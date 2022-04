Whale Festival, le mouvement d’art et de culture revient les 7 et 8 mai à la Cité des Sciences de Tunis

Whale Festival, le mouvement d’art et de culture revient les 7 et 8 mai à la Cité des Sciences de Tunis

Whale Festival s’inscrit dans le cadre du mouvement généré par la startupArt Culture Studio dans le but de réinventer la société à travers l’art et la culture. Ce mouvement s’est propagé depuis la première édition du festival en septembre à Hammamet jusqu’à atteindre le président de la République et le ministre de la culture, qui en sont devenus les deux premiers membres avec leur carte ACS.

Pourtant Whale festival est aujourd’hui en danger d’annulation, plusieurs sponsors s’étant retirés à la dernière minute, après avoir donné un accord de principe. Malgré cela, Whale Festival compte bien tenir cette nouvelle édition. Une tâche rendue possible grâce à l’engagement de toutes les équipes des structures partenaires. Qu’elles en soient ici remerciées pour que vivent l’Art et la Culture.

Whale Festival est pluridisciplinaire ; il met en avant la nouvelle génération d’artistes et de créateurs tunisiens. Sa première édition, en septembre 2021 à Hammamet, avait réuni des artistes d’horizons multiples durant 3 jours, révélant des possibilités insoupçonnées de collaborations artistiques et une synergie nouvelle autour d’un même objectif, faire vivre l’art et la culture en direction de tous les publics.

La deuxième édition du Whale Festival est prévue les 7 et 8 mai 2022 à la Cité des Sciences de Tunis, avec une programmation encore plus ambitieuse : 2 scènes de musique, plus de 35 musiciens, 11 heures de musique rap, 15 heures de musique électronique, 66 speakers, 15 heures de conférences en direct et en différé, 36 artistes et créatifs, 60 marques jeunes et engagés, 2 expositions artistiques exclusives et 6 heures de projection, autant de propositions artistiques que de partenaires qui les portent.

Whale Festival est né de notre volonté de transformer l’obstacle en opportunité, une véritable confiance en l’avenir où nous faisons appel à la communauté des artistes et des passionnés d’art et de culture pour nous soutenir et soutenir leur festival en devenant membres à travers les cartes membres ACS.

Les cartes membres physiques permettent non seulement d’accéder aux deux jours du festival et de soutenir les artistes, mais aussi de profiter des évènements réguliers d’ACS Club, programmés tout au long de l’année. La Carte physique permet aussi de profiter des meilleurs deals partenaires et beaucoup d’autres avantages à découvrir.

Avec la carte membre digitale, le festival est aussi accessible à distance. Il permet au festivalier d’assister aux activités d’Art Culture Studio à travers sa plateforme au cours de l’année et donne un accès d’un jour pour le festival.



Lire aussi: