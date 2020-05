Lancement d’un audit profond des autorisations d’exploitation des hydrocarbures en Tunisie

Un audit approfondi des permis et privilèges d’exploitation dans le domaine des hydrocarbures, sera lancé, par les services du ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement, chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Prendront part à cet audit, les instances de contrôle et d’inspection, avec la participation de la société civile, représentée par un membre de la Coalition tunisienne pour la transparence dans l’énergie et les mines (CTTEM), selon un communiqué, publié sur la page du ministère de l’Energie, de mines et de transition énergétique.

Cette décision vient à un moment où le secteur de l’énergie connait, de nouveau, des tiraillements politiques où certains politiciens et spécialistes et même des citoyens qui considèrent que le secteur est corrompu sans pour autant attendre les résultats finaux qui contredisent ces informations.

Il convient de rappeler que le ministère de l’énergie dans le gouvernement de Habib Essid (6 février 2015-27 août 216) a été supprimé par le gouvernement de Youssef Chahed en 2018 qui a attaché ses services au ministère de l’Industrie en l’occurrence..

Le gouvernement de Chahed (27 août 216-27 février 2020) a publié le 31 août 2018, un communiqué, dans lequel il a annoncé l’attachement du ministère de l’énergie à celui de l’industrie outre la formation d’un comité d’experts auprès de la présidence du gouvernement afin de restructurer le ministère et de réviser la gouvernance du secteur de l’énergie.

La décision de Chahed a suscité des réactions divergentes dont la plupart des experts ont considéré qu’il s’agit « d’une décision politique et n’a aucun rapport avec la lutte contre la corruption » comme a avancé le ministre actuel, de l’énergie Mongi Marzouk.

Certains croient que la Tunisie regorge d’importantes ressources en hydrocarbures. Par contre d’autres ont considéré que les seules richesses naturelles en Tunisie sont les ressources humaines, ce qui a poussé la société civile et les partis politiques à demander au gouvernement de dévoiler les contrats du pétrole et la ressources réelles des hydrocarbures en Tunisie et les transgressions de la loi relative à l’opération de contrôle et les quantités de production réalisées par le pays, lequel mouvement est connu sous le nom « Ouino El pétrole » (Où est le pétrole ).

La corruption dans le domaine des hydrocarbures a été réaffirmée par le rapport de la cour des Comptes (27, 30 et 31 ), les rapports des instances de contrôle à l’Instar de l’instance du contrôle général de la présidence du gouvernement, celle du ministère des domaines de l’Etat et celle du ministère des Finances et avant cela le rapport de la commission nationale d’investigation sur la corruption ( en 2011).

Pour rappel, le ministère de l’énergie et des mines, s’apprête à lancer bientôt un portail électronique chargé d’informations sur les ressources de l’énergie et des mines en Tunisie.

Ce portail qui repose sur le principe de la transparence et l’accès facile à l’information, renferme

Des données sur la réalité des ressources de l’énergie et des mines en Tunisie de point de vue juridique, d’exploitation et de distribution, avec une mise à jour rapide des indicateurs concernant l’énergie et les mines.

Ce portail sera une véritable plateforme pour le suivi des évolutions de la production et des investissements dans les mines et les hydrocarbures, et un instrument pour la transition énergétique requise en Tunisie et l’orientation vers la diversification des sources d’énergie et surtout l’énergie propre et renouvelable, ce qui permettra au grand public et aux entreprises publiques et privées d’accéder facilement aux informations sur les lois régissant le secteur, les méthodes d’investissements et les opportunités de production.

