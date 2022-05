Tunis Marriott Hotel : un nouveau joyau dans la capitale

Une soirée inaugurale des espaces de restauration et de détente à l’onzième étage

Un confort inégalé et une expérience unique vous attendent à Tunis Marriott Hotel. Ce nouveau joyau 5* de la capitale, premier et seul hôtel en Tunisie géré exclusivement par l’enseigne internationale Marriott, fascinera certainement une cible de clientèle premium d’affaires et de loisirs. Conçu et aménagé dans un style chic et cosy, sa situation stratégique au cœur d’une zone dynamique : le Centre Urbain Nord et à proximité de l’aéroport international Tunis Carthage lui conforte une très bonne position sur le marché touristique.

‘‘Let your mind travel’’ n’est pas seulement un slogan pour les touristes étrangers. C’est aussi un signe de l’innovation et de la différence que pourrait apporter à la Tunisie le groupe Marriott, leader mondial des hôtels de luxe.

L’hôtel Tunis Marriott, qui vient d’ouvrir ses portes, accueillera les voyageurs d’affaires, internationaux et locaux, en leur offrant toute l’hospitalité, le confort et l’excellence des services ainsi que des séjours rafraîchissants dans des chambres et suites exceptionnelles.

Vendredi 27 mai 2022, une soirée inaugurale en présence de plusieurs invités VIP, partenaires et médias, a eu lieu à l’onzième étage de ce somptueux hôtel, qui abrite un restaurant chic et unique et une zone de détente : piscine ouverte, bar et spa. Avec une vue imprenable, jour et nuit, sur le Grand Tunis.

Inspirée par le patrimoine gastronomique méditerranéen et international,aux saveurs raffinées, l’équipe culinaire du restaurant l’Onzième Grill, sous la direction du Chef Exécutif, Laurent Brun, propose des concepts innovants et des recettes variées et revisitées, où chaque plat de l’entrée au dessert contient un ingrédient grillé sur un Josper Grill. Une réservation à l’avance, à partir de mi-juin, est exigée afin de profiter d’un cadre convivial et agréable et d’un coin spécial pour la dégustation d’une large variété de vin tunisien et international.

Pour encore plus de gourmandise, le restaurant L’Onzième Grill, conscient de son exigeante clientèle, offre à celle-ci un voyage culinaire hors norme, en lui proposant des desserts délicats et exquis, perfectionnés au milli-détail par l’incontournable Pâtissier Confiseur et Meilleur Ouvrier de France, Jérôme Chaucesse.

Les amateurs de la vie, de la gastronomie innovante et de la pâtisserie française trouveront tout leur plaisir et bonheur, face à un show cooking, une animation musicale fine et une vue panoramique exceptionnelle.

D’après Laurent Brun, Chef Exécutif et Directeur ‘Food &Beverage’ à l’hôtel Tunis Marriott « Nous prenons tout le soin nécessaire, avec imagination, pour offrir une variété de délicieuses collations et boissons dans une expérience culinaire inspirante. Notre carte de menus, plats et boissons à l’Onzième Grillest originale et satisfait tous les goûts, grâce à un savoir-faire international et des ingrédients locaux, actifs, sains et naturels ». « Notre nouvel hôtel est en cours de devenir un lieu incontournable de la ville de Tunis.Nous développons des concepts créatifs et inédits durant la journée avec des déjeuners interactifs au restaurant ‘‘L’Urbain’’ mais aussi des cartes exceptionnelles de plats, boissons et tapas à ‘‘l’Onzième’’ à partir de l’afterwork jusqu’à minuit »,a déclaré Philippe Bonnot, directeur général de Tunis Marriott Hotel.Il a ajouté « D’autres espaces seront inaugurés prochainement, tels qu’un centre de fitness pour des séances d’entraînement physique avec des équipements de pointe et un Spa où les clients peuvent profiter d’une escapade de relaxation et de bien-être ».

Marriott Hotels est une chaîne internationale d’hôtels de luxe présente dans plus de 65 pays et territoires à travers le monde, avec plus de 590 hôtels et centres de villégiature. Tunis Marriott Hotel sera connecté à Marriott Bonvoy®, le programme de voyage mondial de Marriott International, qui offre aux membres fidèles un portefeuille extraordinaire de marques mondiales, des expériences exclusives et des avantages inégalés.La destination Tunisie sera ainsi boostée pour accueillir des voyageurs d’affaires et de loisirs du monde entier.

