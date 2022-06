Signature d’une convention de collaboration entre les projets PPI4MED et Med-EcoSuRe

Dans le cadre de leurs missions de promouvoir le développement durable en Tunisie, L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) et le Centre Méditerranéen des Énergies renouvelables (MEDREC) conduisent deux projets de coopération à l’échelle méditerranéenne, respectivement, PPI4MED (Technological transfer and commercialisation of public research results through PPI in the Mediterranean region) en tant que partenaire et Med-EcoSuRe (Mediterranean University as Catalyst for Eco-Sustainable Renovation) en tant que bénéficiaire principal.

Désireux de renforcer leurs liens de coopération et de conjuguer leurs efforts en vue de réussir la mise en œuvre de ces deux projets, l’ANPR et le MEDREC signeront une convention de coopération portant sur le développement des synergies entre les deux projets, notamment en termes d’implémentation et de promotion d’approches innovantes en faveur du développement durable sur le territoire tunisien.

La cérémonie de signature de la convention qui se tiendra le 9 Juin 2022 à partir de 09h00 à l’hôtel Ramada Plaza Gammarth.

Cette cérémonie organisée sous le patronage de M. le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Moncef boukthir avec la participation de M. Fabrizio Paloni coordinateur de secrétariat technique conjoint du programme IEV CTF Méd (Instrument Européen de Voisinage, Coopération Transfrontalière dans le Bassin Méditerranéen) ainsi que différents responsables et dirigeants représentant les parties concernées ainsi que l’agence de financement, qui vont expliquer davantage les résultats attendus de cette convention.

Le programme de l’événement ci-joint reflète son déroulement ainsi que des informations sur les interlocuteurs qui vont y prendre part avec un aperçu des principaux sujets à débattre.

