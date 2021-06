AFD : la FRANCE soutient secteur portuaire en TUNISIE

Deux accords ont été signés entre l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) durant le dernier Haut Conseil de Coopération qui s’est tenu à Tunis le 3 juin 2021 entre la France et la Tunisie, contribuant à l’amélioration de la performance du secteur portuaire et de la mise en conformité de ses aspects sécuritaires et environnementaux.

En complément d’un prêt de 41 millions d’euros pour renouveler sa flotte de remorqueurs, l’AFD soutiendra l’OMMP dans la maitrise de ses impacts environnementaux et sociaux ainsi que dans l’amélioration de sa gestion financière à travers, respectivement, deux subventions de 300 000 euros et 100 000 euros. Ce financement global de 41.4 million d’euros couvrira le remplacement de six remorqueurs vétustes afin d’améliorer la sécurité et la qualité des services de remorquage de l’OMMP, en conformité avec les normes internationales. Une assistance technique de l’OMMP est également prévue pour la structuration d’un système de management environnemental et social et la préparation de la certification ISO 14001 à moyen terme. Un appui est par ailleurs inclus dans cet accord global pour la création d’un modèle financier pour le compte de l’OMMP, en vue de planifier ses besoins d’investissements, ainsi que les options de financements associés.

Le Président Directeur Général de l’OMMP M. Mahmoud BOUZIRI a précisé que « ce projet s’inscrit pleinement dans les priorités du gouvernement tunisien. Le développement de l’économie tunisienne est étroitement lié au développement de l’activité portuaire ». Pour sa part, l’ambassadeur de France en Tunisie M. André PARANT a mentionné que « avec cette convention, nous soutenons le programme d’investissements de l’OMMP qui permettra une amélioration de l’efficacité et de la sécurité des activités portuaires et la réduction de ses impacts en termes sociaux et environnementaux. » Le directeur du bureau de l’Agence Française de Développement à Tunis M. Yazid SAFIR a souligné sa « satisfaction d’ouvrir une nouvelle relation partenariale avec l’OMMP, un acteur jouant un rôle essentiel dans l’économie tunisienne. Son programme d’investissement est crucial pour le développement durable du secteur portuaire. L’appui fourni par l’AFD vise à contribuer à cette action en favorisant une démarche « ports verts ».

Lire aussi: