne cesse de s’élargir et ambitionne de poursuivre son développement en Tunisie en offrant de nouvelles opportunités de franchise sur tout le territoire national pour les entrepreneurs désirant ouvrir ou développer leurs propres agences immobilières sous la marque à la montgolfière.

RE/MAX Tunisie vient d’annoncer le report de sa 7ème convention 2021, sous le slogan ‘‘Gagnons ensemble !’’, un événement festif associé à des activités de Team Building et de distribution des Awards pour les meilleures performances et agences de l’année. Le rassemblement était prévu les 26 et 27 juin 2021 au gouvernorat de Nabeul, mais a été ajourné par précaution sanitaire et conformément aux directives des autorités publiques.

Pour sa 7ème convention, RE/MAX Tunisie a prévu de présenter dans son programme, une série de projets et d’annonces stratégiques liées à sa croissance sur le marché tunisien tout en récompensant les meilleures performances de son réseau pour la qualité de leurs services clients.

Il est à rappeler que le concept de base de RE/MAX repose sur la collaboration, la motivation, le réseautage actif et l’utilisation des nouvelles technologies tout en favorisant l’entrepreneuriat.

Une responsabilité sociale envers les nouvelles générations

RE/MAX Tunisie est une entreprise citoyenne et socialement responsable, qui met la sécurité des membres de son réseau et ses clients au premier rang de ses préoccupations. Elle ne cesse de sensibiliser davantage son écosystème sur la nécessité d’appliquer les protocoles sanitaires. Par ailleurs, elle vient de réallouer une partie du budget de l’événement vers un don spécial pour l’achat de 11 circuits à oxygène dans un effort de soutien à la société civile dans la lutte contre la propagation de la pandémie dans notre pays.

RE/MAX Tunisie vient aussi d’annoncer le lancement d’un partenariat avec l’association des villages d’enfants SOS, baptisé RE/MAX For Kids, qui consiste à affecter une partie de la commission de chaque transaction immobilière au profit des enfants sans soutien familial.

Fidélisation du réseau et des partenaires

RE/MAX Tunisie confirme la signature de quatre contrats de renouvellement de franchise parmi son réseau d’agences qui viennent appuyer un programme ambitieux de développement national pour l’ouverture de nouvelles franchises dans le pays.

D’après Tarek Thabet, Directeur général de RE/MAX Tunisie « Nous félicitons nos conseillers du réseau national qui se sont formés et distingués tout au long de l’année ainsi que nos diverses agences franchisées pour la qualité des services à la clientèle et leur innovation dans les outils marketing et de prospection, et ce malgré la conjoncture ». Il a ajouté « Notre approche de développement sera consolidée avec l’extension de notre réseau sur plusieurs régions, en favorisant le réseautage national et en consolidant notre leadership et la longueur d’avance que nous avons prise dans l’utilisation des nouvelles technologies avec les formations à distance et les visites virtuelles des biens immobiliers labellisées Virtual Open house ».

Une éthique reconnue et un meilleur service clients

Autre temps fort au programme de la 7ème convention, la reconnaissance des performances et la récompense de la qualité des services, à travers l’attribution des “Awards Qualité”, qui vient renforcer le choix stratégique de RE/MAX Tunisie en matière d’éthique et de conduite déontologique protégeant les intérêts du client tout au long du processus d’une transaction immobilière (avant, pendant et après).

Sans oublier la consécration de ceux qui se distinguent par la bonne exploitation des outils technologiques déployés par RE/MAX Tunisie servant l’amélioration de l’analyse comparative du marché pour une meilleure évaluation des biens immobiliers et une optimisation des délais de réponses aux besoins des clients.

Une éthique reconnue, une politique winwin et des principes fondamentaux de relations avec la clientèle forgent aujourd’hui la culture de l’entreprise et l’identité des conseillers du réseau RE/MAX en Tunisie.

Cerise sur le gâteau et pour mieux motiver et fidéliser les membres de son réseau, RE/MAX Tunisie lance la carte “Club RE/MAX” en vue de leur offrir divers avantages et opportunités auprès de partenaires de choix. Une occasion en or pour développer le sentiment d’appartenance au réseau d’intermédiation immobilière n°1 dans le monde.

Lire aussi: