Sokin étend son partenariat de paiements avec Mastercard dans la région

Sokin s’est associé à Mastercard pour connecter les consommateurs de 39 nouveaux marchés à des services de paiement plus ouverts et plus transparents, éliminant ainsi les barrières qui ont historiquement entravé l’accès et l’inclusion financière.

Le partenariat a été élargi pour aider les consommateurs à effectuer des transactions à leurs propres conditions.

Sokin, la société de paiement fintech de nouvelle génération, a signé un accord de partenariat complet avec Mastercard pour soutenir le déploiement de ses services de paiement à prix fixe sur de nouveaux marchés au Moyen-Orient et en Afrique.

Sokin s’appuiera sur les solutions bancaires et les services de cartes de Mastercard, fiables et sécurisés, pour étendre sa présence et lancer ses programmes de cartes de nouvelle génération pour les entreprises et les particuliers.

La SokinCard sera disponible dans 39 pays du Moyen-Orient et d’Afrique, notamment dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), au Nigeria et en Afrique du Sud.

L’accord pluriannuel verra Mastercard collaborer avec Sokin pour offrir des solutions rentables aux plus de 35 millions de travailleurs migrants au Moyen-Orient et en Afrique, tout en soutenant ceux qui transfèrent et reçoivent régulièrement de l’argent à leurs proches dans le monde entier. Sokin cherche également à transformer le paysage des services financiers au Moyen-Orient et en Afrique à l’échelle locale en offrant aux 578 millions d’habitants de la région une alternative aux services bancaires traditionnels.

« Les obstacles à l’accès aux opportunités de l’écosystème mondial des paiements ont entraîné l’exclusion de millions de personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer facilement et instantanément des paiements et des transferts essentiels. Nous avons lancé ce partenariat progressif avec Mastercard pour stimuler l’inclusion financière, en aidant nos clients à accéder à une plus large gamme de produits de services financiers sur différents marchés, et nous sommes ravis de fournir des solutions de paiement numérique aux personnes du Moyen-Orient et d’Afrique », a déclaré KaushikSthankiya, Directeur commercial de Sokin.

À partir de 2022, Sokin offrira aux consommateurs de 39 nouveaux pays des transferts d’argent et des paiements internationaux illimités, sans majoration sur les transactions ni frais cachés.

Sa technologie brevetée facilite le processus, hébergé dans une application mobile peer-to-peer universelle et sécurisée. Les clients peuvent accéder à un large portefeuille de devises via une interface d’application qui reste la même – quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur – et qui est accessible en cinq langues : anglais, français, portugais, espagnol et allemand.

Outil universel, la solution de paiement de Sokin a été conçue pour encourager et aider les gens du monde entier – quels que soient leur lieu, leur situation ou leur statut économique – à réaliser leur potentiel financier.

« En tant que partenaire de choix pour les fintechs du monde entier, nous sommes fiers de soutenir l’expansion de Sokin sur les divers marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique, en connectant ses habitants à des solutions de paiement mondiales de manière numérique d’abord, transparente et sûre.

Mastercard se passionne pour la promotion de l’innovation par le biais de partenariats. En combinant les solutions fiables et sécurisées de Mastercard avec les services innovants de Sokin, les consommateurs pourront bénéficier d’un choix plus large et d’une plus grande commodité », a déclaré Amnah Ajmal, Vice-président exécutif, développement du marché, Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique chez Mastercard.

Cette collaboration est une extension des accords existants annoncés précédemment au Royaume-Uni, en Europe, en Asie du Sud, à Singapour, en Amérique latine, au Mexique et au Brésil pour aider les consommateurs à effectuer des transactions à leurs propres conditions.

