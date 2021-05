BNA : bénéfice en baisse en 2020

Les états financiers consolidés de la Banque nationale Agricole arrêtés au 31 Décembre 2020 font ressortir une hausse de 5,40% de ses produits d’exploitation bancaires qui ont atteint 1 385 MDT Vs 1 314 MDT enregistré un an plus tôt.

Suivant cette même tendance, les charges d’exploitation bancaires se sont soldées à 693 MDT à fin Décembre 2020 en croissance de 5,70% sur une année glissante.

A cet égard, le Produit Net Bancaire a connu une embellie de 5% entre 2019 et 2020 pour s’établir à 691 MDT.

Les dotations aux provisions sur créances ont connu une hausse de 73,8%, sur une année glissante, à 210 MDT au 31-12-2020. Par ailleurs, les dotations aux provisions sur portefeuille d’investissement ont enregistré une progression ont atteint près de 15 MDT au 31-12-2020 contre un solde négatif de 2 MDT au 31-12-2019.

Ainsi, le résultat d’exfoliation s’est effrité de 32,7%, en glissement annuel, à 174 MDT au 31-12-2020.

Le bénéfice net du groupe de la Banque Nationale Agricole a affiché en 2020 une régression de 17,9% comparativement à la même période de l’année 2019 pour s’établir à 108 MDT.

